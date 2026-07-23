Nông nghiệp - Nông thôn Liên kết sản xuất tạo sức bật cho nông nghiệp Tân Hà Lâm Hà Khi người nông dân cùng tham gia các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), việc áp dụng quy trình sản xuất hiện đại, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường trở nên thuận lợi hơn.

Anh Nguyễn Văn Huy kiểm tra vườn rau hữu cơ của gia đình

Tại xã Tân Hà Lâm Hà (Lâm Đồng), việc liên kết sản xuất đang tạo sức bật cho nông nghiệp địa phương phát triển bền vững.

Từ sản xuất riêng lẻ đến tư duy liên kết

Có hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng rau, củ, quả trong nhà lưới theo phương pháp hữu cơ, anh Nguyễn Văn Huy, thôn Đan Phượng 1, xã Tân Hà Lâm Hà nhận ra rằng, sản xuất nhỏ lẻ khó tạo ra giá trị bền vững. Muốn phát triển lâu dài, người nông dân cần liên kết để cùng nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Xuất phát từ suy nghĩ đó, năm 2022, anh thành lập HTX Nông nghiệp hữu cơ Huy Ngọc, tập hợp những hộ nông dân có chung định hướng sản xuất sạch. Từ vài thành viên ban đầu, đến nay, HTX đã liên kết với hơn chục hộ dân, sản xuất khoảng 7 ha rau, củ, quả theo hướng hữu cơ.

Tham gia vào mô hình HTX, thay vì tự tìm hiểu kỹ thuật hay phải loay hoay tìm đầu ra cho nông sản, các thành viên được HTX đồng hành trong từng công đoạn sản xuất, từ lựa chọn giống, chăm sóc, kiểm soát chất lượng đến kết nối tiêu thụ. Chính sự đồng hành ấy đã tạo động lực để nhiều hộ mạnh dạn đầu tư sản xuất theo hướng hữu cơ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Anh Nguyễn Văn Huy trao đổi về mô hình Liên kết sản xuất rau, củ, quả hữu cơ của HTX Nông nghiệp hữu cơ Huy Ngọc

Anh Nguyễn Văn Huy chia sẻ: "Ban đầu tôi lựa chọn sản xuất hữu cơ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Khi nhận thấy giá trị mà mô hình mang lại, tôi quyết định thành lập HTX để nhiều hộ dân cùng tham gia và phát triển bền vững mô hình".

Liên kết tạo thương hiệu cho nông sản địa phương

Tại thôn Liên Hồ, nơi tập trung diện tích sầu riêng lớn của xã Tân Hà Lâm Hà, mô hình liên kết cũng đang phát triển mạnh mẽ.

Thành viên THT Sầu riêng Liên Hồ thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất

Mặc dù các vườn sầu riêng tại đây đã được các nông hộ đầu tư bài bản, nhưng nhận thấy những hạn chế của sản xuất riêng lẻ, 26 hộ dân trong thôn đã cùng nhau thành lập THT Sầu riêng Liên Hồ.

Hiện nay, hơn 50 ha sầu riêng của các thành viên đều được chăm sóc theo quy trình kỹ thuật thống nhất, giúp nâng cao năng suất, chất lượng và tạo sự đồng đều cho sản phẩm.

Nhờ áp dụng các kỹ thuật được chia sẻ trong THT Sầu riêng Liên Hồ, vườn sầu riêng của thành viên Nguyễn Văn Âu cho trái đều và chất lượng

Theo anh Nguyễn Văn Âu, thành viên THT Sầu riêng Liên Hồ thì lợi ích lớn nhất khi tham gia mô hình liên kết là các hộ dân thường xuyên được trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kỹ thuật chăm sóc và hỗ trợ nhau trong từng khâu sản xuất để sầu riêng đạt được năng suất và chất lượng cao hơn.

Không dừng lại ở việc nâng cao năng suất, mô hình liên kết còn tạo điều kiện để các hộ dân từng bước xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn. Theo đó, việc đăng ký mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và kết nối với doanh nghiệp thu mua được triển khai thuận lợi hơn khi các hộ cùng tham gia THT.

Anh Nguyễn Huy Đông, Tổ trưởng THT Sầu riêng Liên Hồ vui mừng khi vườn sầu riêng năm nay tiếp tục trĩu quả, hứa hẹn cho năng suất cao

Theo anh Nguyễn Huy Đông, Tổ trưởng THT Sầu riêng Liên Hồ, việc tham gia THT không chỉ giúp các thành viên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kỹ thuật sản xuất thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ tại từng vườn, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận các chính sách hỗ trợ của địa phương.

Hiện nay, THT đang được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số vùng trồng và kỳ vọng quá trình này sớm hoàn tất để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp đầu ra sản phẩm ổn định hơn.

“ Tham gia THT không chỉ giúp các thành viên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kỹ thuật sản xuất mà còn tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ của địa phương. Anh Nguyễn Huy Đông, Tổ trưởng THT Sầu riêng Liên Hồ

Kinh tế tập thể - mở rộng cơ hội phát triển

Thực tế tại xã Tân Hà Lâm Hà cho thấy, các mô hình THT và HTX đang từng bước khắc phục những hạn chế của sản xuất nhỏ lẻ. Người dân có điều kiện áp dụng đồng bộ các quy trình VietGAP, GlobalGAP và sản xuất hữu cơ, hình thành những vùng sản xuất tập trung gắn với chuỗi giá trị.

Để thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, xã Tân Hà Lâm Hà đã đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình liên kết. Đến nay, toàn xã có 19 HTX hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nhiều nông sản của xã Tân Hà Lâm Hà đạt chuẩn OCOP

Ông Nguyễn Minh Toản, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà cho biết: Các HTX không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển sản phẩm OCOP. Hiện toàn xã đã có 25 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản và từng bước khẳng định thương hiệu của địa phương trên thị trường.

“ Kinh tế tập thể là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản tại địa phương. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục hỗ trợ các THT, HTX mở rộng liên kết sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm OCOP và tăng cường kết nối thị trường tiêu thụ. Ông Nguyễn Minh Toản, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà

Những mô hình liên kết sản xuất hiệu quả và những sản phẩm nông nghiệp chất lượng đã chứng minh kinh tế tập thể không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.

Đây cũng là nền tảng để nông sản Tân Hà Lâm Hà từng bước khẳng định giá trị thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ.