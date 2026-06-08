Du lịch Liên kết vùng mở rộng không gian phát triển du lịch Lâm Đồng Chỉ sau hơn 2 tháng triển khai các chương trình hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch Lâm Đồng với Khánh Hòa và TP Đồng Nai, hàng chục ngàn lượt khách đã được khai thác theo các tuyến liên kết, nhiều sản phẩm du lịch mới được hình thành và hoạt động kết nối doanh nghiệp diễn ra sôi động. Kết quả bước đầu cho thấy liên kết vùng đang dần chuyển hóa thành dòng khách, doanh thu và động lực tăng trưởng mới cho du lịch Lâm Đồng.

Đoàn Famtrip du lịch Khánh Hòa tham quan KDL Thác Datanla Đà Lạt

Từ ký kết đến những đoàn khách đầu tiên

Trong bối cảnh ngành du lịch cạnh tranh bằng trải nghiệm và khả năng kết nối, việc phát triển đơn lẻ ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế. Với Lâm Đồng, đặc biệt sau khi mở rộng không gian phát triển từ sự hợp nhất 3 tỉnh, liên kết với các trung tâm du lịch và thị trường khách lớn được xem là hướng đi quan trọng để mở rộng nguồn khách, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh.

Từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7/2026, Lâm Đồng liên tiếp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa và chương trình hợp tác phát triển du lịch với các doanh nghiệp dịch vụ du lịch, lữ hành TP Đồng Nai. Sau các lễ ký kết, hoạt động kết nối đã nhanh chóng chuyển sang tổ chức tour, xây dựng tuyến và đưa khách đến những điểm cần đến.

Du khách đi thuyền tham quan hồ Tà Đùng ở phía Tây Lâm Đồng

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi ký kết với Khánh Hòa (ngày 3/6/2026), các doanh nghiệp đã khai thác khoảng 13.500 lượt khách theo các chương trình liên kết giữa 2 địa phương. Trong đó, Công ty Du lịch - Lữ hành WINTRAVEL tổ chức khoảng 25 đoàn khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng với quy mô từ 20 - 120 khách mỗi đoàn; tính từ đầu năm đến nay đã đưa khoảng 2.500 lượt khách đến Đà Lạt và các điểm du lịch trong tỉnh. Trong tháng 8, doanh nghiệp này tiếp tục nhận lịch tổ chức 4 đoàn khách với hàng trăm khách đến Lâm Đồng.

Sau lễ ký kết ngày 15/7/2026 tại Đà Lạt, nhiều doanh nghiệp Đồng Nai đã nhanh chóng đưa các tuyến liên kết vào khai thác

Từ những đoàn khách đầu tiên, có thể thấy hiệu quả của các chương trình hợp tác đã được phản ánh bằng lượng khách và hoạt động kinh doanh cụ thể. Thay vì dừng ở các cam kết trên giấy, doanh nghiệp đã chủ động thiết kế tour, kết nối lưu trú, vận chuyển và đưa khách đến, tạo nền tảng để các chương trình liên kết đi vào thực chất.

Lợi thế của Lâm Đồng hiện nay là sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng cùng với khí hậu mát mẻ

Liên kết để mở rộng thị trường khách

Nếu hợp tác với Khánh Hòa giúp bổ sung yếu tố biển cho không gian du lịch cao nguyên thì Đồng Nai mang đến lợi thế về thị trường và khả năng kết nối vùng Đông Nam Bộ, khu vực có nguồn khách nội địa lớn và tiềm năng đón khách quốc tế trong tương lai.

Sau lễ ký kết ngày 15/7/2026 tại Đà Lạt, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng đưa các tuyến liên kết vào khai thác. Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai phục vụ khoảng 600 lượt khách theo tuyến Đồng Nai - Lâm Đồng; Công ty TNHH Du lịch Chuyến Đi Vàng tổ chức 6 đoàn khách với quy mô khoảng 300 khách mỗi đoàn, tương đương khoảng 1.800 lượt khách theo tuyến Đồng Nai - Nha Trang - Lâm Đồng; Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch & Sự kiện Văn Lang phục vụ khoảng 350 lượt khách…

Từ những đoàn khách đầu tiên, có thể thấy rõ hiệu quả của các chương trình hợp tác

Tổng số lượt khách do các doanh nghiệp tham gia liên kết khai thác và phục vụ đạt khoảng 2.910 lượt khách chỉ trong thời gian ngắn sau ký kết. Đặc biệt, nhiều tuyến du lịch mới đã bắt đầu hình thành như: Đồng Nai - Đà Lạt, Đồng Nai - Nha Trang - Lâm Đồng hay Đồng Nai - Tà Đùng, tạo nên chuỗi trải nghiệm kéo dài từ 3 - 5 ngày, phù hợp với xu hướng kết hợp nhiều điểm đến trong một chuyến đi. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, liên kết giúp tối ưu chi phí vận chuyển, kéo dài thời gian lưu trú và tăng khả năng chi tiêu của du khách. Thay vì bán tour đơn điểm, các đơn vị có thể kết hợp cao nguyên, biển và hồ trong cùng một hành trình, từ đó nâng giá trị sản phẩm và mở rộng nhóm khách.

Thay vì bán tour đơn điểm, các đơn vị có thể kết hợp cao nguyên, biển và hồ trong cùng một hành trình

“ Sau thời gian ngắn triển khai bản ghi nhớ, các doanh nghiệp đã chủ động kết nối, xây dựng

tour mới, trao đổi nguồn khách và phối hợp quảng bá. Đây là nền tảng để hình thành các chuỗi sản phẩm liên vùng bền vững trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Linh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Ông Nguyễn Linh Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho rằng, kết quả bước đầu cho thấy định hướng liên kết vùng đang đi đúng hướng. Lợi thế của Lâm Đồng hiện nay là sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng từ cao nguyên, rừng, hồ, nông nghiệp công nghệ cao đến văn hóa bản địa. Khi kết nối với Khánh Hòa và Đồng Nai, những giá trị này được bổ sung bởi sản phẩm biển, thị trường khách lớn và hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, tạo nên chuỗi trải nghiệm có sức hấp dẫn cao hơn đối với du khách.

Sắp tới, trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp tổ chức các chương trình khảo sát, kết nối cung - cầu, xây dựng sản phẩm mới và đẩy mạnh quảng bá chung nhằm đưa các chương trình liên kết đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và điểm đến. Mục tiêu của tỉnh trong năm nay là vượt mốc 25 triệu lượt khách. Để đạt mục tiêu này, ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường thông qua liên kết vùng được xem là một trong những giải pháp quan trọng.

7 tháng năm 2026, Lâm Đồng đón gần 14,2 triệu lượt khách, tăng hơn 18,5% so cùng kỳ

Khi các tour tuyến được duy trì thường xuyên, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư sản phẩm và các địa phương phối hợp quảng bá đồng bộ, Lâm Đồng sẽ có thêm điều kiện để mở rộng thị trường khách và khẳng định vai trò trong chuỗi liên kết du lịch khu vực phía Nam. Những kết quả bước đầu cho thấy hướng đi này đang phát huy hiệu quả. Điều quan trọng là tiếp tục duy trì dòng khách, mở rộng quy mô liên kết và nâng cao chất lượng sản phẩm để tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho du lịch Lâm Đồng trong thời gian tới.