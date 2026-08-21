Du lịch Liên Khương nối lại đường bay: Du lịch Lâm Đồng thêm cơ hội bứt phá Ngày 19/8, những chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, đánh dấu việc khôi phục hoạt động khai thác sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn. Cùng với niềm vui, sự háo hức của hành khách, những đường bay được nối lại mang đến thêm cơ hội cho khách du lịch đến Lâm Đồng trong những tháng cuối năm.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 4 từ phải qua); Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ 2 từ trái qua) tặng quà những vị khách đầu tiên trên chặng bay Đà Lạt - Cần Thơ

Niềm vui trên những chuyến bay đầu tiên

Ngay khi vừa bước chân xuống Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, anh Jimmy (du khách Australia) và gia đình rất bất ngờ trước không khí náo nhiệt và sự đón tiếp chu đáo. Thời tiết mưa lạnh khiến anh thích thú, nhất là khi được thưởng thức chương trình văn nghệ với những nhạc cụ dân tộc sôi động. “Tôi cảm thấy quãng thời gian 1 tháng ở đây chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị. Trong đó, chắc chắn không thể bỏ qua văn hóa ẩm thực của các bạn”, anh Jimmy nói.

Gia đình anh Jimmy rất vui khi được đón tiếp chu đáo tại sân bay

Với gia đình anh Jimmy, chuyến bay đến Lâm Đồng mở đầu cho hành trình kéo dài 1 tháng. Khoảng thời gian này sẽ giúp gia đình có thêm cơ hội khám phá cảnh quan, văn hóa và ẩm thực địa phương. Những trải nghiệm đầu tiên khi đặt chân đến Lâm Đồng cũng mang đến cho du khách quốc tế những cảm nhận về một vùng đất mới.

Là một trong những hành khách đầu tiên của chuyến bay VN 1955 từ TP Đà Nẵng, bà Trần Trâm Huyền cũng không giấu được niềm vui khi trở lại Đà Lạt. Bà cho biết, đã mong chờ chuyến đi này từ lâu, sau nửa năm chờ đợi để đặt vé đến Đà Lạt. “Gia đình tôi thường đi du lịch cùng nhau, trong đó có cả các cháu nhỏ. Vì thế những chuyến đi bằng xe khách đường dài hoặc phải nối nhiều chặng bay thường khá bất tiện. Hôm nay, mọi người thức dậy từ sớm để ra sân bay và rất vui khi trở thành những hành khách đầu tiên đặt chân đến Đà Lạt”, bà Huyền chia sẻ.

Theo bà Huyền, Đà Lạt là điểm đến lý tưởng trong những ngày hè. Thời điểm này, Đà Nẵng đang khá nắng nóng. Trong khi đó, khí hậu mát mẻ của Đà Lạt luôn có sức hút riêng. Với những gia đình có trẻ nhỏ, một chuyến bay thẳng giúp hành trình nhẹ nhàng và thuận tiện hơn. Niềm vui ấy cũng hiện diện trên chuyến bay Cần Thơ - Đà Lạt, đường bay được khôi phục sau gần 6 năm dừng khai thác với tần suất 7 chuyến mỗi tuần.

Người dân làm thủ tục tại sân bay sáng 19/8

Có mặt trên chuyến bay, ông Nguyễn Hữu Phước không giấu được sự hạnh phúc. Là người Cần Thơ, ông thường xuyên đến Đà Lạt để du lịch và công tác. Ông Phước cho biết, trước đây, mỗi chuyến đi phải khởi hành từ 8 giờ tối đến Đà Lạt vào khoảng 8 giờ sáng hôm sau, mất gần 12 giờ di chuyển. Nay, hành trình được rút ngắn chỉ khoảng 1 giờ bay.

“Cú hích” cho mùa du lịch cuối năm

Phát biểu tại Lễ khánh thành đường bay Đà Lạt - Cần Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh ý nghĩa của việc khôi phục đường bay đối với Lâm Đồng. Lãnh đạo UBND tỉnh kỳ vọng đường bay sẽ sớm phát huy hiệu quả, duy trì ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho giao thương và tăng cường kết nối giữa Lâm Đồng với TP Cần Thơ trong thời gian tới.

Những du khách đầu tiên đến sân bay Liên Khương hôm 19/8

“Việc khôi phục đường bay này sẽ góp phần mở rộng thị trường khách du lịch, thúc đẩy liên kết giữa các địa phương, kết nối các sản phẩm du lịch đặc trưng của Lâm Đồng với vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó tạo thêm động lực cho phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế các địa phương”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh.

4 tháng cuối năm, lượng hành khách qua cảng dự kiến đạt khoảng 816.000 lượt. Cùng thời điểm, Lâm Đồng bước vào mùa du lịch với nhiều sự kiện lớn, trong đó có Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng lần thứ XI, Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ III và Festival Âm nhạc quốc tế Langbiang 2026. Những sự kiện này sẽ tạo thêm sức hút đối với du khách, đồng thời mở cơ hội để các doanh nghiệp xây dựng tour, tuyến, sản phẩm mới và thu hút thêm các thị trường khách.

Đây cũng là thời điểm để doanh nghiệp du lịch khởi động lại các tour, tuyến, kết nối với các hãng hàng không, đối tác du lịch và mở rộng thị trường. Tại Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa, bà Trần Thị Dung, Giám đốc điều hành cho biết, ngay khi các chuyến bay trở lại, đơn vị đã chủ động xây dựng gói “Fly back to Dalat” với nhiều ưu đãi, hướng dòng khách đến Đà Lạt bằng đường hàng không. Hiệu quả bước đầu khá rõ khi trong ngày đầu tiên các chuyến bay hoạt động trở lại, khoảng 2/3 lượng khách check-in tại khu nghỉ dưỡng là khách đi bằng đường hàng không.

Niềm vui của du khách trên những chuyến bay đến Lâm Đồng

Để chuẩn bị cho dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và các sự kiện cuối năm, khu nghỉ dưỡng cũng chỉnh trang cảnh quan, trồng thêm hoa và làm mới không gian. Trong thời gian diễn ra Festival Hoa, đơn vị dự kiến mở cửa miễn phí để du khách tham quan khu biệt thự cổ. “Chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhất để đón khách trở lại, nhất là trong mùa lễ hội cuối năm”, bà Dung chia sẻ.

Từ Đà Lạt xuống biển, lên cao nguyên, rừng, hồ với những không gian văn hóa giàu bản sắc vùng miền, luôn chào đón du khách. Những chuyến bay trở lại vì thế vừa rút ngắn hành trình, vừa tạo thêm động lực cho du lịch Lâm Đồng trong các tháng cuối năm.