Kinh tế Liên Khương trở lại, “khơi thông” dòng chảy kinh tế Lâm Đồng Sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa, nâng cấp, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương) chính thức khai thác trở lại từ ngày 19/8/2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng để Lâm Đồng mở rộng mạng bay, khơi thông dòng chảy du lịch, hợp tác, đầu tư, thương mại và kết nối sâu rộng hơn cho những không gian phát triển mới.

Sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa, nâng cấp, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương) chính thức khai thác trở lại từ ngày 19/8/2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng để Lâm Đồng mở rộng mạng bay, khơi thông dòng chảy du lịch, hợp tác, đầu tư, thương mại và kết nối sâu rộng hơn cho những không gian phát triển mới.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị cắt băng khánh thành dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - sân bay Liên Khương

Sân bay Liên Khương trở lại khai thác là dấu mốc quan trọng đối với hạ tầng giao thông hàng không của Lâm Đồng. Sau hơn 5 tháng thi công, dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - sân bay Liên Khương do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ 19/8/2026.

Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại sau hơn 5 tháng tạm dừng khai thác để nâng cấp, sửa chữa

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, tập trung sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh 09/27 có kích thước 3.250 m x 45 m, thay thế kết cấu bê tông nhựa hiện hữu bằng kết cấu bê tông xi măng.

Cùng với đó là hệ thống đường lăn, dải bảo hiểm đầu đường cất hạ cánh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay.

Chuyến bay đầu tiên đánh dấu sự trở lại khai thác của sân bay Liên Khương ngày 19/8/2026 được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng

Điểm đáng chú ý nhất sau nâng cấp là sức chịu tải của đường cất hạ cánh được nâng lên mức 830/R/C/W/T. Nhờ đó, Liên Khương sẽ chấm dứt hoàn toàn tình trạng hạn chế tải trọng và có khả năng tiếp thu, khai thác tải trọng tối đa với các dòng tàu bay Code C và Code D như: B757, B737, A300, A321, A320, ATR72. Cảng còn tiếp tục duy trì cấp sân bay 4D, khai thác dùng chung dân dụng và quân sự, phục vụ các chuyến bay nội địa và quốc tế.

Đông đảo du khách chờ lấy hành lý sau những chuyến bay đáp xuống sân bay Liên Khương ngày 19/8/2026

Với năng lực khai thác được nâng lên, Liên Khương có thêm điều kiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển hành khách, mở rộng mạng bay và tạo nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo.

Ngay trong ngày đầu hoạt động trở lại, Liên Khương đã đón 28 lượt bay. Chuyến bay khai trương VN1380 của Vietnam Airlines từ TP Hồ Chí Minh đến Đà Lạt hạ cánh lúc 7 giờ 5 phút, ngày 19/8/2026 đã mở lại nhịp kết nối hàng không sau hơn 5 tháng gián đoạn.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chào đón những hành khách đầu tiên khi vừa đặt chân xuống máy bay trong ngày sân bay Liên Khương hoạt động trở lại

Là một trong những hành khách đầu tiên đặt chân đến Lâm Đồng khi Liên Khương hoạt động trở lại, bạn Nguyễn Tùng Lâm và Trần Anh Thư đến từ TP Hồ Chí Minh rất phấn khởi.

Đây là lần thứ hai các bạn đến du lịch tại xứ sở ngàn hoa sau hơn 3 năm. Với 2 bạn, điều vinh dự, phấn khởi nhất là ngay khi xuống máy bay, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã chào đón, hỏi thăm và gửi những lời chúc vô cùng tốt đẹp.

Bạn Nguyễn Tùng Lâm và Trần Anh Thư đến từ TP Hồ Chí Minh phấn khởi sau hơn 3 năm trở lại xứ sở ngàn hoa với sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình của lãnh đạo địa phương

“Chúng tôi đã đi du lịch rất nhiều nơi cả trong nước và trên thế giới. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được đón tiếp một cách nồng hậu như vậy. Đây sẽ là một khoảnh khắc không thể nào quên mà tôi sẽ lưu mãi trong hành trình thanh xuân của mình. Tôi mong Lâm Đồng sẽ đón thêm được nhiều du khách đến với địa phương khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại”, bạn Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ.

Còn đối với chị Trần Thị Xuân Quyên, hành khách từ TP Hồ Chí Minh cho biết, sân bay Liên Khương hoạt động trở lại đã giúp công việc kinh doanh của chị thuận lợi hơn nhiều.

Còn đối với chị Elena, du khách đến từ Nga đã vỡ òa cảm xúc ngay khi khoảnh khắc được lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng lúc xuống máy bay. Bản thân chị và bạn bè đã chờ đợi chuyến đi này suốt nhiều tháng và rất vui khi cuối cùng cũng được đặt chân đến Đà Lạt bằng đường hàng không.

Chị Elena (bên phải) và người bạn của chị đều đến từ nước Nga

"Tôi và những người bạn đã lên kế hoạch cho chuyến đi từ lâu, háo hức được khám phá cảnh đẹp, tận hưởng khí hậu se lạnh và những trải nghiệm đặc trưng của Đà Lạt", chị Elena chia sẻ.



Những hành khách đầu tiên làm thủ tục trong chuyến bay Đà Lạt - Cần Thơ

Những con số này cho thấy, Liên Khương đang trở lại với một năng lực khai thác mới, tạo nền tảng để Lâm Đồng tiếp tục nâng cao vị thế của cửa ngõ hàng không khu vực.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá tầm quan trọng của sân bay Liên Khương đối với nền kinh tế Lâm Đồng

Những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch và dịch vụ, sản lượng hành khách thông qua cảng có thời điểm đạt gần 3 triệu lượt/năm, vượt công suất thiết kế hiện hữu.

Điều đó khẳng định sức hút và vị thế ngày càng cao của Lâm Đồng. Tuy nhiên, yêu cầu cấp thiết đặt ra cho tỉnh là phải đầu tư, nâng cấp hạ tầng khu bay, nhằm bảo đảm an toàn khai thác tuyệt đối, ổn định và bền vững.

Nhiều nhóm du khách tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trước khi tham gia các chuyến bay tại sân bay Liên Khương ngày 19/8/2026

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, dự án sửa chữa sân bay Liên Khương được triển khai là quá trình thực hiện đại tu toàn diện đường cất hạ cánh, đáp ứng yêu cầu khai thác các dòng tàu bay thế hệ mới, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chào đón và gửi lời chúc đến các nhóm Famtrip khảo sát sản phẩm du lịch tại Lâm Đồng

Nếu hạ tầng mới là điều kiện cần thì việc khôi phục và mở rộng các đường bay chính là yếu tố đủ để Liên Khương phát huy đầy đủ vai trò cửa ngõ giao thông của Lâm Đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ tặng quà và gửi lời chúc tốt đẹp đến các hành khách khi đáp xuống máy bay vào sáng 19/8/2026

Khẳng định điều đó không sai bởi vì, ngay khi sân bay hoạt động trở lại, các đường bay nội địa kết nối Đà Lạt với TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng, Cần Thơ đã được khôi phục.

Ở mạng bay quốc tế, đường bay Đà Lạt - Kuala Lumpur dự kiến khai thác 4 chuyến/tuần; đường bay Đà Lạt - Singapore dự kiến mở lại từ tháng 12/2026 với 3 chuyến/tuần.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chụp ảnh lưu niệm với các đoàn Famtrip khảo sát sản phẩm du lịch tại Lâm Đồng

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết, ngay khi có kế hoạch sân bay hoạt động trở lại, hãng đã chủ động chuẩn bị nguồn lực khai thác để nối lại các chuyến bay đến Đà Lạt. Việc khôi phục đường bay vừa giúp hành khách di chuyển thuận tiện, vừa góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch, hợp tác, đầu tư giữa Lâm Đồng và các địa phương, đối tác khác trong nước và quốc tế.

Có thể nói, đối với một địa phương có thế mạnh về du lịch, thương mại và dịch vụ như Lâm Đồng, mỗi đường bay được khôi phục đồng nghĩa với một dòng khách được nối lại. Nhưng rộng hơn, đó còn là dòng chảy của đầu tư, giao thương, dịch vụ và những cơ hội hợp tác mới.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị cắt băng khai trương đường bay Đà Lạt - Cần Thơ

Việc Liên Khương trở lại càng có ý nghĩa khi tỉnh bước vào những tháng cuối năm với nhiều hoạt động, sự kiện lớn. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, sau khi sân bay hoạt động trở lại và trước Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI vào tháng 12/2026, dự kiến có khoảng 70 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các đơn vị tặng hoa và chào đón những hành khách đầu tiên đáp xuống sân bay Liên Khương

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Tôn Thiện San chia sẻ, những tháng cuối năm 2026 là thời điểm rất thuận lợi để tỉnh đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, kích cầu du lịch, thu hút du khách và mở rộng các thị trường khách mới.

Từ Đà Lạt, hành trình của du khách có thể tiếp tục mở rộng đến những vùng đất khác của Lâm Đồng. Đây chính là giá trị lớn hơn của việc khơi thông dòng chảy hàng không. Đó là đưa du khách đến gần hơn với một không gian du lịch rộng lớn, đa dạng về cảnh quan, văn hóa và sản phẩm.

Theo ông San, trong thời gian sân bay đóng cửa, ước tính khoảng 1 triệu lượt khách bị ảnh hưởng, phải chuyển sang đường bộ hoặc trung chuyển qua các sân bay lân cận.

Như vậy, việc Liên Khương hoạt động trở lại không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân và du khách, mà còn là điều kiện để mở rộng thị trường khách, thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư và tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế.