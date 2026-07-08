Kinh tế Liên Khương trở lại, mở cánh cửa kết nối mới cho Lâm Đồng Sau gần 6 tháng tạm dừng khai thác để sửa chữa, nâng cấp hạ tầng khu bay, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19/8/2026. Sự kiện này không chỉ khôi phục một đầu mối giao thông quan trọng của khu vực Tây Nguyên, mà còn mở ra cơ hội để Lâm Đồng mở rộng mạng bay, kết nối thị trường khách, thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Sau gần 6 tháng tạm dừng khai thác để sửa chữa, nâng cấp hạ tầng khu bay, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19/8/2026. Sự kiện này không chỉ khôi phục một đầu mối giao thông quan trọng của khu vực Tây Nguyên, mà còn mở ra cơ hội để Lâm Đồng mở rộng mạng bay, kết nối thị trường khách, thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến khai thác trở lại từ ngày 19/8/2026. Ảnh: Diễm Thương

Là cảng hàng không quốc tế đầu tiên của khu vực Tây Nguyên, Cảng HKQT Liên Khương nhiều năm qua giữ vai trò cửa ngõ kết nối Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong nước và quốc tế. Hàng triệu lượt hành khách mỗi năm lựa chọn Liên Khương để đến với Đà Lạt và vùng phụ cận, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại và thu hút đầu tư.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cùng các đồng chí trong Đoàn công tác nghe đại diện ACV báo cáo tiến độ dự án

Theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng HKQT Liên Khương được định hướng trở thành sân bay cấp 4E, khai thác đồng thời hàng không dân dụng và quân sự. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực khai thác, tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng, mở rộng mạng bay quốc tế và đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương trong những năm tới.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra thực địa tại khu vực cất cánh Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Để hiện thực hóa định hướng này, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã triển khai dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng HKQT Liên Khương”. Trọng tâm của dự án là sửa chữa toàn diện đường cất hạ cánh 09-27 có kích thước 3.250 m x 45 m, khôi phục chất lượng kết cấu hạ tầng khu bay, bảo đảm an toàn khai thác và nâng cao năng lực phục vụ.

Việc đầu tư nâng cấp không chỉ đáp ứng yêu cầu khai thác trước mắt, mà còn tạo nền tảng để Liên Khương từng bước tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng như Airbus A350, Boeing 787, qua đó mở rộng khả năng khai thác các đường bay quốc tế trong tương lai.

Thi công nâng cấp Cảng HKQT Liên Khương. Ảnh: Diễm Thương

Sau thời gian tạm đóng cửa từ ngày 4/3/2026 để phục vụ thi công, Cảng HKQT Liên Khương dự kiến khai thác trở lại từ ngày 19/8/2026. Theo kế hoạch phối hợp giữa cảng và các hãng hàng không, ngay sau khi mở cửa, mạng đường bay sẽ từng bước được khôi phục với tần suất khoảng 36-40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày và ước đạt khoảng 816.000 lượt khách trong 4 tháng cuối năm 2026.

Những con số này cho thấy khả năng phục hồi nhanh của thị trường hàng không Lâm Đồng, đồng thời phản ánh sự tin tưởng của các hãng hàng không đối với tiềm năng khai thác của Cảng HKQT Liên Khương sau khi hạ tầng được nâng cấp.

Khu vực đường cất, hạ cánh, sân đỗ tàu bay Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Ảnh: Diễm Thương

Trước thời điểm tạm dừng khai thác để sửa chữa, Cảng HKQT Liên Khương đã hình thành mạng kết nối với 11 điểm đến trực tiếp, gồm 8 đường bay nội địa và 3 đường bay quốc tế.

Các đường bay nội địa kết nối Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Cần Thơ và Phú Quốc. Trong khi đó, mạng bay quốc tế đã vươn tới Kuala Lumpur (Malaysia), Incheon (Hàn Quốc) và Cao Hùng (Đài Loan).

Ngày đêm thi công để đường bay sớm hoạt động trở lại. Ảnh: Diễm Thương

Ngay sau khi khai thác trở lại, các đường bay trục Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ được khôi phục với tần suất 7-8 chuyến/ngày; đường bay Đà Nẵng dự kiến khai thác 2 chuyến/ngày; các đường bay Vinh và Hải Phòng tiếp tục được nối lại. Ở thị trường quốc tế, AirAsia dự kiến khôi phục đường bay Kuala Lumpur với tần suất 4 chuyến/tuần, tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng mạng bay trong thời gian tới.

Việc đưa Cảng HKQT Liên Khương hoạt động trở lại không chỉ nhằm khôi phục những đường bay đã có, mà còn tạo điều kiện để hình thành thêm các kết nối mới. Khi năng lực khai thác được nâng lên, khoảng cách giữa Lâm Đồng với các thị trường khách trọng điểm trong khu vực sẽ tiếp tục được rút ngắn, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Ảnh: Diễm Thương

Nếu nâng cấp Cảng HKQT Liên Khương tạo ra nền tảng về hạ tầng, thì sự thay đổi về không gian phát triển của tỉnh Lâm Đồng cùng xu hướng phục hồi của thị trường hàng không đang mở ra những điều kiện thuận lợi để mở rộng mạng bay trong giai đoạn mới.

Sau sáp nhập, Lâm Đồng không chỉ có lợi thế của một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng cao nguyên, mà còn mở rộng không gian phát triển với hệ sinh thái du lịch biển. Sự kết hợp giữa cao nguyên và duyên hải tạo điều kiện hình thành những sản phẩm du lịch đa dạng, kết nối nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và biển đảo; đồng thời kéo dài thời gian lưu trú, mở rộng khả năng khai thác khách ở nhiều phân khúc.

Đà Lạt - Lâm Đồng là địa điểm du lịch nổi tiếng được hàng triệu du khách trong và ngoài nước yêu thích tới tham quan, nghỉ dưỡng mỗi năm

Đây cũng là cơ sở để các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành xây dựng những sản phẩm du lịch kết hợp, đưa du khách đến nhiều điểm đến trong cùng một hành trình thay vì tập trung chủ yếu vào Đà Lạt như trước đây.

Không gian phát triển mở rộng cũng đồng nghĩa với dư địa tăng trưởng của thị trường hàng không lớn hơn. Bên cạnh du lịch, các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, năng lượng bền vững và xuất khẩu đang tạo thêm nhu cầu kết nối cho doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và các hoạt động xúc tiến thương mại.

Thực tế cho thấy, thị trường hàng không của Liên Khương nhiều năm qua đã có sức hấp dẫn đáng kể. Giai đoạn 2018 đến đầu năm 2026, sản lượng hành khách duy trì ở quy mô lớn, trong đó khách nội địa chiếm tỷ trọng chủ yếu, còn lượng khách quốc tế từng bước tăng trưởng trước khi bị gián đoạn do việc tạm đóng cửa sân bay để triển khai dự án sửa chữa.

Phân tích thị trường cho thấy các khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á tiếp tục là những hướng kết nối giàu tiềm năng. Trong đó, Hàn Quốc được xác định là thị trường ưu tiên khi nhu cầu đi lại giữa Đà Lạt và Hàn Quốc từng tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.

Trước thời điểm gián đoạn khai thác, lượng khách giữa 2 thị trường tăng nhanh, cho thấy dư địa phục hồi đường bay thẳng vẫn còn lớn. Đây là cơ sở để nghiên cứu khôi phục và mở rộng kết nối với thị trường khách quốc tế quan trọng này khi Cảng HKQT Liên Khương vận hành ổn định trở lại.

Sau Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia cũng là những thị trường giàu tiềm năng. Dù chưa khôi phục đầy đủ các đường bay thẳng, nhu cầu đi lại giữa Lâm Đồng với các thị trường này vẫn được duy trì thông qua các điểm trung chuyển. Riêng đường bay Kuala Lumpur tiếp tục cho thấy hiệu quả khai thác tích cực, tạo nền tảng để nghiên cứu tăng tần suất và mở rộng kết nối.

Bên cạnh các thị trường truyền thống, Singapore và Hong Kong đang nổi lên như những hướng kết nối triển vọng. Theo kế hoạch xúc tiến của ACV, Scoot đã đưa Cảng HKQT Liên Khương vào danh sách các sân bay tiềm năng để nghiên cứu khai thác, trong khi HK Express dự kiến khảo sát thực tế và làm việc với ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng để đánh giá khả năng khai thác trong thời gian tới.

Hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương vẫn nhộn nhịp trong những ngày gần đóng cửa sân bay

Không chỉ hướng đến thị trường quốc tế, việc củng cố mạng bay nội địa cũng là nền tảng quan trọng để bảo đảm sản lượng và khả năng phân phối khách. Sau khi khôi phục các đường bay hiện hữu, ACV sẽ phối hợp với các hãng hàng không nghiên cứu nối lại các đường bay Thanh Hóa, Cần Thơ, Phú Quốc và từng bước mở mới đường bay Huế, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của du khách từ các thị trường trọng điểm trong nước.

Song song với vận chuyển hành khách, Cảng HKQT Liên Khương còn được kỳ vọng trở thành đầu mối hỗ trợ phát triển logistics hàng không. Với lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, Lâm Đồng có nhiều sản phẩm giá trị như hoa tươi, rau, trái cây chất lượng cao. Việc kết hợp khai thác hàng hóa trên các chuyến bay hành khách sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác của hãng hàng không, đồng thời mở rộng cơ hội đưa sản phẩm địa phương đến các thị trường trong và ngoài nước.