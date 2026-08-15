Liên minh tỷ phú Jeff Bezos chính thức mua 1/3 cổ phần câu lạc bộ Liverpool từ tập đoàn FSG Tập đoàn FSG chính thức bán khoảng 33% cổ phần Liverpool cho liên minh 1892 Holdings của Jeff Bezos và Eduardo Saverin, tạo cú hích tài chính lớn cho đội bóng.

Tập đoàn Fenway Sports Group (FSG) đã chính thức xác nhận việc hoàn tất thỏa thuận bán khoảng 30% đến 33,3% cổ phần thiểu số của câu lạc bộ Liverpool cho liên minh đầu tư 1892 Holdings. Bước đi chiến lược này đánh dấu sự xuất hiện của những tên tuổi hàng đầu trên bản đồ kinh doanh toàn cầu tại sân vận động Anfield, hứa hẹn mở ra chặng đường phát triển bền vững cho đội bóng nước Anh.

Liên minh quyền lực đứng sau thương vụ mua cổ phần Liverpool

Người đứng đầu và trực tiếp quản lý liên minh 1892 Holdings là doanh nhân Amit Bhatia, cựu Chủ tịch câu lạc bộ Queens Park Rangers. Đứng đằng sau ông là nguồn lực tài chính hùng hậu từ quỹ đầu tư K5 Sports với sự tham gia của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, cùng Eduardo Saverin - nhà đồng sáng lập mạng xã hội Facebook.

Bezos và các cộng sự mua lại 1/3 cổ phần của Liverpool.

Sự hiện diện của dàn nhà đầu tư mới mang đến nguồn tiềm lực kinh tế thuộc hàng bậc nhất thế giới thể thao. Tỷ phú Jeff Bezos hiện nắm giữ khối tài sản ước tính 272,1 tỷ USD (đứng thứ ba thế giới theo xếp hạng của Forbes). Trong khi đó, Eduardo Saverin sở hữu khoảng 33,2 tỷ USD và đang điều hành quỹ B Capital với quy mô tài sản vượt 12 tỷ USD. Bản thân ông Amit Bhatia cũng là con rể của trùm ngành thép Lakshmi Mittal - người sở hữu khối tài sản 33,9 tỷ USD.

Về cơ cấu bộ máy lãnh đạo, tỷ phú Jeff Bezos sẽ không trực tiếp tham gia Hội đồng quản trị. Vị trí Phó Chủ tịch câu lạc bộ được giao cho ông Amit Bhatia. Bên cạnh đó, hai đại diện mới gia nhập Hội đồng quản trị của Liverpool bao gồm bà Elaine Saverin và ông Bryan Baum.

Mô hình vận hành tự chủ và tác động thực tế tới ngân sách đội bóng

Dù có sự góp mặt của các tỷ phú hàng đầu thế giới, FSG khẳng định vẫn duy trì quyền sở hữu đa số và toàn quyền quyết định các hoạt động vận hành thường nhật của Liverpool. Đây không phải lần đầu tiên tập đoàn thể thao Mỹ bán cổ phần thiểu số để thu hút nguồn vốn ngoại lực.

Iraola sẽ có nhiều sự hỗ trợ sau động thái của Bezos.

Trước đó, vào tháng 3/2021, RedBird Capital Partners từng rót 735 triệu USD để sở hữu 11,5% cổ phần của FSG. Đến tháng 9/2023, Dynasty Equity tiếp tục chi gần 200 triệu USD lấy 3% cổ phần Liverpool, giúp đội bóng có 150 triệu USD tiền mặt để trang trải chi phí nâng cấp khán đài Anfield Road, mua lại sân tập Melwood cho đội nữ và tái cơ cấu các khoản nợ ngân hàng.

Thỏa thuận lần này tiếp tục tuân thủ đúng nguyên tắc vận hành tự chủ tài chính mà FSG kiên trì áp dụng kể từ năm 2010. Do các quy định nghiêm ngặt về Luật chi phí đội hình (Squad Cost Rules) của Ngoại hạng Anh và UEFA, người hâm mộ khó có thể chứng kiến một khoản tiền khổng lồ được đổ ngay lập tức vào thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của liên minh 1892 Holdings tạo nền tảng vững chắc giúp Liverpool gia tăng doanh thu thương mại, mở rộng hợp đồng tài trợ và củng cố vị thế cạnh tranh đỉnh cao trong dài hạn.