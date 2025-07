Nông nghiệp - Nông thôn Like Farm kể chuyện cà phê xuất khẩu Một hợp tác xã (HTX) với những người nông dân sống giữa vùng cà phê cao nguyên Lâm Đồng đang kể câu chuyện đưa hạt cà phê đi xa, đến những thị trường rộng mở.

Bà Lương giới thiệu sản phẩm cà phê của HTX

Liên kết xuất khẩu cà phê

"HTX chúng tôi chú tâm vào mục tiêu xuất khẩu hạt cà phê của đất Phú Sơn Lâm Hà. Đưa được những hạt cà phê xuất khẩu, với giá trị cao nhất là mục tiêu để HTX cũng như các nông hộ liên kết mang lại thu nhập ổn định”, bà Nguyễn Thị Lương - Giám đốc HTX Tổng hợp liên kết Like Farm, thôn Liên Kết, xã Phú Sơn Lâm Hà chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Lương, HTX được thành lập năm 2021 gồm 9 thành viên, tất cả đều là nông dân với 60 ha chuyên canh cà phê Robusta. Vừa gốc gác ban đầu đều là những người nông dân gắn bó với cây cà phê lâu đời trên mảnh đất mới này, các thành viên ấp ủ mục tiêu đưa hạt cà phê xuất khẩu, tăng giá trị cho nông sản cũng như tăng thu nhập. Ban đầu, HTX vận hành đơn giản chỉ là đơn vị cung cấp đầu vào như phân bón, vật tư nông nghiệp, chia sẻ kĩ thuật cũng như các hỗ trợ của ngành nông nghiệp cho thành viên. Sau khi thu hoạch, sản phẩm của nông dân sẽ được cung cấp cho các công ty thu mua cà phê lớn trên địa bàn.

“Bắt đầu từ làm ăn nhỏ, nông dân hỗ trợ nhau cùng sản xuất, kinh doanh. Dần dần, Like Farm đã phát triển mạnh hơn, hiện đã xây dựng được nhà máy sơ chế cà phê. Tới mùa vụ, hạt cà phê được mang về, chế biến và lưu trữ tại kho của HTX. Từ đó, hoạt động sản xuất cũng như kinh doanh của Like Farm khởi sắc hơn hẳn”, bà Nguyễn Thị Lương tự hào. Hiện tại, nhà máy sản xuất cà phê của Like Farm được trang bị hệ thống máy móc liên hoàn, từ đầu vào như máy rửa, tách đá, bắn màu, tách size, đều được hoàn thiện, hạt cà phê chế biến ra đạt chất lượng ổn định. Từ liên kết nhỏ ban đầu, hiện tại Like Farm có năng lực sản xuất ổn định, năm 2024, Like Farm thu mua và chế biến 8.000 tấn cà phê tươi, tương đương 2.000 tấn cà phê nhân xanh, chủ yếu phục vụ cho hoạt động xuất khẩu sang các thị trường châu Á cũng như châu Âu.

Nâng cao chất lượng cho cà phê Việt

“Không chỉ chế biến hàng cà phê nhân xanh để phục vụ xuất khẩu, Like Farm còn chú trọng tới việc nâng cao chất lượng hạt cà phê đặc sản cao nguyên. Chúng tôi liên kết với những nông hộ sản xuất VietGAP, đảm bảo hái cà phê chín, chế biến cà phê theo công nghệ sạch để làm ra hạt cà phê đặc sản. Các nhà khoa học đã khẳng định, cà phê khô tự nhiên sẽ có hương vị tốt nhất dưới ánh mặt trời. Vì vậy, HTX đã xây dựng hệ thống nhà kính nhiều ha để phơi cà phê chín”, bà Nguyễn Thị Lương chia sẻ. Từ những hạt cà phê này, Like Farm đưa đi tham dự các cuộc thi về hạt cà phê tại Việt Nam cũng như một số thị trường quan trọng.

“Chính nhờ vào việc sẵn sàng đưa hạt cà phê Like Farm quảng bá rộng rãi đến thị trường trong nước cũng như nước ngoài, chúng tôi đã tìm được rất nhiều khách hàng tiềm năng, có nhu cầu với cà phê Việt. Hiện tại, Like Farm đang chú trọng mục tiêu nâng cao sản lượng cũng như chất lượng chế biến của hạt cà phê sau thu hoạch để đảm bảo yêu cầu của khách hàng”, bà Lương thông tin.

Chị Nông Thị Hồng Vân - cán bộ kĩ thuật Công ty Funo Việt Nam, người đang đồng hành, hỗ trợ kĩ thuật cho Like Farm chia sẻ, HTX còn xây dựng xưởng chuyên ủ phân hữu cơ từ vỏ cà phê. Vỏ cà phê sau khi thu hoạch, được đưa vào xưởng, trải qua quá trình trộn men, ủ đúng tiêu chuẩn, cho ra loại phân hữu cơ hoai mục, giàu dinh dưỡng để bón vườn cà phê. Ủ phân hữu cơ từ vỏ cà phê giúp HTX giảm chi phí cũng như hạn chế ảnh hưởng ra môi trường bên ngoài.

“Like Farm là HTX làm ăn hiệu quả, đơn vị thu mua cũng như chế biến cà phê lớn của vùng cà phê chúng tôi”, ông K’Kin - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Sơn Lâm Hà thông tin. Theo ông, đây là mô hình thành công của tập thể nông dân hướng tới việc sản xuất cà phê chất lượng cao, phục vụ xuất khẩu cũng như cung ứng cho thị trường cà phê nội địa.