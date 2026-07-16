Linfield và Kalju Nomme níu chân nhau ở vòng loại Conference League Linfield hòa Kalju Nomme 2-2 tại Windsor Park, Belfast ở vòng loại thứ nhất UEFA Europa Conference League; hai đội chia điểm và không đội nào giành chiến thắng.

Linfield 2 - 2 Kalju Nomme Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Linfield tiếp đón Kalju Nomme.

11' E. McGee đưa Linfield vượt lên Phút 11, E. McGee lập công cho Linfield sau đường kiến tạo của A. Frizzell, mở tỷ số 1-0. Linfield sớm tạo lợi thế tại Windsor Park.

12' M. Fitzpatrick nhận thẻ vàng sớm Phút 12, M. Fitzpatrick của Linfield nhận thẻ vàng, chỉ ít lâu sau khi đội nhà vượt lên dẫn trước.

26' E. McGee nhận thẻ đỏ, Linfield mất người Phút 26, E. McGee (Linfield) nhận thẻ đỏ, khiến Linfield phải chơi thiếu người khi đang dẫn 1-0.

27' O. Musolitin sút hỏng phạt đền Phút 27, O. Musolitin của Kalju Nomme không thể chuyển hóa quả phạt đền thành bàn thắng. Kalju Nomme bỏ lỡ cơ hội vượt lên trong bối cảnh Linfield đang chơi thiếu người.

27' O. Musolitin đưa Kalju Nomme trở lại Phút 27', O. Musolitin ghi bàn giúp Kalju Nomme gỡ hòa 1-1 trước Linfield. Bàn thắng đến ngay sau tình huống hỏng phạt đền, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Linfield thay người đầu hiệp hai Phút 46, Linfield đưa D. McCullough vào sân thay D. Wells. Trong thế thiếu người và đang hòa 1-1, Linfield hy vọng sự điều chỉnh này sẽ giúp đội giữ được thế trận.

46' Linfield thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Linfield đưa K. Offord vào sân thay A. Frizzell. Đây là điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai trong bối cảnh Linfield đang chơi thiếu người.

49' K. Offord đưa Linfield vượt lên Phút 49', K. Offord ghi bàn cho Linfield sau đường kiến tạo của M. Fitzpatrick, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn Kalju Nomme 2-1.

62' Musolitin nhận thẻ vàng giữa thế trận căng thẳng Phút 62', O. Musolitin (Kalju Nomme) nhận thẻ vàng. Ở thời điểm này, Linfield đang dẫn 2-1, khiến những phút tiếp theo thêm phần căng thẳng.

63' Kalju Nomme thay người ở phút 63 Phút 63, Kalju Nomme đưa M. Orlov vào sân thay E. E. Lotar Eyang. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên được ghi nhận sau giờ nghỉ của đội khách.

65' R. Nolan nhận thẻ vàng ở phút 65 Phút 65, R. Nolan của Linfield nhận thẻ vàng. Linfield vẫn đang dẫn Kalju Nomme 2-1 trong thế trận đầy căng thẳng.

73' Kalju Nomme đưa N. Ivanov vào sân Phút 73', Kalju Nomme đưa N. Ivanov vào sân thay T. Baptista. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

73' Kalju Nomme điều chỉnh nhân sự phút 73 Phút 73, D. Sotsugov vào sân thay D. Mashchenko, mang đến sự điều chỉnh cho Kalju Nomme. Đội khách đang nỗ lực tìm bàn gỡ khi bị Linfield dẫn 2-1.

90+2' Kalju Nomme gỡ hòa ở phút bù giờ Phút 90+2, M. Orlov dứt điểm đưa Kalju Nomme gỡ hòa 2-2 sau đường kiến tạo của R. Vukusic. Bàn thắng đến ngay cuối trận, khiến cuộc đối đầu tại Windsor Park trở nên nghẹt thở.

KT Kết thúc: Linfield 2-2 Kalju Nomme Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 03:40 17/07/2026

Đội hình chính thức Linfield Sơ đồ 5-3-2 · HLV David Healy Kalju Nomme Sơ đồ 4-4-2 · HLV Nikita Andreev 1 Chris Johns 27 Ethan McGee 4 Ryan Nolan 5 Chris Shields 15 Ben Hall 33 Darragh Leahy 16 Dylan Wells 10 Adam Frizzell 8 Kyle McClean 7 Kirk Millar 29 Matthew Fitzpatrick 1 Henri Perk 78 Danyl Mashchenko 50 Maksim Podholjuzin 46 Roko Vukušić 22 Aleksandr Nikolajev 26 Rommi Siht 8 Oleksandr Musolitin 20 Modou Tambedou 59 Bogdan Vastsuk 17 Enrique Esono 21 Tiago Baptista Dự bị Linfield 18 Aidan Glavin 24 Sean Brown 34 Dane McCullough 37 Ryan McKay 74 Donatas Jermakovas 70 Jon Graham 26 Isaac Baird 9 Kieran Offord 30 Kobei Moore Kalju Nomme 96 Joonas Kindel 5 Uku Korre 4 Alex Boronilštšikov 7 Daniil Tarassenkov 88 Daniil Sotsugov 10 Nikita Ivanov 9 Godwin Chinemeren 30 Ibrahim Jabir 11 Mihhail Orlov Cập nhật đội hình lúc 01:25 17/07/2026

Linfield đối đầu Kalju Nomme tại UEFA Europa Conference League lúc 01h45 ngày 17/07/2026 trên sân Windsor Park. Kalju Nomme bước vào trận đấu với kết quả thắng ở lần ra sân gần nhất, trong khi Linfield nhận thất bại. Đội khách cũng chiếm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Linfield cần phản ứng trên sân nhà

Linfield có lợi thế được thi đấu tại Windsor Park, nhưng kết quả gần nhất khiến đội chủ nhà chịu áp lực phải tạo ra màn trình diễn thuyết phục hơn. Với dữ liệu phong độ chỉ ghi nhận một trận gần nhất, chưa đủ cơ sở để đánh giá một chuỗi kết quả dài hoặc khẳng định xu hướng ổn định.

Điểm quan trọng với Linfield sẽ là cách đội bóng nhập cuộc và kiểm soát thế trận. Họ cần hạn chế để Kalju Nomme duy trì sự tự tin từ chiến thắng gần nhất, đồng thời tận dụng không gian và nhịp độ trận đấu để gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Kalju Nomme có điểm tựa từ đối đầu

Kalju Nomme thắng trong lần đối đầu gần nhất với Linfield. Đây là cơ sở giúp đội khách bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định, bên cạnh kết quả tích cực ở trận gần nhất.

Tuy nhiên, ưu thế đối đầu không thể thay thế cho màn trình diễn thực tế tại Windsor Park. Kalju Nomme sẽ phải duy trì sự tập trung khi không có quyền chủ động về địa điểm thi đấu, đặc biệt trong những thời điểm Linfield đẩy cao sức ép.

Cuộc đấu chiến thuật nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn các giai đoạn chuyển đổi. Linfield có thể hướng đến việc tạo sức ép sớm để tận dụng sự cổ vũ trên sân nhà, trong khi Kalju Nomme cần giữ cự ly đội hình và chờ thời cơ phản công.

Do chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay các trường hợp vắng mặt, chưa thể xác định những cuộc đối đầu cá nhân cụ thể. Vì vậy, khả năng thích nghi với diễn biến trên sân sẽ quan trọng hơn việc dự đoán một cách tiếp cận cố định.

Nhận định trận đấu

Linfield có điểm tựa sân nhà, nhưng Kalju Nomme đang sở hữu hai yếu tố đáng chú ý là kết quả tích cực ở trận gần nhất và chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất. Thế cân bằng của trận đấu sẽ phụ thuộc vào việc Linfield có thể biến ưu thế địa điểm thành sức ép đủ lớn hay không.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài mà Kalju Nomme có nền tảng tâm lý thuận lợi hơn, còn Linfield cần phản ứng mạnh mẽ để đảo chiều xu hướng. Một trận đấu chặt chẽ và giàu tính thận trọng có thể được chờ đợi, khi cả hai đội đều phải trả giá cho những sai lầm trong khâu kiểm soát thế trận.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Linfield · 0 thắng 0 hòa Kalju Nomme · 1 thắng Kalju Nomme 1 - 0 Linfield KN

Linfield 5 trận gần nhất B B B T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới Kalju Nomme 5 trận gần nhất T T H H B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới