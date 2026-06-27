Thể thao 360 Link VTVgo, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Ai Cập vs Iran 27/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Ai Cập và Iran lúc 10h00 ngày 27/6/2026. Những Pharaoh hướng tới vé đi tiếp tại bảng G World Cup 2026.

Link VTVgo, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Ai Cập vs Iran 27/6/2026

Trận đấu giữa Ai Cập và Iran tại World Cup 2026 diễn ra vào lúc 10h00 ngày 27/06/2026 trên sân Lumen Field, Seattle, Mỹ. Đây là màn so tài ở bảng G, nơi Ai Cập đang dẫn đầu còn Iran vẫn bám sát trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Nền tảng trực tiếp trận Ai Cập và Iran:

Ai Cập và Iran phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV2: https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Ai Cập và Iran: https://fptplay.vn/su-kien/ai-cap-iran-binh-luan-giong-nam-bo-6a3b5f52f768645e1d699d53?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Ai Cập và Iran:https://tv360.vn/tv/vtv2-hd?ch=3&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Ai Cập vs Iran là trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng G World Cup 2026. Sau hai lượt trận đầu tiên, Ai Cập dẫn đầu với 4 điểm, còn Iran đứng thứ hai với 2 điểm.

Ai Cập mở màn bằng chiến thắng 3-1 trước New Zealand, sau đó hòa Bỉ 1-1. Kết quả này giúp đội bóng Bắc Phi có lợi thế lớn trước lượt trận quyết định. Chỉ cần không thua Iran, Ai Cập gần như chắc chắn góp mặt ở vòng 1/16.

Iran lại ở tình thế cần một kết quả tích cực để củng cố hy vọng đi tiếp. Hai trận hòa liên tiếp giúp đại diện Tây Á duy trì vị trí cạnh tranh, nhưng họ vẫn cần cải thiện hiệu quả tấn công nếu muốn vượt qua một Ai Cập giàu tốc độ.

Tính chất trận đấu khiến cả hai đội khó nhập cuộc quá mạo hiểm. Ai Cập cần bảo vệ lợi thế, còn Iran hiểu rằng một thất bại có thể khiến họ rơi vào thế nguy hiểm.

Tương quan sức mạnh: Ai Cập nhỉnh hơn

Ai Cập được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định và chất lượng hàng công. Mohamed Salah vẫn là ngôi sao lớn nhất, đồng thời là điểm tựa trong các pha chuyển trạng thái của Những Pharaoh.

Bên cạnh Salah, Omar Marmoush đem đến sự linh hoạt trên hàng công. Emam Ashour và Mostafa Ziko cũng giúp Ai Cập có nhiều hướng triển khai hơn, đặc biệt trong các pha tấn công ở hai biên.

Iran không sở hữu thế trận kiểm soát bóng quá nổi bật, nhưng lại có hệ thống phòng ngự rất kỷ luật. Trận hòa 0-0 trước Bỉ cho thấy đội bóng Tây Á có thể làm chậm nhịp tấn công của đối thủ và hạn chế khoảng trống trước vòng cấm.

Mehdi Taremi là điểm đến quan trọng nhất trên hàng công Iran. Nếu Ai Cập để lộ khoảng trống khi dâng cao, Taremi, Saman Ghoddos hoặc Mohebi có thể tạo ra những pha phản công nguy hiểm.

Lịch sử đối đầu: Trọng tâm nằm ở hiện tại

Dữ liệu đối đầu không phải điểm nhấn lớn nhất trước trận Ai Cập vs Iran. Điều quan trọng hơn nằm ở cục diện bảng G và phong độ của hai đội sau hai lượt trận đầu tiên.

Ai Cập đang có lợi thế điểm số, tinh thần và quyền tự quyết lớn hơn. Iran lại có sự lì lợm, nền tảng thể lực và khả năng phòng ngự khiến bất kỳ đối thủ nào cũng gặp khó khăn.

Vì vậy, trận đấu tại Lumen Field nhiều khả năng được quyết định bởi hiệu quả trong những khoảnh khắc cuối sân. Ai Cập cần tận dụng tốc độ của Salah, còn Iran phải chắt chiu tối đa các cơ hội phản công.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Ai Cập bất bại 34/36 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng Bắc Phi cũng giữ sạch lưới 9/18 trận gần đây, cho thấy sự ổn định ở cả tấn công lẫn phòng ngự.

Tại bảng G, Ai Cập đang dẫn đầu với 4 điểm. Mohamed Salah đã ghi bàn ở lượt trận gần nhất và tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.

Iran không thua trong 5 trận gần đây. Đại diện Tây Á vừa giữ sạch lưới trước Bỉ, đồng thời bất bại 30/35 trận sân khách gần nhất. Đây là nền tảng giúp họ tự tin bước vào trận đấu quyết định.

Về lực lượng, Ai Cập bỏ ngỏ khả năng ra sân của Hamdy Fathy và Hossam Abdelmaguid. Iran chưa có sự phục vụ của Roozbeh Cheshmi do chưa hồi phục.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Ai Cập nhiều khả năng sẽ cố gắng kiểm soát nhịp độ trận đấu, nhưng không cần đẩy cao quá sớm. Với lợi thế điểm số, đội bóng của HLV Hossam Hassan có thể chơi kiên nhẫn, chờ thời điểm để Salah và Marmoush tăng tốc.

Cánh phải của Ai Cập là hướng tấn công rất đáng chú ý. Salah có thể kéo giãn hàng thủ Iran, tạo khoảng trống cho Emam Ashour hoặc Ziko băng lên hỗ trợ. Ahmed Fatouh cũng có thể đem đến thêm phương án leo biên bên cánh trái.

Iran nhiều khả năng ưu tiên sự chắc chắn. Đại diện Tây Á có thể lùi đội hình, khóa trung lộ và chờ các pha phản công thông qua Taremi, Ghoddos hoặc Mohebi. Cách chơi này từng giúp họ giữ sạch lưới trước Bỉ.

Về số bàn thắng, trận đấu được dự báo có khoảng 2-3 bàn. Ai Cập chỉ thủng lưới trung bình 0,67 bàn/trận trong giai đoạn thống kê gần nhất, còn Iran nhận trung bình 0,83 bàn thua/trận. Cả hai đều có hàng thủ tốt, nên thế trận có thể rất chặt chẽ.

Về phạt góc, Ai Cập đang nhỉnh hơn với trung bình 4,78 quả/trận, còn Iran đạt 3,5 quả/trận. Nếu Ai Cập chủ động hơn trong các pha lên bóng biên, tổng số phạt góc có thể rơi vào khoảng 8-10 quả.

Về thẻ phạt, Ai Cập nhận trung bình 1,61 thẻ vàng/trận trong 18 trận gần nhất. Iran đạt mức 1,33 thẻ vàng/trận sau 6 trận. Với áp lực tranh vé đi tiếp, trận đấu này có thể xuất hiện 3-5 thẻ vàng, khả năng thẻ đỏ không quá cao.

Nhìn chung, Ai Cập có lợi thế lớn hơn nhờ điểm số, hàng công chất lượng và phong độ ổn định. Tuy nhiên, Iran là đối thủ rất khó bị đánh bại nếu duy trì được hệ thống phòng ngự chặt chẽ. Kịch bản hòa có bàn thắng là lựa chọn hợp lý.

Dự đoán tỷ số: Ai Cập 1-1 Iran.

Thống kê đáng chú ý Ai Cập vs Iran

Ai Cập bất bại 34/36 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Iran không thua trong 5 trận gần đây.

Ai Cập đang dẫn đầu bảng G với 4 điểm.

Iran đứng thứ hai với 2 điểm sau hai trận hòa.

Mohamed Salah đã ghi bàn ở lượt trận gần nhất.

Iran vừa giữ sạch lưới trước Bỉ.

Ai Cập tạo ra trung bình 104,28 pha tấn công mỗi trận.

Iran đạt trung bình 16 cú sút mỗi trận, cao hơn Ai Cập.

Ai Cập giữ sạch lưới 9/18 trận gần đây.

Iran bất bại 30/35 trận sân khách gần nhất.

Ai Cập được hưởng trung bình 4,78 quả phạt góc/trận.

Iran đạt trung bình 16,33 pha tắc bóng/trận.