Thể thao 360 Link VTVgo VTV2 trực tiếp tỉ số Ai Cập vs Iran ngày 27/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Ai Cập và Iran lúc 10h00 ngày 27/6/2026. Những Pharaoh hướng tới vé đi tiếp tại bảng G World Cup 2026.

Link VTVgo VTV2 trực tiếp tỉ số Ai Cập vs Iran ngày 27/6/2026

Thời gian: 10h00 ngày 27/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Lumen Field, Seattle, Mỹ

Giải đấu: Bảng G World Cup 2026

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Đội hình dự kiến ĐT Ai Cập

Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Attia, Lasheen; Salah, Ashour, Ziko; Marmoush.

Đội hình dự kiến ĐT Iran

Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi, Kanaani; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Jahanbakhsh; Taremi.

Nhận định bóng đá hôm nay Ai Cập vs Iran

Ai Cập bước vào lượt trận quyết định bảng G World Cup 2026 với lợi thế lớn sau hai lượt trận đầu tiên. Những Pharaoh đang dẫn đầu bảng với 4 điểm, sau chiến thắng 3-1 trước New Zealand và trận hòa 1-1 với Bỉ.

Iran đứng ngay phía sau với 2 điểm sau hai trận hòa liên tiếp trước New Zealand và Bỉ. Đại diện Tây Á vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng họ cần một kết quả tích cực trước Ai Cập để tránh rơi vào thế bất lợi.

Về lý thuyết, Ai Cập chỉ cần hòa là gần như chắc chắn giành vé vào vòng 1/16. Dù vậy, nhiệm vụ này không dễ dàng bởi Iran sở hữu nền tảng thể lực tốt, lối chơi kỷ luật và khả năng phòng ngự số đông rất khó chịu.

Điểm tựa lớn nhất của Ai Cập vẫn là Mohamed Salah. Ngôi sao Liverpool đã ghi bàn ở trận thắng New Zealand và tiếp tục đóng vai trò đầu tàu trong các pha chuyển trạng thái. Bên cạnh Salah, Omar Marmoush, Mostafa Ziko và Emam Ashour cũng đem đến nhiều phương án tấn công cho đội bóng Bắc Phi.

Iran có cách tiếp cận thận trọng hơn. Trận hòa 0-0 trước Bỉ cho thấy đội bóng Tây Á đủ khả năng khóa chặt các mũi tấn công nguy hiểm nếu duy trì được cự ly đội hình. Mehdi Taremi và Saman Ghoddos sẽ là những nhân tố quan trọng trong các pha phản công.

Thống kê phòng ngự của hai đội đều khá tốt. Ai Cập chỉ thủng lưới trung bình 0,67 bàn/trận ở giai đoạn gần nhất, còn Iran nhận trung bình 0,83 bàn thua/trận. Vì vậy, trận đấu này nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ trong phần lớn thời gian.

Ai Cập được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng hàng công và phong độ ổn định hơn tại World Cup 2026. Tuy nhiên, Iran là đối thủ đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co nếu Ai Cập không tận dụng tốt cơ hội.

Dự đoán tỷ số: Ai Cập 1-1 Iran.