Thể thao 360 Link VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số New Zealand vs Bỉ ngày 27/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay New Zealand và Bỉ lúc 10h00 ngày 27/6/2026. Quỷ đỏ châu Âu buộc phải thắng tại bảng G World Cup 2026.

Link VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số New Zealand vs Bỉ ngày 27/6/2026

Thời gian: 10h00 ngày 27/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Vancouver Stadium, Canada

Giải đấu: Bảng G - Lượt 3 World Cup 2026

Link VTV3 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Đội hình dự kiến ĐT New Zealand

Crocombe; Payne, Boxall, Pijnaker, Cacace; Bell, Garbett, Old; Barbarouses, Wood, Just.

Đội hình dự kiến ĐT Bỉ

Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Onana, Tielemans; Saelemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

Nhận định bóng đá hôm nay New Zealand vs Bỉ

New Zealand bước vào lượt trận cuối bảng G World Cup 2026 với áp lực rất lớn. Đại diện châu Đại Dương mới có 1 điểm sau hai lượt trận và buộc phải tạo ra kết quả tích cực trước Bỉ nếu muốn níu kéo hy vọng đi tiếp.

Bỉ cũng chưa có khởi đầu như kỳ vọng. Quỷ đỏ châu Âu chỉ giành 2 điểm sau hai trận hòa liên tiếp trước Iran và Ai Cập. Dù vậy, đội bóng của Kevin De Bruyne vẫn nắm quyền tự quyết nếu đánh bại New Zealand ở trận đấu này.

Về tương quan lực lượng, Bỉ được đánh giá cao hơn rõ rệt. Trên bảng xếp hạng FIFA, Bỉ đứng thứ 9 thế giới, trong khi New Zealand xếp hạng 85. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch lớn về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và chiều sâu nhân sự.

New Zealand có Chris Wood là điểm tựa quan trọng trên hàng công. Tiền đạo giàu kinh nghiệm này có khả năng làm tường, không chiến và tận dụng cơ hội trong vòng cấm. Tuy nhiên, trước một Bỉ sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, hàng thủ New Zealand sẽ chịu sức ép rất lớn.

Bỉ vẫn có nhiều ngôi sao đủ khả năng định đoạt trận đấu. Kevin De Bruyne giữ vai trò tổ chức, Romelu Lukaku là mũi nhọn trong vòng cấm, còn Trossard và Saelemaekers có thể tạo đột biến ở hai biên. Việc Doku chấn thương là tổn thất, nhưng Quỷ đỏ vẫn còn nhiều phương án thay thế.

Thống kê tấn công nghiêng mạnh về Bỉ. Trong 10 trận gần nhất, Quỷ đỏ ghi 33 bàn, trung bình 3,3 bàn/trận. Họ cũng ghi bàn ở 9/10 trận gần đây, đồng thời duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình khoảng 70%.

New Zealand không phải đội có thể xem nhẹ, nhất là khi họ vẫn còn động lực cạnh tranh. Dù vậy, khoảng cách trình độ, kinh nghiệm ở các giải lớn và chất lượng cá nhân khiến Bỉ sáng cửa giành chiến thắng hơn.

Dự đoán tỷ số: New Zealand 1-3 Bỉ.