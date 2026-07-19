Thể thao 360 Link xem chung kết World Cup 2026: Tây Ban Nha vs Argentina ngày 20/7 trên VTV Cập nhật link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina lúc 2h00 ngày 20/7, trận chung kết World Cup 2026 được phát sóng trên VTV.

Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina

Thời gian: 02h00 ngày 20/07/2026.

Địa điểm: SVĐ MetLife, New York, Mỹ.

Giải đấu: World Cup 2026.

Vòng đấu: Chung kết.

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV10.

Link xem trực tiếp: VTV3 - VTV6 - VTV10.

Xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina ở đâu?

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 20/7 theo giờ Việt Nam trên sân MetLife, New York. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp màn so tài được chờ đợi nhất giải đấu trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV10.

Đây là cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch châu lục. Tây Ban Nha bước vào trận đấu với vị thế đương kim vô địch châu Âu, còn Argentina đã bảo vệ thành công Copa America trước khi hướng tới chiếc cúp thế giới thứ hai liên tiếp.

Tây Ban Nha giành quyền vào chung kết sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Pháp. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente kiểm soát tốt không gian, chia cắt hàng công giàu tốc độ của đối thủ và gần như không cho Kylian Mbappe có cơ hội tạo khác biệt.

Argentina cũng trải qua một trận bán kết nhiều thử thách trước tuyển Anh. Bị đặt vào thế khó, đội bóng Nam Mỹ vẫn kiên nhẫn gia tăng sức ép trước khi Lionel Messi kiến tạo cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez hoàn tất cuộc lội ngược dòng 2-1.

Tây Ban Nha sở hữu hệ thống phòng ngự chắc chắn hơn, còn Argentina có kinh nghiệm và khả năng định đoạt những thời điểm quan trọng. Trận chung kết có thể được quyết định bởi việc La Roja khóa Messi hiệu quả đến đâu và liệu hàng thủ Argentina có đứng vững trước tốc độ của Lamine Yamal hay không.

Nhận định Tây Ban Nha vs Argentina: La Roja có chặn được Messi?

Sức mạnh của Tây Ban Nha không chỉ đến từ khả năng tạo đột biến của Lamine Yamal. Nền tảng giúp đội bóng xứ bò tót tiến tới trận đấu cuối cùng là hệ thống phòng ngự có tính tổ chức và kỷ luật cao.

Sau bảy trận tại World Cup 2026, Tây Ban Nha mới nhận một bàn thua và giữ sạch lưới sáu trận. Đây là thành tích phòng ngự đặc biệt ấn tượng, cho thấy khả năng kiểm soát khoảng trống và hỗ trợ lẫn nhau giữa các tuyến của La Roja.

Trong chiến thắng 2-0 trước Pháp ở bán kết, Tây Ban Nha khóa chặt Michael Olise, Ousmane Dembele và Kylian Mbappe. Pháp chỉ tạo ra 0,31 bàn thắng kỳ vọng, đúng bằng mức trung bình mà hàng thủ Tây Ban Nha cho phép các đối thủ đạt được từ đầu giải.

Lối chơi của đội bóng châu Âu không còn dựa hoàn toàn vào những đường chuyền ngắn kéo dài. Tây Ban Nha vẫn kiểm soát bóng chủ động nhưng sẵn sàng đưa bóng về phía trước nhanh hơn, tận dụng khả năng bứt tốc của Yamal cùng sự cơ động của Dani Olmo, Alex Baena và Mikel Oyarzabal.

La Roja còn bước vào chung kết với chuỗi 37 trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức kể từ tháng 3/2024. Một chiến thắng trước Argentina sẽ giúp Tây Ban Nha lần thứ hai vô địch World Cup, sau lần đăng quang lịch sử vào năm 2010.

Argentina lại mang tới thử thách hoàn toàn khác. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni không có thành tích phòng ngự nổi bật như đối thủ khi trải qua năm trận liên tiếp không giữ sạch lưới, nhưng sở hữu hàng công hiệu quả nhất giải với 19 bàn thắng.

Nhà đương kim vô địch ghi ít nhất hai bàn trong mọi trận đấu tại World Cup năm nay. Khả năng duy trì sức ép, thay đổi cách triển khai tấn công và tận dụng cơ hội giúp Argentina thường xuyên vượt qua những thời điểm khó khăn.

Lionel Messi tiếp tục là trung tâm trong lối chơi của đội bóng Nam Mỹ. Ở tuổi 39, tiền đạo này đã có tám bàn thắng và bốn đường kiến tạo, trực tiếp tham gia vào phần lớn những tình huống nguy hiểm nhất của Argentina.

Khả năng lùi sâu nhận bóng, thoát khỏi sự đeo bám và tung ra đường chuyền quyết định của Messi sẽ là bài toán khó nhất đối với tuyến giữa Tây Ban Nha. Rodri và Fabian Ruiz cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, tránh để đội trưởng Argentina có khoảng trống trước khu vực cấm địa.

Đối trọng đáng chú ý nhất của Messi bên phía Tây Ban Nha là Lamine Yamal. Cầu thủ 19 tuổi mới ghi một bàn tại giải nhưng vẫn có khả năng tạo đột biến bằng những pha đi bóng, đổi hướng và dứt điểm từ hành lang phải.

Tây Ban Nha có cấu trúc phòng ngự tốt hơn, còn Argentina nhỉnh hơn về kinh nghiệm tại những trận đấu lớn. Đội nào giữ được sự chính xác trong các đường chuyền cuối cùng và tận dụng tốt sai lầm của đối phương sẽ có nhiều cơ hội nâng cúp.

Chỉ số sức mạnh Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha bước vào chung kết với ưu thế về khả năng kiểm soát thế trận và sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Sau bảy trận, đội bóng xứ bò tót chỉ thủng lưới một lần, giữ sạch lưới sáu trận và chưa phải nhận thất bại trong 90 phút.

Theo siêu máy tính Opta, Tây Ban Nha có 45,1% khả năng giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Đây cũng là lần thứ hai La Roja góp mặt tại chung kết World Cup, sau chức vô địch năm 2010.

Argentina gây ấn tượng bằng sức mạnh tấn công và khả năng vượt qua áp lực. Nhà đương kim vô địch thắng cả bảy trận từ đầu giải, dù hai trận trong số đó phải bước vào hiệp phụ.

Đại diện Nam Mỹ dẫn đầu giải đấu với 19 bàn thắng. Messi là cầu thủ nổi bật nhất khi đóng góp tám bàn cùng bốn kiến tạo, còn Julian Alvarez, Lautaro Martinez và Enzo Fernandez cũng có khả năng xuất hiện đúng lúc ở những khu vực nguy hiểm.

Opta đánh giá Argentina có 29,5% cơ hội thắng trong 90 phút. Khả năng hai đội hòa và phải bước vào hiệp phụ là 25,4%.

Thông tin trước trận Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha và Argentina đều bước vào chung kết với mục tiêu tạo nên một cột mốc lịch sử. La Roja hướng tới chức vô địch thế giới thứ hai, còn Argentina đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển thứ ba bảo vệ thành công World Cup.

Điểm mạnh của Tây Ban Nha nằm ở khả năng duy trì cự ly đội hình, pressing đồng bộ và kiểm soát các khu vực trọng yếu. Khi giành lại bóng, đội bóng châu Âu có thể chuyển trạng thái nhanh bằng những đường chuyền hướng về hai biên.

Lamine Yamal là phương án tạo đột biến bên cánh phải. Ở phía đối diện, Alex Baena có thể di chuyển vào trung lộ để mở khoảng trống cho Marc Cucurella dâng cao. Dani Olmo giữ vai trò liên kết, còn Oyarzabal thường xuyên chọn vị trí giữa các trung vệ.

Argentina sở hữu tuyến giữa giàu năng lượng với Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister. Bộ ba này có thể tranh chấp quyết liệt, luân chuyển bóng và hỗ trợ Messi trong quá trình tổ chức tấn công.

Đội bóng Nam Mỹ không nhất thiết phải kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ. Argentina có thể chủ động lùi đội hình, chờ cơ hội chuyển trạng thái rồi tận dụng khả năng xử lý của Messi cùng tốc độ di chuyển của Julian Alvarez và Giuliano Simeone.

Các tình huống cố định cũng là phương án quan trọng đối với Argentina. Cristian Romero, Lisandro Martinez và những cầu thủ có khả năng tranh chấp trên không có thể gây sức ép lên hàng thủ Tây Ban Nha từ các quả đá phạt hoặc phạt góc.

Với tính chất của trận chung kết, hai đội có thể nhập cuộc thận trọng trước khi tăng tốc trong hiệp hai. Hiệu quả dứt điểm, khả năng kiểm soát Messi và những pha đối đầu giữa Yamal với hàng thủ Argentina nhiều khả năng sẽ quyết định chức vô địch.

Dự đoán Tây Ban Nha vs Argentina

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha toàn thắng năm trận gần nhất, ghi chín bàn và chỉ thủng lưới một lần. La Roja có bốn trận giữ sạch lưới, còn tổng số bàn thắng trung bình trong các trận đấu của họ đạt 2 bàn mỗi trận.

Argentina mang tới xu hướng cởi mở hơn. Nhà đương kim vô địch ghi 14 bàn nhưng cũng nhận bảy bàn thua trong năm trận vừa qua. Cả năm trận đều có bàn thắng dành cho hai đội, với mức trung bình 4,2 bàn mỗi trận.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa Tây Ban Nha và Argentina có tổng cộng 20 bàn, trung bình bốn bàn mỗi trận. Bốn trận xuất hiện ít nhất ba bàn, trong đó có chiến thắng 6-1 của Tây Ban Nha năm 2018 và trận Argentina thắng 4-1 năm 2010.

Tính chất của một trận chung kết có thể khiến hai đội thận trọng hơn so với những lần gặp nhau trước. Tuy nhiên, chất lượng của hai hàng công vẫn đủ khả năng tạo ra một trận đấu có nhiều tình huống nguy hiểm.

Dự đoán tổng số bàn thắng: 3 bàn.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Argentina

Chuyên trang, chuyên gia Dự đoán tỷ số Nhận định ngắn Báo Lâm Đồng Tây Ban Nha 1-1 Argentina sau 90 phút; Tây Ban Nha thắng 2-1 sau hiệp phụ La Roja được đánh giá cao hơn nhờ hàng thủ chắc chắn The Standard Tây Ban Nha 0-1 Argentina Argentina có thể định đoạt trận đấu bằng một khoảnh khắc Mark Schofield – SB Nation Tây Ban Nha 2-0 Argentina Tây Ban Nha kiểm soát thế trận và giữ sạch lưới James Dator – SB Nation Tây Ban Nha 3-1 Argentina Hàng công La Roja tạo ra khác biệt

Dự đoán: Tây Ban Nha 1-1 Argentina sau 90 phút, Tây Ban Nha thắng 2-1 sau hiệp phụ.

Tình hình lực lượng Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha: Có thể sử dụng đội hình mạnh nhất.

Argentina: Có thể sử dụng đội hình mạnh nhất.

Phong độ và lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Argentina

Phong độ Tây Ban Nha: Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha thắng sáu trận và hòa một trận trong 90 phút.

Phong độ Argentina: Argentina thắng cả bảy trận tại World Cup 2026, trong đó có hai trận phải thi đấu hiệp phụ.

Lịch sử đối đầu: Trong năm lần gặp nhau gần nhất, Tây Ban Nha thắng ba trận và Argentina thắng hai trận.

Nếu tính toàn bộ 14 cuộc đối đầu trước đây, thành tích giữa hai đội khá cân bằng. Mỗi đội có sáu chiến thắng, còn hai trận kết thúc với tỷ số hòa.

Lần gần nhất Tây Ban Nha và Argentina chạm trán là trận giao hữu năm 2018. La Roja giành chiến thắng với tỷ số 6-1.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julian Alvarez.

Thống kê đáng chú ý Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha góp mặt trong trận chung kết World Cup thứ hai trong lịch sử, sau lần đăng quang năm 2010.

Argentina chuẩn bị thi đấu trận chung kết World Cup thứ bảy và hướng tới chức vô địch lần thứ tư.

Argentina có thể trở thành đội tuyển thứ ba bảo vệ thành công World Cup, sau Italy giai đoạn 1934–1938 và Brazil giai đoạn 1958–1962.

Tây Ban Nha đang có chuỗi 37 trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức kể từ tháng 3/2024.

La Roja giữ sạch lưới sáu trong bảy trận tại World Cup 2026 và mới nhận một bàn thua.

Argentina thắng cả bảy trận tại World Cup 2026, đồng thời có chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp ở đấu trường World Cup.

Nhà đương kim vô địch ghi 19 bàn, nhiều nhất giải đấu trước khi trận chung kết diễn ra.

Lionel Messi có tám bàn thắng và bốn đường kiến tạo tại World Cup 2026.

Mikel Oyarzabal ghi năm bàn, dẫn đầu danh sách lập công của Tây Ban Nha tại giải.

Đây là lần thứ hai Tây Ban Nha và Argentina gặp nhau tại World Cup, sau trận đấu vòng bảng năm 1966.