Lionel Messi cán mốc 20 bàn thắng tại World Cup: Đẳng cấp sát thủ ở tuổi U40 Siêu sao Lionel Messi vừa thiết lập cột mốc lịch sử với bàn thắng thứ 20 tại các kỳ World Cup, thể hiện sự nhạy bén và thể chất đáng kinh ngạc trong trận đấu loại trực tiếp với Cape Verde.

Trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, các tuyển thủ Cape Verde có lẽ vẫn chưa tin rằng họ đang đứng chung sân khấu với Argentina trong một trận knock-out World Cup. Với nhiều cầu thủ của quốc gia vùng West Africa này, Lionel Messi là một thần tượng, một biểu tượng không thể chạm tới. Tuy nhiên, sự tự tin của Cape Verde không phải là không có cơ sở khi họ từng cầm hòa đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha ở vòng bảng.

Trong gần 30 phút đầu tiên, thế trận diễn ra đúng như những gì đội bóng bị đánh giá thấp hơn mong đợi. Cape Verde tổ chức một hệ thống phòng ngự đa tầng, kín kẽ và không ngại va chạm. Mỗi khi Messi nhận bóng ở khu vực trung lộ, ngay lập tức có 2 đến 3 bóng áo xanh ập vào áp sát, triệt tiêu mọi khoảng trống để siêu sao số 10 xoay sở.

Messi chọc thủng lưới Vozinha

Khoảnh khắc thiên tài và sự nhạy bén của một trung phong

Dù bị phong tỏa gắt gao, đẳng cấp của thiên tài vẫn biết cách lên tiếng đúng lúc. Phút 29, nút thắt của trận đấu được tháo gỡ theo kịch bản ít ai ngờ tới. Trung vệ Lisandro Martinez dâng cao sang phần sân đối phương trước khi tung đường phất bóng dài chuẩn xác xé toang hàng thủ Cape Verde.

Điểm nhấn của bàn thắng không chỉ nằm ở đường chuyền mà là cách di chuyển của Messi. Anh âm thầm vòng qua "điểm mù" của trung vệ Diney, thoát xuống đón bóng trong tư thế phá bẫy việt vị hoàn hảo. Khả năng kiểm soát bước một gọn gàng giúp Messi làm chủ tình huống trước khi tung cú dứt điểm tinh tế ở góc hẹp, đưa bóng vọt qua đầu thủ môn Vozinha vào lưới.

Pha lập công này mang hình bóng của một trung phong cắm điển hình như Erling Haaland hơn là một cầu thủ kiến thiết lùi sâu. Đó là sự kết hợp giữa khả năng chọn vị trí thông minh, tốc độ bùng nổ trong không gian ngắn và kỹ năng dứt điểm lạnh lùng. Ở tuổi U40, Messi vẫn duy trì được sự dẻo dai khiến hệ thống phòng ngự đối phương phải bất ngờ.

Những con số biết nói về kỷ lục của Messi

Bàn thắng vào lưới Vozinha chính thức đánh dấu cột mốc 20 pha lập công của Lionel Messi qua các kỳ World Cup. Đáng chú ý hơn, có tới 14 bàn thắng trong số đó được anh thực hiện sau khi bước sang tuổi 35 – một thống kê phản ánh sự bền bỉ và khả năng thích nghi tuyệt vời với thời gian.

Thống kê hiệu suất ghi bàn của Messi tại World Cup:

Chỉ số Giá trị Tổng số bàn thắng tại World Cup 20 Số bàn thắng ghi được sau tuổi 35 14 Đối thủ bị chọc thủng lưới gần nhất Cape Verde Người kiến tạo Lisandro Martinez

Chiến thắng này không chỉ giúp Argentina tiến bước sâu hơn tại giải đấu mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng tuyệt đối của Messi. Khi những kỹ năng kỹ thuật thượng thừa được kết hợp với tư duy của một sát thủ vòng cấm, Messi trở thành một phiên bản hoàn thiện và khó lường hơn bao giờ hết, thách thức mọi quy luật của tuổi tác trong bóng đá hiện đại.