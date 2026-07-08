Lionel Messi rực sáng đưa Argentina vào tứ kết World Cup 2026: Đỉnh cao của kỷ lục gia tuổi 39 Với màn trình diễn chói sáng giúp Argentina ngược dòng trước Ai Cập, Lionel Messi đã thiết lập hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu, khẳng định vị thế huyền thoại sống tại World Cup.

Trong một đêm rực lửa tại vòng 1/8 World Cup 2026, Lionel Messi một lần nữa chứng minh tại sao anh là linh hồn của đội tuyển Argentina. Khi đội nhà rơi vào thế khó trước Ai Cập, siêu sao mang áo số 10 đã lên tiếng đúng lúc với một bàn thắng và một kiến tạo, mở toang cánh cửa vào tứ kết cho nhà đương kim vô địch. Không chỉ là tấm vé đi tiếp, đây còn là cột mốc lịch sử khi El Pulga xô đổ hàng loạt kỷ lục tồn tại hàng thập kỷ.

Lionel Messi tiếp tục sắm vai đầu tàu của ĐT Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Kẻ chinh phục những giới hạn không tưởng

Bàn thắng gỡ hòa 2-2 vào lưới Ai Cập đã đưa tổng số pha lập công của Messi tại các kỳ World Cup lên con số 21. Đáng chú ý hơn, anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới ghi bàn trong 6 trận đấu liên tiếp ở vòng loại trực tiếp World Cup. Thành tích này giúp Messi chính thức vượt qua ba huyền thoại Leonidas, Sarosi và Vava (những người cùng có 5 trận).

Chuỗi phong độ hủy diệt này bắt đầu từ World Cup 2022, nơi anh nổ súng trong cả 4 trận đấu cuối cùng để đưa Argentina lên ngôi vương. Sang đến giải đấu năm 2026, tiền đạo 39 tuổi vẫn duy trì hiệu suất kinh ngạc với ít nhất một bàn mỗi trận từ vòng bảng đến nay. Với 8 bàn thắng hiện có, Messi đang đứng trước cơ hội san bằng kỷ lục 13 bàn trong một kỳ World Cup của huyền thoại người Pháp Just Fontaine lập năm 1958.

Vượt qua cái bóng của Diego Maradona

Không chỉ xuất sắc trong khâu dứt điểm, khả năng kiến tạo của Messi cũng đạt đến độ chín muồi. Pha dọn cỗ trong trận đấu vừa qua giúp anh chính thức sở hữu 9 đường kiến tạo tại các vòng chung kết World Cup, vượt qua kỷ lục 8 lần của cố huyền thoại Diego Maradona. Đây là một sự kế thừa hoàn hảo, khẳng định vai trò kiến thiết lối chơi không ai thay thế được trong đội hình Albiceleste.

Đặc biệt, Messi cũng thiết lập một kỷ lục mà có lẽ sẽ còn rất lâu mới có người chạm tới: cầu thủ duy nhất kiến tạo trong 6 kỳ World Cup liên tiếp (từ 2006 đến 2026). Sự bền bỉ này là minh chứng cho đẳng cấp vượt thời gian của một cầu thủ đã bước sang tuổi 39 nhưng vẫn giữ được nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Biểu tượng của sự bền bỉ ở tuổi 39

Ở độ tuổi mà hầu hết các đồng nghiệp đã giải nghệ hoặc chuyển sang các giải đấu ít áp lực, Messi vẫn đang tung hoành tại sân chơi khắc nghiệt nhất thế giới. Với việc vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu loại trực tiếp, anh đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất làm được điều này tại World Cup (39 tuổi), phá vỡ kỷ lục cũ của Nils Liedholm (Thụy Điển) lập năm 1958 khi đó mới 35 tuổi.

Argentina sẽ tiến vào tứ kết với sự tự tin cao độ khi người đội trưởng của họ vẫn đang ở trạng thái thăng hoa nhất. Với Messi, mỗi trận đấu tại World Cup 2026 không chỉ là một cuộc cạnh tranh danh hiệu, mà còn là hành trình viết tiếp những trang sử vàng của bóng đá đương đại.