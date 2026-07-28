Lionel Messi trao quà tri ân tuyển Argentina: Tín hiệu khép lại một kỷ nguyên huyền thoại Sau ngôi á quân World Cup 2026, Lionel Messi có hành động tri ân đồng đội tuyển Argentina, dấy lên lo ngại về lời chia tay sự nghiệp quốc tế ở tuổi 39.

Những hành động trong phòng thay đồ thường phản ánh rõ nhất tâm trạng và dự định của một ngôi sao lớn. Ngay sau khi khép lại chiến dịch World Cup 2026 với danh hiệu á quân cùng đội tuyển Argentina, thủ quân Lionel Messi đã chủ động chuẩn bị một loạt quà tặng cá nhân hóa gửi tới từng đồng đội. Động thái này không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn vô tình làm dấy lên những nghi vấn về khả năng giã từ sự nghiệp quốc tế của siêu sao 39 tuổi.

Món quà tri ân và ẩn ý về ngày chia tay Albiceleste

Thông tin về hành động của Lionel Messi lan truyền sau khi Kelci-Rose Bowers, bạn gái của hậu vệ Marcos Senesi, đăng tải đoạn video ngắn trên tài khoản Instagram cá nhân. Đoạn clip ghi lại bộ quà tặng lưu niệm do chính thủ quân Argentina chuẩn bị cho từng thành viên trong đội hình tham dự World Cup 2026.

Mỗi phần quà bao gồm một ba lô được khắc tên riêng của từng cầu thủ, bình nước mạ vàng cao cấp và bộ dụng cụ pha trà mate – thức uống truyền thống gắn liền với văn hóa bóng đá Nam Mỹ. Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 300.000 lượt xem cùng hàng nghìn bình luận từ cộng đồng người hâm mộ.

Đáng chú ý, hành động này xuất hiện trong bối cảnh tương lai của Messi tại đội tuyển quốc gia vẫn chưa có lời đáp chính thức. Tiền vệ Leandro Paredes từng hé lộ rằng nhiều thành viên trong phòng thay đồ cảm nhận rõ trận chung kết World Cup vừa qua có thể là lần cuối cùng Messi khoác lên mình chiếc áo sọc trắng-xanh. Việc chuẩn bị những món quà mang tính kỷ niệm sâu sắc ở thời điểm hiện tại càng củng cố thêm khả năng siêu sao 39 tuổi sẽ chính thức treo giày ở cấp độ đội tuyển.

Cơn biến động tại Manchester United và dấu ấn Xabi Alonso

Bên cạnh câu chuyện của Messi, thị trường chuyển nhượng châu Âu cũng đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các câu lạc bộ hàng đầu. Manchester United được cho là đang cân nhắc khả năng chia tay tiền đạo Marcus Rashford. Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford muốn tối ưu hóa quỹ lương và ngân sách nhằm ưu tiên cho thương vụ chiêu mộ tiền vệ Manu Kone từ Borussia Monchengladbach, người được đánh giá là sự bổ sung lý tưởng cho tuyến giữa.

Tại London, HLV Xabi Alonso vừa khởi đầu công việc mới tại Chelsea với những tín hiệu tích cực. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhanh chóng ghi dấu ấn trong các buổi tập đầu tiên nhờ phương pháp huấn luyện hiện đại, yêu cầu cao về mặt cường độ và khả năng kiểm soát không gian.

Ở một diễn biến khác, huyền thoại bóng đá Nhật Bản Kazuyoshi Miura tiếp tục làm nên lịch sử khi ghi bàn ở tuổi 59. Cột mốc này giúp biểu tượng của bóng đá châu Á kéo dài kỷ lục cầu thủ chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm nhất vẫn còn thi đấu và ghi bàn ở các giải đấu chính thức.