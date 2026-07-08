Lionel Messi tuổi 39: Bản lĩnh thủ lĩnh trong màn ngược dòng kinh điển của Argentina Dù bỏ lỡ quả phạt đền trong hiệp một, Lionel Messi vẫn tỏa sáng rực rỡ với bàn gỡ hòa quan trọng, dẫn dắt Argentina vượt qua Ai Cập trong một trận cầu đầy kịch tính tại World Cup.

Ở tuổi 39, khi phần lớn các danh thủ cùng thời đã chọn giải nghệ hoặc chuyển đến những giải đấu dưỡng già, Lionel Messi vẫn đang gánh vác trọng trách nặng nề nhất: dẫn dắt đội tuyển quốc gia Argentina chinh chiến tại đấu trường World Cup khốc liệt. Trận đấu với Ai Cập mới đây không chỉ là một chiến thắng nghẹt thở về mặt tỷ số, mà còn là bản anh hùng ca về ý chí của một huyền thoại đang ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp.

Niềm vui khó tả của Messi. Ảnh: Getty Images.

Bản lĩnh thép sau cú vấp trên chấm 11m

Màn đối đầu với Ai Cập đã phơi bày một trong những khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi của Messi. Cú sút hỏng ăn trên chấm phạt đền trong hiệp một trước thủ môn Mostafa Shobeir đã nối dài những thống kê không mấy vui vẻ của anh tại các kỳ World Cup. Trong khoảnh khắc đó, sự hoài nghi về gánh nặng tuổi tác bắt đầu bủa vây người đội trưởng mang áo số 10.

Tuy nhiên, đẳng cấp của Messi không được định nghĩa bằng việc anh không bao giờ sai lầm, mà bằng cách anh phản ứng sau sai lầm đó. Thay vì để tâm lý đè nặng, Messi vẫn duy trì sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Anh liên tục di chuyển giữa các tuyến, sắm vai kiến trúc sư trưởng để tìm kiếm những kẽ hở nhỏ nhất trong hệ thống phòng ngự lùi sâu và kỷ luật của đại diện châu Phi.

Khoảnh khắc thiên tài và nhãn quan vượt thời gian

Khi Argentina rơi vào tình thế hiểm nghèo với việc bị dẫn trước hai bàn, giá trị của một siêu sao đã được kích hoạt đúng lúc. Messi không còn bùng nổ về tốc độ như thời đỉnh cao, nhưng anh bù đắp bằng tư duy chơi bóng thông minh và khả năng điều tiết nhịp độ (tempo) thượng hạng.

Bàn thắng gỡ hòa 2-2 là một minh chứng điển hình cho kỹ thuật dứt điểm đã trở thành thương hiệu. Một cú sút hiểm hóc, đưa bóng dội mép dưới xà ngang đi vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ đối phương. Ở thời khắc sinh tử, chính sự lạnh lùng và kinh nghiệm phong phú đã giúp anh đưa Argentina trở về từ cõi chết.

Messi là trung tâm của Argentina. Ảnh: Getty Images.

Sự kết nối cảm xúc và biểu tượng tinh thần

Bên cạnh các thông số chuyên môn, tầm ảnh hưởng của Messi còn nằm ở khả năng truyền lửa cho các đồng đội trẻ. Hình ảnh siêu sao sinh năm 1987 rơi nước mắt hạnh phúc sau bàn thắng quyết định của Enzo Fernandez đã trở thành biểu tượng của trận đấu. Giọt nước mắt ấy không chỉ là sự giải tỏa áp lực cá nhân sau cú hỏng ăn penalty, mà còn là minh chứng cho một khát khao cống hiến chưa bao giờ lụi tắt.

Dưới đây là những đóng góp chính của Messi trong trận đấu:

Điều tiết lối chơi: Trở thành trạm trung chuyển bóng chính trong hiệp hai khi Argentina dâng cao đội hình.

Trở thành trạm trung chuyển bóng chính trong hiệp hai khi Argentina dâng cao đội hình. Bàn thắng quan trọng: Ghi bàn gỡ hòa 2-2, thay đổi hoàn toàn cục diện tâm lý trận đấu.

Ghi bàn gỡ hòa 2-2, thay đổi hoàn toàn cục diện tâm lý trận đấu. Thủ lĩnh tinh thần: Vực dậy ý chí của các cầu thủ trẻ như Enzo Fernandez và Julian Alvarez khi đội nhà bị dẫn trước.

Màn trình diễn trước Ai Cập một lần nữa khẳng định rằng, giá trị của Lionel Messi tại World Cup 2026 không chỉ nằm ở những con số thống kê. Anh là điểm tựa tinh thần, là người giữ nhịp và là biểu tượng của niềm tin cho cả một quốc gia. Ở tuổi 39, Messi có thể không còn là người nhanh nhất trên sân, nhưng anh chắc chắn là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến vận mệnh của Albiceleste.