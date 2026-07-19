Lionel Messi và điệu Tango cuối cùng: Khi thiên tài 39 tuổi định nghĩa lại lịch sử World Cup Ở tuổi 39, Lionel Messi đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026 với thông số kinh ngạc. Một màn trình diễn cá nhân vĩ đại nhất lịch sử, thách thức mọi giới hạn thời gian.

Sau chiến thắng 3-0 trước Croatia tại bán kết World Cup 2022, Lionel Messi từng tuyên bố trận chung kết tại Qatar sẽ là lần cuối cùng anh xuất hiện ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Thế nhưng, bốn năm sau, những gì diễn ra tại World Cup 2026 đã chứng minh rằng định nghĩa về giới hạn không tồn tại đối với siêu sao mang áo số 10. Đội trưởng của Argentina không chỉ trở lại mà còn tiếp tục là linh hồn, là trung tâm trong mọi đợt lên bóng của “Albiceleste”.

Kỷ lục gia thách thức thời gian

Ở tuổi 39 và 25 ngày, Messi chuẩn bị đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ chạy cánh (ngoại trừ thủ môn) lớn tuổi nhất từng góp mặt trong một trận chung kết World Cup nam. Anh chỉ đứng sau thủ môn huyền thoại Dino Zoff, người nâng cao cúp vàng cùng Italia năm 1982 khi đã ngoài 40 tuổi. Nếu xé lưới Tây Ban Nha trong trận đấu tới, Messi sẽ thiết lập cột mốc mới: cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở một trận chung kết World Cup, vượt qua kỷ lục tồn tại từ năm 1958 của Nils Liedholm.

Trận chung kết sắp tới cũng đánh dấu lần ra sân thứ 34 của Messi tại các kỳ World Cup, nới rộng khoảng cách với Cristiano Ronaldo lên 7 trận. Trong khi người đồng nghiệp cùng thời đã khép lại hành trình World Cup trong nuối tiếc, Messi lại cho thấy sự tiến hóa kinh ngạc. Anh không còn bùng nổ về tốc độ, nhưng bù lại là một lối chơi thông minh, hiệu quả và đầy tầm ảnh hưởng.

Sự phụ thuộc tích cực: Một mình “gánh” cả Argentina

Số liệu thống kê tại World Cup 2026 cho thấy tầm quan trọng khủng khiếp của Messi. Anh trực tiếp ghi 8 bàn và thực hiện 4 pha kiến tạo, góp dấu giày vào 12 trong tổng số 19 bàn thắng của toàn đội (chiếm tỷ lệ 63%). Thậm chí, con số này có thể cao hơn nếu tính cả pha tạt bóng khiến đối thủ phản lưới nhà ở vòng 1/16.

Không cầu thủ nào tại giải đấu năm nay tham gia vào nhiều tình huống dứt điểm như Messi. Anh góp mặt trong 52,7% tổng số pha hãm thành của Argentina, tương đương với tầm ảnh hưởng tại Qatar bốn năm trước. Cụ thể, anh đã tham gia vào 59 tình huống dứt điểm (34 cú sút và 25 lần tạo cơ hội), bỏ xa người xếp thứ hai trong đội là Alexis Mac Allister với chỉ 18 lần.

Kể từ sau thời đại của Diego Maradona năm 1986, bóng đá thế giới mới lại chứng kiến một đội tuyển phụ thuộc vào một cá nhân lớn đến vậy. Trong lịch sử từ năm 1966, chỉ có 7 cầu thủ đạt tỷ lệ tham gia trên 50% số pha dứt điểm của đội nhà tại một kỳ World Cup. Messi là người duy nhất làm được điều này hai lần (2022 và 2026).

Trí tuệ không gian và nghệ thuật điều khiển trận đấu

Messi hiện đã trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 21 pha lập công. Tuy nhiên, giá trị của anh không chỉ nằm ở những bàn thắng. Phong độ của anh tại vòng knock-out mới là điều đáng bàn luận. Từng bị chỉ trích vì “mất tích” ở các trận đấu loại trực tiếp trong quá khứ, Messi đã lột xác hoàn toàn kể từ năm 2022.

Trong 8 trận knock-out gần nhất, anh ghi 7 bàn và có 6 kiến tạo. Điển hình là màn trình diễn trước tuyển Anh tại bán kết, nơi anh thực hiện 6 quả tạt bóng sống – con số kỷ lục trong sự nghiệp của anh tại World Cup. Khả năng đọc trận đấu của Messi cho phép anh điều chỉnh vị trí linh hoạt. Trong hiệp hai của ba trận gần nhất, anh thường dạt sang hành lang phải để khai thác khoảng trống khi đối thủ lùi sâu, giúp anh chạm bóng tới 200 lần sau giờ nghỉ.

Khu vực “Zone 14” (ngay trước vòng cấm) vẫn là địa bàn hoạt động nguy hiểm nhất của Messi. Có tới 19% số lần chạm bóng và gần một nửa số cú sút của anh xuất phát từ khu vực chiến lược này. Nhờ đó, Argentina trở thành đội bóng có tỷ lệ tấn công trung lộ cao nhất giải đấu với 33,1%.

Di sản vĩnh cửu của một huyền thoại

Kể từ khi chia tay Barcelona năm 2021, Messi dường như đã dành trọn vẹn tâm trí cho đội tuyển quốc gia. Chuỗi thành công rực rỡ với Copa America 2021, World Cup 2022 và Copa America 2024 là minh chứng rõ nét nhất. Nếu đánh bại Tây Ban Nha – nơi anh đã sống phần lớn cuộc đời và ghi 672 bàn thắng cho CLB xứ Catalan – Messi sẽ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu vô tiền khoáng hậu.

Dù đang thi đấu tại MLS – giải đấu không được đánh giá quá cao về chuyên môn – nhưng Messi đã chứng minh đẳng cấp là vĩnh cửu. Anh không cần thêm một chức vô địch World Cup nữa để chứng minh mình là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, nhưng bằng màn trình diễn phi thường ở tuổi 39, anh đang tự tay viết nên một cái kết hoàn hảo nhất cho điệu Tango cuối cùng của mình.