Lionel Messi và nghệ thuật 'đi bộ': Argentina ngược dòng hạ đội tuyển Anh tại World Cup 2026 Bằng nhãn quan chiến thuật thiên tài, Lionel Messi đã hóa giải hoàn toàn hệ thống của Thomas Tuchel, giúp Argentina đánh bại đội tuyển Anh để tiến vào trận chung kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng đầy cảm xúc tại Atlanta.

Trong bóng đá đỉnh cao hiện đại, thể chất và tốc độ thường được xem là những yếu tố tiên quyết, đặc biệt khi đối đầu với một đội tuyển Anh tràn đầy sức mạnh va chạm. Tuy nhiên, trận bán kết World Cup 2026 tại Atlanta đã chứng minh một nghịch lý đầy thú vị: Lionel Messi, một cầu thủ 39 tuổi dành phần lớn thời gian để đi bộ trên sân, lại có thể phá vỡ hoàn toàn những toan tính chiến thuật tinh vi nhất của Thomas Tuchel.

Messi cho thấy tài năng và sự am hiểu tường tận của anh về bóng đá. Ảnh: Getty Images.

Hiệp một: Bàn cờ chiến thuật của Thomas Tuchel

Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, đội tuyển Anh đã thiết lập một hệ thống gây áp lực tầm cao (high-press) cực kỳ chủ động. Những mũi nhọn như Anthony Gordon và Morgan Rogers được giao nhiệm vụ phong tỏa cặp trung vệ Cristian Romero - Lisandro Martinez, buộc thủ thành Emiliano Martinez phải thực hiện những đường chuyền dài thiếu chính xác.

Ở khu trung tuyến, Jude Bellingham lùi sâu để kiềm tỏa Enzo Fernandez, trong khi Declan Rice theo sát Alexis Mac Allister. Đặc biệt, tài năng trẻ Elliot Anderson đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "bắt chết" Messi trong hiệp thi đấu đầu tiên bằng lối chơi áp sát nhanh và quyết liệt. Tuy nhiên, chính sự thăng hoa ban đầu của người Anh đã vô tình trở thành cái bẫy khi Messi bắt đầu thực hiện những điều chỉnh mang tính bản năng và trí tuệ.

Nghệ thuật điều binh của 'Huấn luyện viên trên sân'

Nhận thấy sự bế tắc ở khu vực trung lộ, Messi bắt đầu thực hiện những bước di chuyển lùi sâu và dạt sang hành lang cánh phải. Đây là một nước đi đầy toan tính nhằm kéo giãn đội hình của đội tuyển Anh. Việc Messi liên tục di chuyển vào những không gian trống buộc các tiền vệ của Anh phải đối mặt với một tình thế nan giải: rời bỏ vị trí để đeo bám hay giữ vững cấu trúc đội hình.

Khả năng "đi bộ" đầy tính đánh lừa của Messi khiến các cầu thủ Anh chủ quan, để rồi ngay khi có bóng, anh lập tức tăng tốc và tạo ra những tình huống xoay chuyển cục diện nhanh chóng. Chính nhờ sự điều chỉnh này, Argentina dần giành lại quyền kiểm soát bóng và đẩy lùi đối phương về phần sân nhà.

Sự điều chỉnh từ Messi giúp Argentina dần lấy lại thế trận. Ảnh: Getty Images.

Bước ngoặt từ sai lầm của Thomas Tuchel

Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu diễn ra sau khi Anthony Gordon mở tỷ số cho Anh ở phút thứ 55. Thomas Tuchel, trong nỗ lực bảo toàn lợi thế, đã thực hiện những thay đổi nhân sự mang tính phòng ngự cực đoan. Việc chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ và lùi sâu đội hình đã vô tình trao cho Messi chiếc "chìa khóa vạn năng".

Thống kê cho thấy trong 37 phút cuối trận, Argentina kiểm soát bóng tới 88%, biến trận đấu thành một cuộc vây hãm toàn diện. Messi đã tận dụng triệt để sự quyết liệt của Elliot Anderson để phản đòn. Anh chủ động giữ bóng lâu hơn, thu hút sự chú ý của đối thủ trước khi tung ra những đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng tiền vệ đã dâng quá cao của đối phương.

Khoảnh khắc định đoạt trận đấu

Bàn thắng gỡ hòa của Enzo Fernandez ở phút thứ 85 là minh chứng điển hình cho khả năng điều tiết của Messi. Bằng cách lùi sâu và thu hút sự truy cản của cả Djed Spence lẫn Anderson, Messi đã tạo ra một khoảng trống mênh mông sát vòng cấm địa. Một đường chuyền đúng thời điểm cho Fernandez đã cho phép tiền vệ này thoải mái dứt điểm mà không chịu bất kỳ sức ép nào.

Đỉnh điểm của sự thăng hoa là pha kiến tạo cho Lautaro Martinez ấn định tỷ số trong những phút bù giờ. Khi Jude Bellingham bị kéo vào vai trò tiền vệ mỏ neo đầy lạẫm, Messi đã nhận ra sự thiếu nhịp nhàng trong việc quản lý khoảng cách của người đàn em và trừng phạt đối thủ bằng một quả tạt chính xác tuyệt đối.

Thất bại của đội tuyển Anh tại Atlanta là một bài học đắt giá về việc quản trị trận đấu trước những cá nhân kiệt xuất. Trong khi các học trò của Thomas Tuchel dần kiệt sức và bộc lộ những lỗ hổng trong thói quen phòng ngự, Messi lại chơi bóng như một kỳ thủ đang đi những nước cờ quyết định. Anh không cần phải chạy nhiều nhất, nhưng anh là người hiểu rõ không gian và thời gian trên sân nhất.