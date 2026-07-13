Lionel Messi và sự lặp lại kỳ lạ: Thống kê World Cup 2026 giống hệt năm 2022 Ở tuổi 39, thủ quân Argentina đang tái hiện hành trình lịch sử tại Qatar với những con số thống kê gần như trùng khớp tuyệt đối, hứa hẹn một cái kết viên mãn.

Sau chiến thắng nghẹt thở 3-1 trước Thụy Sĩ tại vòng tứ kết, Lionel Messi một lần nữa trở thành tâm điểm của thế giới bóng đá. Ở tuổi 39, siêu sao người Argentina không chỉ dẫn dắt "La Albiceleste" vào bán kết World Cup 2026 mà còn đang tạo nên một sự trùng hợp đến khó tin về mặt thông số kỹ thuật so với kỳ đại hội 4 năm trước.

Sự tương đồng kinh ngạc giữa hai kỳ World Cup

Tại World Cup 2022 trên đất Qatar, Messi đã chơi trọn vẹn 7 trận, ghi 7 bàn và có 3 kiến tạo, trực tiếp đưa Argentina lên đỉnh thế giới. Tuy nhiên, những gì anh đang thể hiện tại World Cup 2026 thậm chí còn ấn tượng hơn về hiệu suất ghi bàn dù gánh nặng tuổi tác đã hiện rõ.

Messi tái hiện phong độ cao như cách đây 4 năm. Ảnh: Reuters

Tính đến sau 6 trận đấu tại giải năm nay, Messi đã sở hữu 8 pha lập công, vượt qua thành tích ghi bàn của chính mình trong toàn bộ chiến dịch năm 2022. Điều khiến giới chuyên môn sửng sốt chính là sự trùng khớp đến từng con số ở các chỉ số hỗ trợ tấn công và tạo đột biến.

Chỉ số thống kê World Cup 2022 (7 trận) World Cup 2026 (6 trận) Số bàn thắng 7 8 Cơ hội tạo ra 21 21 Đường chuyền dọn cỗ 7 7 Rê bóng thành công 15 15

Đẳng cấp trường tồn của "El Pulga"

Việc duy trì những thông số tấn công ở mức cao nhất thế giới khi đã cận kề tuổi 40 là minh chứng cho đẳng cấp khác biệt của Messi. Dù mới có 2 pha kiến tạo (so với 3 của năm 2022), nhưng tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi chung là không thể đong đếm. Anh vẫn là hạt nhân trong mọi đợt lên bóng của Argentina, điều phối nhịp độ và tung ra những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương.

Messi rực sáng với những bàn thắng và kiến tạo. Ảnh: Reuters

Chiến thắng trước Thụy Sĩ vào sáng 12/7 vừa qua là một ví dụ điển hình. Trong 120 phút căng thẳng, kinh nghiệm và sự điềm tĩnh của Messi đã giúp Argentina đứng vững trước áp lực để giành vé vào bán kết. Với ít nhất một trận đấu nữa trước mắt, chủ nhân của 8 Quả bóng vàng đang đứng trước cơ hội phá vỡ mọi giới hạn của chính mình.

Hy vọng bảo vệ ngôi vương

Lịch sử bóng đá thế giới hiếm khi chứng kiến một cầu thủ nào có thể duy trì sự ổn định tuyệt đối qua hai kỳ World Cup liên tiếp ở độ tuổi xế chiều của sự nghiệp. Sự trùng hợp về các chỉ số thống kê không chỉ là một sự ngẫu nhiên thú vị, mà nó thắp lên niềm tin mãnh liệt cho người hâm mộ xứ Tango về khả năng bảo vệ thành công chiếc cúp vàng danh giá.

Như Chris Evans đã viết trong cuốn How to Win the World Cup, vinh quang tại đấu trường này là sự kết hợp giữa chiến thuật và những khoảnh khắc của các ngôi sao. Với Lionel Messi phiên bản 2026 đang lặp lại chính xác những gì tinh túy nhất của năm 2022, Argentina đang sở hữu vũ khí lợi hại nhất để một lần nữa bước lên đỉnh vinh quang.