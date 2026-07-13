Lionel Messi và vũ điệu tĩnh lặng đưa Argentina vào bán kết World Cup sau 120 phút nghẹt thở Dù không trực tiếp ghi bàn, Lionel Messi ở tuổi 39 vẫn điều khiển trận đấu theo cách riêng, giúp Argentina hạ Thụy Sĩ 3-1 để ghi danh vào bán kết gặp đội tuyển Anh.

Trong màn ăn mừng đầy phấn khích sau tiếng còi mãn cuộc trận tứ kết, Lionel Messi là người đầu tiên cởi phăng chiếc áo đấu. Ở tuổi 39, người đàn ông đã sở hữu mọi danh hiệu cao quý nhất bỗng chốc trở lại hình ảnh của một cậu bé hạnh phúc thuần khiết. Đó không phải là một đêm để Messi sắm vai người hùng ghi bàn kết liễu, mà là đêm để Argentina chứng minh bản lĩnh sinh tồn kinh điển của nhà đương kim vô địch.

Niềm vui của Messi và đồng đội. Ảnh: Getty Images.

Cuộc tra tấn thể lực tại Kansas

Tại Kansas, Argentina đã vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 trong một trận cầu kéo dài 120 phút đầy căng thẳng. "Albiceleste" sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Alexis Mac Allister từ quả phạt góc chính xác do Messi thực hiện. Tuy nhiên, Thụy Sĩ cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi Dan Ndoye ghi bàn gỡ hòa, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 72 khi tiền đạo Breel Embolo bên phía Thụy Sĩ phải nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ sau quyết định từ VAR. Dù chơi hơn người, Argentina vẫn vô cùng chật vật để giải quyết thế bế tắc. Phải đợi đến phút 112, Julian Alvarez mới tỏa sáng đưa Argentina dẫn trước, và Lautaro Martinez đã chấm dứt mọi hy vọng của đối thủ bằng bàn thắng ở những phút bù giờ hiệp phụ.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Lionel Scaloni thẳng thắn thừa nhận: "Hôm nay, chúng tôi đã phải chịu đựng. Chúng tôi biết họ là một đối thủ khó chơi và họ đã gây ra rất nhiều khó khăn. Sự thật là may mắn đã đứng về phía chúng tôi". Ngay sau đó, Messi cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "Một lần nữa chúng tôi lại phải chịu đựng, nhưng tập thể này không bao giờ ngừng tin tưởng".

Nghệ thuật của sự tĩnh lặng: Tại sao Messi đi bộ?

Hành trình của Argentina tại kỳ World Cup này mang đậm dấu ấn của sự kiên trì. Họ thường nhập cuộc thiếu ổn định, đôi khi để mất thế trận một cách khó hiểu, nhưng luôn biết cách vượt qua nhờ điểm tựa mang tên Lionel Messi. Dù không còn ở đỉnh cao thể lực, siêu sao này vẫn kiểm soát cục diện theo cách của một kiến trúc sư trưởng.

Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi Argentina. Ảnh: Getty Images.

Thống kê gây kinh ngạc cho thấy Messi đã dành tới 63% thời gian thi đấu tại World Cup lần này để... đi bộ – tỷ lệ cao nhất đối với một cầu thủ di chuyển trên sân. Anh đi bộ thong thả, chạy nhẹ hoặc đứng yên nhìn các đối thủ bứt tốc. Thế nhưng, sự tĩnh lặng đó chính là vũ khí nguy hiểm nhất của một bậc thầy.

Chỉ cần hàng thủ đối phương lơ là trong một tích tắc, sự tĩnh lặng đó sẽ bị phá vỡ bằng một đường kiến tạo sắc lẹm hoặc một pha mở góc sút không thể cản phá. Phong cách chơi bóng tiết kiệm năng lượng này gợi liên tưởng đến việc Michael Jordan chuyển từ những cú úp rổ bay lượn sang những cú ném ngửa người (fadeaway) đầy hiệu quả ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Sứ mệnh bảo vệ ngôi vương

Dù không ghi bàn trong trận đấu này, tầm ảnh hưởng của Messi lên lối chơi của Argentina vẫn là điều không thể bàn cãi. Sự hiện diện của anh thu hút toàn bộ sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương, mở ra khoảng trống cho các vệ tinh như Julian Alvarez hay Lautaro Martinez tỏa sáng. Như Alvarez từng phát biểu: "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo Messi có thể vô địch World Cup một lần nữa".

Argentina có thể không phải là đội bóng chơi đẹp mắt nhất tại giải đấu năm nay, nhưng họ là đội bóng khó bị đánh bại nhất. Họ tiến vào bán kết sau những trận đấu tốn nhiều sức lực và kịch tính đến nghẹt thở. Vào thứ Tư tới tại Atlanta, họ sẽ đối đầu với đội tuyển Anh trong một cuộc chạm trán đầy duyên nợ. Mang theo bản lĩnh và một chút may mắn, Argentina của Messi đã sẵn sàng cho chương tiếp theo của hành trình lịch sử.