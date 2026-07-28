Lisandro Martinez giải thích hành động quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp World Cup 2026 Trung vệ Lisandro Martinez bức xúc trước truyền thông, khẳng định hành động quay lưng khi Tây Ban Nha nhận cúp World Cup 2026 là nhằm tri ân khán giả nhà.

Một tuần sau trận chung kết World Cup 2026 đầy kịch tính tại New Jersey, trung vệ Lisandro Martinez đã chính thức lên tiếng trước làn sóng chỉ trích nhắm vào đội tuyển Argentina. Ngôi sao đang khoác áo Manchester United bày tỏ sự giận dữ khi truyền thông quốc tế gán cho nhà cựu vô địch nhãn gán tiêu cực sau màn trao giải.

Làn sóng chỉ trích sau đêm chung kết tại New Jersey

Mọi tranh cãi bắt nguồn từ khoảnh khắc tuyển Tây Ban Nha tiến lên bục vinh quang nhận cúp vàng danh giá. Ngoại trừ tiền đạo Jose Manuel Lopez đứng đối mặt chào đón tân vương, phần lớn dàn sao Argentina đã đứng quay lưng lại về phía bục trao giải. Hành động này, kết hợp cùng vụ va chạm trước đó giữa Leandro Paredes với Gavi và Eric Garcia, khiến dàn học trò của HLV Lionel Scaloni hứng chịu vô số lời cáo buộc thiếu tinh thần thể thao.

Martinez tức giận khi Argentina bị bôi nhọ. Ảnh: Getty.

Sự thật đằng sau hành động bị lên án

Đứng trước những lời buộc tội, Lisandro Martinez thẳng thắn khẳng định dư luận đang suy diễn vô căn cứ. Anh nhấn mạnh toàn đội Argentina luôn giữ thái độ chuyên nghiệp và dành sự tôn trọng cao nhất cho các đồng nghiệp bên phía Tây Ban Nha.

Bên cạnh đó, trung vệ này giải thích việc xuất hiện với tấm lưng hướng về phía máy quay không phải là hành vi coi thường đối thủ. Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Argentina đã chủ động tới bắt tay và chúc mừng ban huấn luyện cùng dàn sao Tây Ban Nha. Hành động quay về phía khán đài sau đó đơn thuần là để hát và chia sẻ cảm xúc cùng các cổ động viên nhà đang đứng phía sau cầu môn.

Tri ân cổ động viên nhà

Theo Martinez, các cầu thủ không thể quay lưng bước đi hay làm lơ trước sự ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ đã đồng hành cùng họ suốt hành trình. Việc đứng lại hòa chung nhịp đập với khán giả Argentina là cách họ thể hiện lòng biết ơn, hoàn toàn không mang mục đích hạ thấp hay khiêu khích đối thủ.