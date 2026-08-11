Lisandro Martinez phải tập riêng tại Carrington khiến hàng thủ Man United đối mặt nỗi lo lớn Lisandro Martinez vắng mặt trong chuyến du đấu của Manchester United do chưa phục hồi thể lực, đặt ra bài toán nhân sự nan giải cho HLV Michael Carrick.

Trung vệ Lisandro Martinez trở thành cái tên duy nhất chưa thể cùng Manchester United di chuyển sang County Kildare, Ireland để tham dự chuyến tập huấn tiền mùa giải. Ngôi sao 28 tuổi người Argentina hiện phải theo đuổi giáo án hồi phục riêng trên mặt cỏ tại trung tâm huấn luyện Carrington do thể trạng chưa đạt yêu cầu tối đa.

Martinez vẫn chưa có thể trạng tốt nhất. Ảnh: Getty.

Bài toán nhân sự nan giải ở hàng phòng ngự

Bắt nguồn từ chấn thương dính phải ở cuộc đối đầu với đội tuyển Tây Ban Nha sau đợt nghỉ phép từ chung kết World Cup, quá trình trở lại của Martinez đang diễn ra rất cẩn trọng. Tiền sử chấn thương phức tạp của cựu sao Ajax khiến HLV Michael Carrick hoàn toàn không muốn mạo hiểm sử dụng anh quá sớm khi mùa giải mới đang đến gần.

Sự vắng mặt của cầu thủ người Argentina càng làm trầm trọng thêm bài toán nhân sự ở hệ thống phòng ngự Quỷ đỏ. Lúc này, Matthijs de Ligt vẫn đang trong giai đoạn dưỡng thương, trong khi Harry Maguire đã chịu nhiều tác động từ rào cản tuổi tác. Dù lực lượng tuyến dưới khá mỏng manh, tập đoàn INEOS vẫn quyết định tập trung ngân sách cho ưu tiên hàng đầu là nâng cấp hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Tín hiệu tích cực từ lực lượng và kế hoạch chuẩn bị

Trái ngược với nỗi lo ở vị trí trung vệ, HLV Michael Carrick lại đón nhận những thông tin khả quan từ các khu vực khác. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của tiền đạo Marcus Rashford sau gần hai năm vắng mặt, anh đã hội quân và hoàn thành trọn vẹn các buổi tập cùng toàn đội.

Bên cạnh đó, dù chưa thể xỏ giày thi đấu, các ngôi sao đang trong quá trình điều trị như Matthijs de Ligt hay tân binh Benjamin Sesko đều có mặt tại Ireland để đồng hành và theo dõi các đồng đội thi đấu. Sự hiện diện của họ góp phần duy trì sự gắn kết trong nội bộ đội bóng.

Theo lịch trình tiền mùa giải, Manchester United sẽ bước vào trận giao hữu tiếp theo gặp Leeds United. Chuỗi trận chuẩn bị của đại diện nước Anh sẽ khép lại bằng cuộc chạm trán đáng chú ý với AC Milan, câu lạc bộ hiện do cựu thuyền trưởng Quỷ đỏ là ông Ruben Amorim dẫn dắt.