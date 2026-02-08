Liverpool chạm trán Leeds United tại Chicago: Thuốc thử chiến thuật liều cao cho Iraola HLV Andoni Iraola hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp cùng Liverpool trong cuộc đọ sức kịch tính với đối thủ duyên nợ Leeds United trên sân Soldier Field.

Liverpool đang bước vào giai đoạn then chốt trong chuyến du đấu hè trên đất Mỹ với màn so tài cùng Leeds United vào lúc 03h00 ngày 3/8 (theo giờ Việt Nam) tại sân vận động Soldier Field, Chicago. Đây được xem là bài kiểm tra chất lượng dành cho tân HLV Andoni Iraola khi ông tiếp tục thử nghiệm vận hành bộ khung chiến thuật mới cho The Kop.

Liverpool chuẩn bị chạm trán một đối thủ khó nhằn. Ảnh: Soldier Field.

Màn thử lửa chiến thuật trên sân Soldier Field

Dưới sự dẫn dắt của HLV Andoni Iraola, Liverpool đang trải qua khởi đầu tương đối thuận lợi ở loạt trận giao hữu tiền mùa giải. Sau chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Sunderland, đội bóng thành Merseyside tiếp tục vượt qua Wrexham với tỷ số 1-0 nhờ khoảnh khắc lóe sáng của tài năng trẻ Rio Ngumoha. Dù kết quả toàn thắng mang lại sự tự tin, lối chơi của Liverpool vẫn bộc lộ những chệch choạc nhất định khi hàng phòng ngự còn để lộ nhiều khoảng trống nguy hiểm.

Bên phía đối diện, Leeds United dưới sự chỉ đạo của HLV Daniel Farke trải qua những màn trình diễn trồi sụt. Đội bóng bất ngờ để Wrexham đánh bại 2-3 ở trận mở màn trước khi tìm lại niềm vui bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sunderland. Dù kết quả giao hữu chưa phản ánh toàn bộ năng lực, sự hòa nhập nhanh chóng của các tân binh như Harry Wilson hay Lukas Nmecha đã mang lại những tín hiệu khả quan cho ban huấn luyện đội bóng.

Cái duyên đối đầu và bài toán va chạm khu tuyến giữa

Lịch sử chạm trán gần đây chứng minh Leeds United luôn là đối thủ cực kỳ khó chịu với Liverpool. Tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/2026, hai đội đã chia điểm ở cả hai lượt trận với kịch bản rượt đuổi tỷ số 3-3 tại Elland Road và trận hòa không bàn thắng 0-0 ngay tại Anfield. Dữ liệu này khẳng định đoàn quân của HLV Daniel Farke không hề e dè mỗi khi chạm trán The Kop.

Chuyến tập huấn của Liverpool đang diễn ra khá thành công. Ảnh: Getty Images.

Về mặt chiến thuật, HLV Iraola đang từng bước áp dụng triết lý bóng đá mới cho Liverpool với ưu tiên vận hành sơ đồ 4-2-3-1. The Kop chú trọng vào khả năng pressing tầm cao, khống chế không gian và đẩy nhanh tốc độ chuyển trạng thái ở hai hành lang biên nhờ sự dâng cao của Jeremie Frimpong và Kostas Tsimikas. Trái ngược với phong cách đó, Leeds United trung thành với hệ thống 3-4-2-1, thiết lập khối phòng ngự rình rập và tận dụng khả năng phản công chớp nhoáng dựa vào tốc độ của Wilfried Gnonto cùng khả năng sáng tạo từ Harry Wilson.

Khu vực trung tuyến sẽ là điểm nóng quyết định cục diện trận đấu, nơi Curtis Jones và Dominik Szoboszlai phải đối đầu với bộ đôi thi đấu giàu sức mạnh Anton Stach và Ao Tanaka bên phía Leeds United. Ngoài ra, cuộc chạm trán giữa trung vệ tân binh Jeremy Jacquet bên phía Liverpool và tiền đạo Lukas Nmecha cũng là bài test quan trọng cho hệ thống phòng ngự của The Kop.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Liverpool sẽ thiếu vắng Joe Gomez do chấn thương cơ gặp phải ở trận đấu với Sunderland. Dù vậy, hàng thủ đón nhận tin vui khi tân binh Jeremy Jacquet sẵn sàng đá chính sau khi bình phục chấn thương vai. Các trụ cột như Alexander Isak, Florian Wirtz hay Ryan Gravenberch dù đã hội quân nhưng nhiều khả năng chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị.

Trong khi đó, Leeds United không thể có sự phục vụ của trung vệ Jakub Bijol do chấn thương đầu gối và tiền đạo Dominic Calvert-Lewin chưa đạt thể lực tối ưu. Noah Okafor cùng Brenden Aaronson vẫn vắng mặt do trong kỳ nghỉ sau World Cup. Dù vậy, các tân binh như Tarik Muharemovic và Gabriel Gudmundsson sẵn sàng ra sân ngay từ đầu.

Đội bóng Sơ đồ Đội hình xuất phát dự kiến Liverpool 4-2-3-1 Mamardashvili; Frimpong, Jacquet, Chambers, Tsimikas; Jones, Szoboszlai; Morrison, Elliott, Ngumoha; Wright. Leeds United 3-4-2-1 Cairns; Rodon, Muharemovic, Bornauw; Bogle, Stach, Tanaka, Gudmundsson; Wilson, Gnonto; Nmecha.

Trong bối cảnh Liverpool vẫn đang trong giai đoạn thích nghi với triết lý vận hành mới và chưa tung ra sân dàn trụ cột từ đầu, Leeds United với lối chơi gắn kết hoàn toàn có thể tạo nên thế trận giằng co cân bằng trên đất Mỹ.