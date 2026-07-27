Liverpool chuyển hướng sang Francisco Conceicao khi PSG hét giá Bradley Barcola 170 triệu euro Trước rào cản tài chính từ PSG, Liverpool liên hệ Juventus về trường hợp của Francisco Conceicao nhằm chuẩn bị lực lượng cho kỷ nguyên hậu Mohamed Salah.

Trận tuyến chuyển nhượng của Liverpool cho giai đoạn tái thiết hàng công vừa xuất hiện bước ngoặt quan trọng. Trước mức giá khổng lồ 170 triệu euro mà Paris Saint-Germain đòi hỏi cho Bradley Barcola, ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield đã chủ động liên hệ Juventus nhằm chiêu mộ tuyển thủ Bồ Đào Nha Francisco Conceicao.

Liverpool nhắm đến Francisco Conceicao như giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí.

Rào cản tài chính và bài toán nhân sự hậu Mohamed Salah

Bên cạnh ưu tiên hàng đầu Bradley Barcola, Liverpool buộc phải mở rộng danh sách mục tiêu nhằm củng cố hành lang cánh khi mùa giải 2025/26 khép lại. Sự ra đi của biểu tượng Mohamed Salah tạo ra khoảng trống lớn, đòi hỏi The Kop phải nhanh chóng bổ sung một nhân tố chạy cánh chất lượng.

Tuy nhiên, mức phí 170 triệu euro do phía PSG đưa ra trở thành rào cản quá lớn. Ban lãnh đạo Liverpool khẳng định không muốn bị ép giá trên thị trường chuyển nhượng và lựa chọn giải pháp đàm phán song song nhiều mục tiêu. Kế hoạch mua sắm của Quỷ đỏ vùng Merseyside ưu tiên sự cân bằng giữa chất lượng chuyên môn và ngân sách của câu lạc bộ.

Francisco Conceicao: Lựa chọn kinh tế cho hàng công

Theo nguồn tin từ Football Italia, Liverpool đã chính thức đánh tiếng để tìm hiểu tình hình của Francisco Conceicao tại Turin. Ở tuổi 23, ngôi sao người Bồ Đào Nha sở hữu tốc độ xé gió cùng khả năng đột phá cá nhân ấn tượng, đáp ứng tốt các tiêu chí kỹ thuật mà bộ phận tuyển trạch của The Kop tìm kiếm.

Đáng chú ý, Juventus sẵn sàng bật đèn xanh cho cầu thủ này ra đi nếu nhận đủ khoảng 50 triệu euro. Mức giá này được đánh giá là vô cùng hợp lý so với con số khổng lồ từ thương vụ Barcola, giúp Liverpool tiết kiệm ngân sách đáng kể.

Dù có mức giá hấp dẫn, thương vụ này vẫn đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng từ phía đội bóng nước Anh. Thống kê chuyên môn ghi nhận Conceicao có được 11 bàn thắng sau 82 lần ra sân trong màu áo Juventus. Đây là con số cho thấy tiềm năng lớn nhưng anh vẫn cần thêm thời gian để rèn giũa sự ổn định ở môi trường đỉnh cao.

Khả năng thương vụ Francisco Conceicao được kích hoạt hoàn toàn khả thi nếu PSG tiếp tục giữ nguyên mức giá đắt đỏ cho Barcola. Với khoản phí 50 triệu euro, Liverpool có thể nhanh chóng chốt thương vụ để sớm hoàn thiện bộ khung lực lượng trước khi bước vào mùa giải mới.