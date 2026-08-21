Liverpool đàm phán chiêu mộ Yankuba Minteh sau khi bế tắc ở thương vụ Bradley Barcola Liverpool đẩy mạnh thương vụ Yankuba Minteh của Brighton làm phương án dự phòng, sau khi cuộc đàm phán chiêu mộ Bradley Barcola với PSG đi vào bế tắc.

Trong nỗ lực nâng cấp sức mạnh tấn công cho kỳ chuyển nhượng hè 2026, Liverpool đang chuyển hướng sang chạy cánh Yankuba Minteh của Brighton. Đội chủ sân Anfield coi tuyển thủ người Gambia là phương án dự phòng chiến lược khi các cuộc thương thảo chiêu mộ Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain chưa thể đạt được bước tiến như kỳ vọng.

Yankuba Minteh lọt tầm ngắm Liverpool.

Chênh lệch định giá ở thương vụ Bradley Barcola

Mục tiêu số một của Liverpool trên hành lang cánh ban đầu là Bradley Barcola. Tuy nhiên, rào cản tài chính đang khiến đàm phán giữa hai câu lạc bộ rơi vào bế tắc. Phía PSG kiên quyết yêu cầu mức phí chuyển nhượng lên tới 125 triệu bảng Anh cho ngôi sao người Pháp, trong khi đề nghị mới nhất từ The Kop chỉ dừng lại ở con số 98 triệu bảng.

Khoảng cách 27 triệu bảng khiến ban lãnh đạo Liverpool phải cân nhắc các phương án thay thế thực tế hơn trên thị trường. Bên cạnh Barcola, đội bóng vùng Merseyside cũng đưa tài năng trẻ Ibrahim Mbaye của PSG vào danh sách theo dõi, nhưng Minteh mới là mục tiêu khả thi hơn ở thời điểm hiện tại.

Yankuba Minteh: Phương án bổ sung lý tưởng cho hàng công

Liverpool đã gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá 50 triệu bảng tới Brighton để hỏi mua Yankuba Minteh nhưng lập tức bị từ chối. Mặc dù vậy, theo nhà báo Andy Naylor của tờ The Athletic, khả năng thương vụ này thành công vẫn rất cao nếu Liverpool chấp nhận nhích giá lên một chút để đáp ứng yêu cầu của phía đối tác.

Minteh gia nhập Brighton từ Newcastle United vào tháng 7/2024 với giá 30 triệu bảng. Sau hai mùa giải thi đấu ấn tượng tại Ngoại hạng Anh, giá trị của ngôi sao 22 tuổi đã gia tăng đáng kể. Tốc độ, kỹ thuật cùng tiềm năng phát triển lớn của cầu thủ chạy cánh người Gambia đã thuyết phục hoàn toàn bộ phận tuyển trạch của Liverpool.

Kế hoạch tái thiết lực lượng của HLV Andoni Iraola

Brighton từ lâu đã nổi tiếng với mô hình phát triển các tài năng trẻ rồi bán lại với giá trị cao. Do đó, khoảng cách về mức giá giữa hai câu lạc bộ được dự báo sẽ sớm được san lấp khi Liverpool quyết tâm hoàn tất thương vụ.

Ban huấn luyện Liverpool dưới sự chỉ đạo của HLV Andoni Iraola coi việc nâng cấp hành lang cánh là ưu tiên hàng đầu. Dù đã sở hữu Victor Munoz, chiến lược gia này vẫn muốn bổ sung thêm hai cầu thủ chạy cánh chất lượng nhằm tăng cường độ dày đội hình. Minteh hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới cho mặt trận tấn công của The Kop trong chiến dịch sắp tới.