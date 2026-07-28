Liverpool đàm phán Ezri Konsa, Al Hilal đề nghị 70 triệu euro mua Luis Diaz từ Bayern Các báo cáo chuyển nhượng cho biết Liverpool cạnh tranh Arsenal vì Ezri Konsa, trong khi Bayern Munich chưa sẵn sàng bán Luis Diaz cho Al Hilal.

Liverpool được cho là đã đẩy nhanh các cuộc đàm phán để chiêu mộ Ezri Konsa từ Aston Villa, trong bối cảnh Al Hilal sẵn sàng đề nghị 70 triệu euro cho Luis Diaz. Tuy nhiên, cả hai thương vụ vẫn mới ở giai đoạn tiếp cận: Liverpool phải cạnh tranh với Arsenal, còn Bayern Munich chưa muốn chia tay tuyển thủ Colombia.

Đáng chú ý, đây là những thông tin từ các nguồn chuyển nhượng được dẫn lại, chưa phải xác nhận chính thức từ các câu lạc bộ hoặc cầu thủ liên quan.

Liverpool cần phương án phòng ngự đa năng

Theo TEAMtalk, Liverpool đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Konsa, trung vệ 28 tuổi thuộc Aston Villa. Báo cáo cho biết Andoni Iraola đang khẩn trương tìm kiếm nhân sự phòng ngự sau chấn thương của Joe Gomez.

Điểm đáng chú ý trong hồ sơ của Konsa là khả năng thi đấu đa năng, trong đó có vị trí bên hành lang cánh phải. Điều này khiến anh trở thành mục tiêu phù hợp với nhu cầu bổ sung lựa chọn phòng ngự được nêu trong báo cáo.

Thương vụ sẽ không đơn giản cho Liverpool khi Arsenal cũng quan tâm đến Konsa. Illia Zabarnyi của PSG được nhắc tới như một phương án dự phòng nếu đội chủ sân Anfield không thể đạt tiến triển trong cuộc đàm phán chính.

Liverpool nhắm Konsa. Ảnh Getty Images

Al Hilal đặt Luis Diaz vào danh sách ưu tiên

Ở một diễn biến khác, L'Equipe cho biết Al Hilal đã đưa Luis Diaz vào danh sách ưu tiên sau khi hoàn tất chữ ký với Crysencio Summerville. Đại diện Saudi Pro League sẵn sàng đặt mức phí 70 triệu euro lên bàn đàm phán để mua tiền đạo 29 tuổi của Bayern Munich.

Luis Diaz được cho là cởi mở với khả năng tìm thử thách mới. Dù vậy, Bayern Munich vẫn ngần ngại bán một cầu thủ được xem là trụ cột, vì vậy mức phí 70 triệu euro chưa đồng nghĩa thương vụ sẽ sớm hoàn tất.

Al Hilal muốn chiêu mộ Diaz. Ảnh Getty Images

Những điểm nóng khác trên thị trường

Rafael Leao chờ cuộc đàm phán mới

Fenerbahce và Galatasaray đang cạnh tranh để có Rafael Leao từ AC Milan, theo Gianluca Di Marzio. Tiền đạo 27 tuổi vừa ghi 2 bàn trong 5 trận cho tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup và còn 2 năm hợp đồng tại San Siro.

Trở ngại lớn nằm ở cấu trúc thương vụ. AC Milan muốn bán đứt, trong khi hai đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ muốn mượn Leao. Các cuộc đàm phán được cho là sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Benzema, Osimhen và các tiền đạo chờ bến đỗ

Mundo Deportivo đưa tin Karim Benzema không muốn rời Al Hilal nếu không nhận đủ lương trong năm cuối hợp đồng. Tiền đạo 38 tuổi ghi 9 bàn sau 10 trận mùa trước, nhưng câu lạc bộ được cho là muốn giải phóng vị trí ngoại binh. Benzema đã từ chối các đề nghị từ những đội bóng khác tại Saudi Pro League.

Victor Osimhen, hiện thuộc Galatasaray, được TEAMtalk cho biết đang công khai mong muốn chuyển đến Ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Nigeria muốn tìm môi trường có tính cạnh tranh cao hơn, và các đội bóng Anh có thể sớm nhận được tín hiệu để tiếp cận.

Trong khi đó, A Bola khẳng định FC Porto không có kế hoạch chiêu mộ Darwin Nunez của Al Hilal, dù đội bóng này đang tìm kiếm nhân sự hàng công. MLS được nhắc tới như điểm đến tiềm năng tiếp theo của Nunez.

Với Dusan Vlahovic, Gazzetta dello Sport cho biết Besiktas đang mất dần kiên nhẫn. Tiền đạo Serbia đã nhận đề nghị chính thức nhưng chưa phản hồi, khiến Besiktas có thể sớm chuyển sang những mục tiêu khác.

Loạt thông tin ngày 28/7 cho thấy thị trường đang xoay quanh những cuộc thương lượng chưa ngã ngũ: Liverpool cần vượt Arsenal trong cuộc đua Konsa, còn Al Hilal phải thuyết phục Bayern Munich trước khi nghĩ tới Luis Diaz.