Liverpool dẫn đầu danh sách 20 câu lạc bộ giàu thành tích nhất bóng đá Anh Thống kê từ Transfermarkt khẳng định vị thế số một của Liverpool với 47 danh hiệu lớn, xếp trên Manchester United và Arsenal trong lịch sử bóng đá Anh.

Trong cuộc tranh luận kéo dài qua nhiều thế hệ về đội bóng vĩ đại nhất nước Anh, các con số thống kê chính thống luôn mang đến góc nhìn khách quan nhất. Theo dữ liệu xếp hạng từ Transfermarkt (chỉ tính các danh hiệu lớn, không bao gồm Siêu cúp và Club World Cup), Liverpool hiện chiếm vị trí số một trong danh sách những câu lạc bộ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá xứ sở sương mù.

Ngoại hạng Anh là giải đấu hấp dẫn bậc nhất thế giới. Ảnh: Imago.

Từ những di sản lâu đời đến sự trỗi dậy của các thế lực trung bình

Bảng xếp hạng ghi nhận sự xuất hiện của những cái tên mang tính lịch sử. Ở vị trí thứ 20 là Wanderers FC, đội bóng dù giải thể từ năm 1887 nhưng từng 5 lần đăng quang Cúp FA. Sheffield United xếp thứ 19 với 5 danh hiệu nhưng đã hơn một thế kỷ không có thêm chức vô địch kể từ năm 1925.

Leeds United (thứ 18), Leicester City (thứ 17) và West Ham (thứ 16) đều sở hữu 5 danh hiệu lớn trong phòng truyền thống. Nhóm tiếp theo gồm West Bromwich Albion (thứ 15 với 7 danh hiệu), Sheffield Wednesday (thứ 13 với 8 danh hiệu) và Sunderland (thứ 14 với 8 danh hiệu).

Đáng chú ý, Wolves và Nottingham Forest lần lượt chia nhau vị trí thứ 12 và 11 với cùng 9 danh hiệu. Trong đó, Nottingham Forest ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử với 2 chức vô địch Cúp C1 châu Âu liên tiếp.

Forest đã hai lần giành cúp C1. Ảnh: Getty.

Cuộc đua ở nhóm 10 câu lạc bộ dẫn đầu

Khối các đội bóng lớn chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ về mặt số lượng danh hiệu:

10. Blackburn Rovers (10 danh hiệu): Từng vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 1994/95, sở hữu 6 Cúp FA và 1 Cúp Liên đoàn.

Từng vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 1994/95, sở hữu 6 Cúp FA và 1 Cúp Liên đoàn. 9. Newcastle United (11 danh hiệu): Gồm 4 chức vô địch quốc gia, 6 Cúp FA và Cúp Liên đoàn năm 2025.

Gồm 4 chức vô địch quốc gia, 6 Cúp FA và Cúp Liên đoàn năm 2025. 8. Everton (15 danh hiệu): Đội bóng vùng Merseyside sở hữu 9 chức vô địch quốc gia và 5 Cúp FA.

Đội bóng vùng Merseyside sở hữu 9 chức vô địch quốc gia và 5 Cúp FA. 7. Tottenham Hotspur (18 danh hiệu): Nắm giữ 2 chức vô địch quốc gia, 8 Cúp FA, 4 Cúp Liên đoàn và 3 cúp châu Âu.

Nắm giữ 2 chức vô địch quốc gia, 8 Cúp FA, 4 Cúp Liên đoàn và 3 cúp châu Âu. 6. Aston Villa (21 danh hiệu): Đại diện vùng Midlands sở hữu 7 chức vô địch quốc gia, 7 Cúp FA cùng danh hiệu vô địch Europa League.

Đại diện vùng Midlands sở hữu 7 chức vô địch quốc gia, 7 Cúp FA cùng danh hiệu vô địch Europa League. 5. Chelsea (26 danh hiệu): Đã tích lũy 18 danh hiệu tính từ năm 2004, sở hữu trọn bộ các cúp châu Âu gồm Champions League, Europa League và Conference League.

Đã tích lũy 18 danh hiệu tính từ năm 2004, sở hữu trọn bộ các cúp châu Âu gồm Champions League, Europa League và Conference League. 4. Manchester City (29 danh hiệu): Thể hiện sự thống trị trong kỷ nguyên hiện đại với 20 danh hiệu giành được từ năm 2010 đến nay.

Thể hiện sự thống trị trong kỷ nguyên hiện đại với 20 danh hiệu giành được từ năm 2010 đến nay. 3. Arsenal (31 danh hiệu): Nắm giữ kỷ lục 14 Cúp FA cùng 14 chức vô địch quốc gia.

Nắm giữ kỷ lục 14 Cúp FA cùng 14 chức vô địch quốc gia. 2. Manchester United (44 danh hiệu): Sở hữu 20 chức vô địch quốc gia, 13 Cúp FA và 3 Cúp C1/Champions League, trong đó có 24 danh hiệu dưới thời Sir Alex Ferguson.

Sở hữu 20 chức vô địch quốc gia, 13 Cúp FA và 3 Cúp C1/Champions League, trong đó có 24 danh hiệu dưới thời Sir Alex Ferguson. 1. Liverpool (47 danh hiệu): Đứng đầu bảng xếp hạng với 20 chức vô địch quốc gia, kỷ lục 10 Cúp Liên đoàn và 6 danh hiệu Cúp C1/Champions League.

Thống kê cho thấy sự vượt trội của Liverpool và Manchester United so với phần còn lại của bóng đá Anh, tạo nên khoảng cách lớn về mặt di sản và thành tích qua nhiều thập kỷ.