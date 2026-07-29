Liverpool đạt thỏa thuận miệng với Barcola, Real Madrid ưu tiên gia hạn Vinicius Jr Liverpool được cho là đã thống nhất điều khoản cá nhân với Bradley Barcola nhưng còn vướng phí chuyển nhượng, trong khi Real Madrid muốn giữ Vinicius Jr.

Liverpool đã đạt thỏa thuận miệng với Bradley Barcola, theo L'Equipe, nhưng thương vụ vẫn phụ thuộc vào việc đội bóng này tìm được tiếng nói chung với Paris St-Germain về mức phí. Cùng lúc, Real Madrid khẳng định không có ý định bán Vinicius Jr và ưu tiên gia hạn với tiền đạo Brazil.

Đây là hai hồ sơ đáng chú ý trong ngày 29/7, khi nhiều câu lạc bộ lớn tại châu Âu tiếp tục định hình nhân sự cho mùa giải mới. Liverpool cần giải quyết khoảng cách định giá với Paris St-Germain, còn Real Madrid phải xử lý tình trạng hợp đồng của Vinicius Jr sẽ hết hạn vào mùa hè tới.

Liverpool còn chờ thỏa thuận với Paris St-Germain

Barcola, 23 tuổi, là mục tiêu Liverpool đang theo đuổi để tăng chất lượng hàng công. Thỏa thuận miệng với cầu thủ người Pháp là một bước tiến, song chưa đồng nghĩa thương vụ hoàn tất khi hai câu lạc bộ vẫn khác biệt lớn về mức phí chuyển nhượng.

Khúc mắc này sẽ quyết định tốc độ của đàm phán. Paris St-Germain chưa có thỏa thuận bán Barcola, trong khi Liverpool đang tích cực làm việc để thu hẹp khoảng cách và sớm chốt các điều khoản với đội bóng Pháp.

Liverpool đang tiến gần đến việc chiêu mộ Barcola. Ảnh: Getty Images.

Real Madrid đặt Vinicius Jr vào ưu tiên giữ chân

Real Madrid không có ý định bán Vinicius Jr dù tiền đạo người Brazil nhận được sự quan tâm từ các đội bóng lớn, theo Sky Sports. Hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào mùa hè tới, khiến việc gia hạn trở thành nhiệm vụ quan trọng với ban lãnh đạo đội bóng.

Việc Real Madrid muốn giữ Vinicius Jr cho thấy cầu thủ này vẫn được xem là một trụ cột trong kế hoạch dài hạn. Đội bóng Hoàng gia tin tưởng hai bên có thể đạt thỏa thuận mới, thay vì để tình hình hợp đồng kéo dài.

Real ưu tiên giữ chân Vinicius. Ảnh: Getty Images.

Juventus đẩy nhanh đàm phán về Zirkzee

Juventus đang thảo luận với Manchester United về Joshua Zirkzee, theo Gazzetta dello Sport. Manchester United được cho là sẵn sàng để tiền đạo Hà Lan rời đi, sau khi anh chưa đáp ứng kỳ vọng tại Ngoại hạng Anh.

Juventus muốn sớm hoàn tất các điều khoản để đưa Zirkzee trở lại Serie A. Nếu thành công, đây sẽ là một thay đổi đáng kể cho hàng công của đội bóng Italy và mở ra phương án nhân sự mới cho Manchester United.

Những thương vụ khác đáng chú ý

Newcastle United phủ nhận đang đàm phán với Arsenal về Bruno Guimaraes. Đội trưởng 28 tuổi vẫn được xem là nhân tố then chốt tại St James' Park.

Everton yêu cầu khoảng 70 triệu bảng cho Iliman Ndiaye, trong bối cảnh Manchester United và Al-Hilal quan tâm đến tiền đạo cánh người Senegal.

Kalvin Phillips đang hoàn tất thủ tục gia nhập Sheffield United theo dạng cho mượn từ Manchester City. Anh không có tên trong danh sách du đấu tiền mùa giải của Manchester City.

Nottingham Forest được cho là sắp hoàn tất thương vụ 40 triệu euro với trung vệ Ousmane Diomande của Sporting.

Bayern Munich không có kế hoạch bán Luis Diaz, còn tiền đạo Colombia muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng Đức.

Coventry City đã đồng ý mức phí kỷ lục câu lạc bộ 22,5 triệu bảng để chiêu mộ thủ môn Carl Rushworth từ Brighton.

Takehiro Tomiyasu đang tập luyện cùng Crystal Palace, nhưng chưa có đàm phán chính thức về một hợp đồng.

Trong số các diễn biến này, Barcola và Vinicius Jr là hai trường hợp có thể tác động trực tiếp đến kế hoạch tấn công của Liverpool và Real Madrid. Tuy nhiên, cả hai thương vụ đều chưa đạt trạng thái hoàn tất: Liverpool còn phải đàm phán với Paris St-Germain, còn Real Madrid vẫn cần chốt thỏa thuận gia hạn với ngôi sao Brazil.