Liverpool được khuyên rút lui khỏi thương vụ Bradley Barcola giá 145 triệu bảng Mức giá 145 triệu bảng từ PSG biến Bradley Barcola thành canh bạc đắt đỏ. Huyền thoại Steve Nicol cảnh báo Liverpool nên chuyển hướng sang mục tiêu khác.

Liverpool đang đối mặt với một quyết định quan trọng trên thị trường chuyển nhượng khi Paris Saint-Germain đưa ra mức giá lên tới 145 triệu bảng cho Bradley Barcola. Dù đã đạt thỏa thuận cá nhân với chân sút người Pháp, The Kop nhận được lời khuyên nên rút lui khỏi thương vụ này để tránh rủi ro tài chính.

Mức giá kỷ lục cho phương án thay thế Mohamed Salah

Ở tuổi 23, Bradley Barcola vừa trải qua mùa giải ấn tượng với 13 bàn thắng trên mọi đấu trường, góp công giúp PSG vô địch Ligue 1 và Champions League. Tuy nhiên, tiền đạo này không có ý định ký hợp đồng mới và muốn tìm kiếm thử thách tiếp theo trong sự nghiệp.

Trong bối cảnh Arsenal cũng đang theo dõi sát sao, Liverpool xem Barcola là phương án lý tưởng để kế thừa vị trí của Mohamed Salah. Tân HLV Andoni Iraola rất khao khát sở hữu chữ ký của cầu thủ chạy cánh này và đội chủ sân Anfield đã sớm đạt thỏa thuận về mặt nguyên tắc với anh. Mặc dù vậy, yêu cầu 145 triệu bảng từ phía đội bóng nước Pháp đang trở thành rào cản quá lớn.

Barcola là mục tiêu hàng đầu của Liverpool. Ảnh: Getty Images.

Góc nhìn chuyên môn: Tài năng tiềm năng nhưng giá trị bị thổi phồng

Phân tích trên kênh ESPN, cựu danh thủ Steve Nicol cho rằng Liverpool không nên vội vã đáp ứng mức giá trên. Dù thừa nhận Barcola sở hữu phẩm chất kỹ thuật phù hợp với triết lý của Iraola, ông khẳng định tiền đạo trẻ này chưa chứng tỏ đủ nhiều để có giá trị đắt đỏ đến vậy.

Thống kê cho thấy dù ra sân 29 trận tại Ligue 1 mùa trước, Barcola chủ yếu xuất phát từ băng ghế dự bị. Việc chưa thể chiếm một suất đá chính thường xuyên tại PSG khiến khoản đầu tư 145 triệu bảng trở thành một canh bạc đầy mạo hiểm cho bất kỳ đội bóng nào.

Áp lực thời gian và bài toán tái thiết toàn diện

Bên cạnh yếu tố giá cả, Steve Nicol cũng chỉ ra thực trạng lực lượng của Liverpool. Đội chủ sân Anfield hiện cần tới nửa tá tân binh để hoàn thiện đội hình, khác hẳn với vị thế chủ động và linh hoạt của họ trong các kỳ chuyển nhượng trước đây.

Khi giải Ngoại hạng Anh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ chính thức khởi tranh, áp lực bổ sung nhân sự đang đè nặng lên ban lãnh đạo The Kop. Việc dồn quá nhiều ngân sách vào một vị trí sẽ hạn chế khả năng nâng cấp các khu vực yếu yếu khác, buộc ban huấn luyện phải nhanh chóng quyết định chuyển hướng sang các mục tiêu thực tế hơn.