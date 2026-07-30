Liverpool hạ Wrexham 1-0: Cú hích từ Rio Ngumoha và bài toán nhân sự của HLV Iraola Bàn thắng của Rio Ngumoha giúp Liverpool hạ Wrexham 1-0 tại Yankee Stadium, nhưng màn trình diễn xuất sắc của Trey Nyoni chưa thể lấp đầy nỗi lo lực lượng.

Trận giao hữu tiền mùa giải tại sân vận động Yankee đã khép lại bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Liverpool trước Wrexham. Dù Rio Ngumoha tỏa sáng với bàn thắng quyết định, màn trình diễn tổng thể của đội bóng vùng Merseyside vẫn để lại nhiều băn khoăn cho HLV Andoni Iraola trong quá trình định hình chiến thuật và giải bài toán chiều sâu đội hình.

Trey Nyoni tỏa sáng rực rỡ, điểm tối Harvey Elliott

Sau màn thể hiện ấn tượng từ băng ghế dự bị ở trận gặp Sunderland, Trey Nyoni tiếp tục được trao suất đá chính. Tiền vệ 19 tuổi nhanh chóng khẳng định giá trị bằng sự điềm tĩnh kinh ngạc cùng khả năng xử lý bóng vô cùng gọn gàng ở tuyến giữa.

Trong bối cảnh nhịp độ tấn công của toàn đội thiếu đi sự linh hoạt, Nyoni vẫn duy trì hiệu suất chuyền bóng đáng nể khi hoàn thành 59 trên tổng số 63 đường chuyền. Ngoại trừ Dominik Szoboszlai, Nyoni chính là cái tên thi đấu nổi bật nhất trong hiệp một.

Nyoni có màn trình diễn ấn tượng. (Ảnh: Getty Images)

Trái ngược với sự thăng hoa của đồng đội trẻ, Harvey Elliott lại trải qua một trận đấu mờ nhạt. Dù được trao cơ hội thi đấu qua hai trận tiền mùa giải, đóng góp của tiền vệ tấn công này vào mặt trận chung vẫn rất hạn chế và thiếu hẳn tính đột biến.

Làn gió mới từ các tài năng chạy cánh

Bên hành lang cánh, tài năng trẻ 16 tuổi Josh Abe bất ngờ được xếp đá chính. Dù bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số ở ngay phút thứ ba sau đường chọc khe xé toang hàng thủ đối phương từ Elliott, sự tự tin của Abe trên một sân khấu lớn là điểm cộng rất đáng ghi nhận.

Bước sang hiệp hai, Rio Ngumoha được tung vào sân thay thế cho Abe. Hoạt động xông xáo bên cánh phải, Ngumoha đã tạo ra sự khác biệt lớn bằng pha đi bóng trực diện vào trung lộ. Cú sút đập đất hiểm hóc của anh khiến hàng thủ Wrexham lúng túng, đưa bóng đi thẳng vào lưới và ấn định chiến thắng 1-0.

Sự điềm tĩnh của Luke Chambers và bài toán hàng thủ

Ở hàng phòng ngự, Luke Chambers thi đấu vô cùng nổi bật nhờ sự điềm tĩnh ở vị trí trung vệ. Ở tuổi 22, sau thời gian tích lũy kinh nghiệm tại Wigan và Charlton, Chambers cho thấy anh đã sẵn sàng cho một suất ở đội một.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Ifeanyi Ndukwe đang gặp rắc rối về giấy phép lao động dù vừa duy trì phong độ ổn định cùng Mor Talla Ndiaye. Trong khi đó, hậu vệ phải Calvin Ramsay chỉ thi đấu ở mức tròn vai, mang đến nhiều rủi ro nếu đội bóng phải phụ thuộc vào anh dài hạn.

Thách thức từ mặt sân Yankee và nỗi lo lực lượng

Điều kiện thi đấu tại sân Yankee cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chuyên môn. Mặt cỏ kém chất lượng cùng chiều rộng sân bị thu hẹp buộc các cầu thủ phải dồn bóng vào trục dọc, triệt tiêu các phương án tấn công biên. Do đó, Liverpool chủ động đá an toàn để tránh chấn thương, nhất là khi Federico Chiesa vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Mặt sân không tốt khiến các pha lên bóng của 2 đội chưa thực sự thanh thoát. (Ảnh: Getty Images)

Trận đấu này một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về lực lượng mỏng manh của Liverpool. Trong đội hình xuất phát, chỉ có Dominik Szoboszlai và Milos Kerkez là hai nhân tố chắc suất đá chính ở trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Newcastle ngày 23/8 tới.

Dù sắp đón chào sự trở lại của các trụ cột như Florian Wirtz, Alexander Isak, Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk hay Cody Gakpo, rủi ro ở hàng thủ vẫn rất lớn khi Joe Gomez, Giovanni Leoni và Conor Bradley đều đang chấn thương. Việc sớm chốt hạ các mục tiêu chuyển nhượng như Bradley Barcola sẽ là chìa khóa then chốt để HLV Iraola vận hành trơn tru triết lý của mình.