Liverpool hoàn tất mượn Ronald Araujo từ Barca để giải quyết cuộc khủng hoảng hàng phòng ngự Liverpool chính thức mượn trung vệ Ronald Araujo từ Barcelona đến hết mùa giải 2026-27 kèm điều khoản mua đứt, nhằm giải tỏa cuộc khủng hoảng hàng thủ.

Liverpool đã chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ trung vệ Ronald Araujo từ Barcelona theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn đến hết mùa giải 2026-27. Thỏa thuận này đi kèm điều khoản mua đứt trị giá 47,14 triệu bảng (khoảng 55 triệu euro). Để thương vụ diễn ra suôn sẻ, đội chủ sân Anfield chấp nhận chi trả toàn bộ tiền lương cho Araujo, trong khi ngôi sao người Uruguay cũng chủ động giảm thu nhập. Tại đội bóng mới, cầu thủ sinh năm 1999 sẽ mang áo số 33.

Cuộc khủng hoảng nhân sự buộc Iraola phải hành động

Sự xuất hiện của Ronald Araujo được xem là giải pháp cấp bách cho HLV Andoni Iraola trong bối cảnh hàng phòng ngự Liverpool rơi vào tình trạng suy kiệt lực lượng. Sau sự ra đi của Ibrahima Konate sang Real Madrid, tuyến dưới của The Kop liên tục đón nhận những tin dữ về chấn thương.

Ronald Araujo sẽ khoác áo số 33 tại Liverpool.

Tân binh 21 tuổi Jeremy Jacquet chưa thể thi đấu do đang hồi phục sau phẫu thuật vai, Joe Gomez dính chấn thương cơ, còn tài năng trẻ Giovanni Leoni vẫn phải điều trị chấn thương dây chằng chéo trước (ACL). Tình cảnh này khiến đội trưởng Virgil van Dijk trở thành trung vệ dạn dày kinh nghiệm duy nhất còn hoàn toàn sung sức. Việc bổ sung một trung vệ có thể lực và khả năng tranh chấp tốt như Araujo mang lại sự bổ sung vô cùng cần thiết cho hệ thống phòng ngự của đội bóng vùng Merseyside.

Cơ hội tái thiết sự nghiệp sau khoảng thời gian trầm lắng

Ở tuổi 27, Ronald Araujo đã khẳng định vị thế của một trung vệ hàng đầu châu Âu. Kể từ khi ra mắt đội một Barcelona vào năm 2019, anh đã có 213 lần ra sân, ghi 14 bàn thắng và cùng câu lạc bộ xứ Catalonia giành 3 chức vô địch La Liga, 2 Copa del Rey cùng 3 Siêu cúp Tây Ban Nha. Ở cấp độ quốc tế, anh cũng đã có 27 lần khoác áo tuyển Uruguay.

Tuy nhiên, mùa giải vừa qua chứng kiến bước lùi trong sự nghiệp của Araujo khi anh chỉ ra sân 24 trận do chấn thương dai dẳng và vấn đề tâm lý. Dưới thời HLV Hansi Flick, trung vệ này không còn nằm trong kế hoạch chiến thuật tại Camp Nou, tạo điều kiện để Liverpool nhảy vào cuộc đua và nhanh chóng giành lấy chữ ký của anh.

Cảm hứng từ những người đồng hương Uruguay

Chia sẻ trong ngày cập bến Anfield, Araujo tỏ ra vô cùng hào hứng với thử thách mới tại Ngoại hạng Anh. Anh khẳng định đây là bước đi đúng đắn vào đúng thời điểm để tìm lại phong độ đỉnh cao.

Đáng chú ý, ngôi sao 27 tuổi tiết lộ hai người đàn anh đồng hương là Luis Suarez và Darwin Nunez đã ảnh hưởng lớn đến quyết định của anh. Araujo chia sẻ rằng anh từng theo dõi Suarez thi đấu cho Liverpool từ khi còn là một cậu bé ở Uruguay. Ngay trước khi thương vụ hoàn tất, Suarez đã gửi tin nhắn chúc mừng và động viên anh. Bên cạnh đó, tình bạn thân thiết với Darwin Nunez cũng giúp Araujo hiểu rõ hơn về tình yêu mãnh liệt mà người hâm mộ Liverpool dành cho các cầu thủ.