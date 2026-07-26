Liverpool lội ngược dòng kịch tính đánh bại Sunderland 4-2 tại Mỹ Trong trận giao hữu tiền mùa giải trên sân GEODIS Park, Liverpool xuất sắc ngược dòng đánh bại Sunderland 4-2 nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của Dominik Szoboszlai và Federico Chiesa.

Liverpool đã khởi đầu chuỗi trận giao hữu tiền mùa giải bằng màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn trước Sunderland trên sân vận động GEODIS Park (Mỹ). Dù bị đối thủ vượt lên dẫn trước ở đầu hiệp hai, sự tỏa sáng của Dominik Szoboszlai cùng bàn thắng quan trọng từ Federico Chiesa đã giúp đại diện vùng Merseyside lội ngược dòng giành chiến thắng 4-2 đầy thuyết phục.

Hiệp một giằng co và tổn thất sớm của Liverpool

Bước vào trận đấu giao hữu đầu tiên trong mùa hè, tân HLV Andoni Iraola tung ra sân đội hình với nhiều nhân tố trẻ khát khao thể hiện mình, trong bối cảnh hàng loạt trụ cột như Virgil van Dijk, Alisson Becker hay Alexis Mac Allister vắng mặt do được nghỉ ngơi sau World Cup. Nhập cuộc chủ động, nhưng Liverpool sớm nhận tổn thất lực lượng khi hậu vệ Joe Gomez dính chấn thương ở phút thứ 9 và phải rời sân nhường chỗ cho Ndukwe.

Vượt qua bất lợi sớm, Liverpool nhanh chóng khai thông thế bế tắc ở phút 13. Nhận đường kiến tạo dọn cỗ từ Harvey Elliott, tài năng trẻ Kieran Morrison dứt điểm tinh tế bằng chân trái vào góc xa khung thành, mở tỷ số 1-0 cho Liverpool.

Đội hình ra sân 2 đội. Ảnh: Fotmob.

Tuy nhiên, Sunderland tỏ ra đầy chủ động dưới sự chỉ đạo của HLV Regis Le Bris. Phút 28, từ một đợt phản công nhanh, Enzo Le Fee tung cú sút uy lực bằng chân trái từ ngoài vòng cấm, quân bình tỷ số 1-1 cho Sunderland trước khi hiệp một khép lại.

Màn bùng nổ trong hiệp hai và cú đảo chiều ấn tượng

Bất ngờ tiếp tục diễn ra ngay đầu hiệp hai. Phút 49, tận dụng sai lầm từ hàng thủ Liverpool, Samuel-Ogunsuyi nhanh chân dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Sunderland. Ngay lập tức, HLV Iraola đưa Dominik Szoboszlai vào sân nhằm gia tăng áp lực tấn công.

Dominik Szoboszlai là ngôi sao sáng nhất đội hình Liverpool hiện tại. Ảnh: Getty Images.

Sự xuất hiện của Szoboszlai lập tức thay đổi diện mạo trận đấu. Phút 56, tiền vệ người Hungary thực hiện cú volley tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm gỡ hòa 2-2 cho Liverpool. Màn trình diễn đẳng cấp của anh trở thành điểm tựa giúp lối chơi kiểm soát và counter-pressing của "The Kop" vận hành trơn tru hơn.

Tiếp đà hưng phấn, Liverpool vươn lên dẫn 3-2 ở phút 72. Federico Chiesa tỏa sáng đúng lúc với cú dứt điểm bằng chân quyết đoán từ góc hẹp bên cánh phải, khiến thủ môn Sunderland không thể cản phá.

Federico Chiesa toả sáng đúng lúc. Ảnh: Getty Images.

Đến phút 85, Szoboszlai hoàn tất ngày thi đấu chói sáng với đường kiến tạo chuẩn xác để Lewis Koumas dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-2 chung cuộc cho nửa đỏ vùng Merseyside.

Dấu ấn chiến thuật và giá trị từ các nhân tố trẻ

Dù thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng, Liverpool vẫn thể hiện được triết lý bóng đá hiện đại, đẩy cao đội hình áp sát ngay bên phần sân đối phương. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các trụ cột như Szoboszlai, Chiesa và nét tươi mới từ các cầu thủ trẻ như Morrison, Koumas mang lại góc nhìn tích cực cho ban huấn luyện.

Màn lội ngược dòng tưng bừng này không chỉ giúp Liverpool mở màn chuyến du đấu hè thuận lợi mà còn tiếp tục nới rộng chuỗi trận bất bại trước Sunderland lên con số 13.