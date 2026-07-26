Liverpool ngược dòng đả bại Sunderland 4-2 trong cơn mưa bàn thắng Trải qua màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trên sân GEODIS Park, Liverpool đã thể hiện bản lĩnh vượt trội nhờ màn trình diễn chói sáng của dàn sao cùng các nhân tố trẻ để giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Sunderland.

Trận giao hữu trên sân GEODIS Park đã mang đến cho người hâm mộ màn so tài bùng nổ với 6 bàn thắng được ghi. Mặc dù liên tục rơi vào thế phải rượt đuổi tỷ số, Liverpool vẫn chứng tỏ được đẳng cấp và bản lĩnh của đội bóng lớn để lội ngược dòng giành chiến thắng 4-2 trước Sunderland.

Hiệp một giằng co và biến số từ chấn thương

Bước vào trận đấu với mục tiêu thử nghiệm đội hình trong trận đầu tiên của tân HLV Andoni Iraola, Liverpool nhanh chóng chủ động đẩy cao đội hình nhằm kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Sức ép liên tục của đại diện Ngoại hạng Anh sớm phát huy hiệu quả ở phút 13, khi tài năng trẻ Kieran Morrison dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu sau đường kiến tạo thuận lợi từ Harvey Elliott.

Kieran Morrison giúp Liverpool có bàn mở tỷ số.

Tuy nhiên, thế chủ động của Lữ đoàn đỏ sớm gặp thử thách khi trung vệ Joe Gomez dính chấn thương và phải rời sân sớm. Sự xáo trộn ở hàng phòng ngự khiến Liverpool thi đấu chệch choạc trong ít phút sau đó. Tận dụng thời cơ, Sunderland vùng lên mạnh mẽ và tìm được bàn gỡ hòa ở phút 28. Enzo Le Fée tung cú sút xa đẳng cấp đưa bóng găm thẳng vào góc cao, đánh bại thủ thành Giorgi Mamardashvili để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sunderland thi đấu đầy nỗ lực, nhưng chưa đủ để đả bại Liverpool.

Bản lĩnh lên tiếng trong hiệp hai

Bước sang hiệp hai, ban huấn luyện hai đội thực hiện hàng loạt sự thay đổi về mặt nhân sự. Khi hệ thống phòng ngự mới của Liverpool chưa kịp ổn định, Sunderland đã bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 49. Tymur Tutierov tận dụng sơ hở để tung cú dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho đại diện vùng Đông Bắc.

Bị dồn vào thế phải rượt đuổi, dàn sao Liverpool lập tức lên tiếng để khẳng định đẳng cấp. Phút 56, Dominik Szoboszlai tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, gỡ hòa 2-2 cho Lữ đoàn đỏ trong sự reo hò của các khán giả có mặt trên khán đài.

Sự xuất hiện của Federico Chiesa cùng sao trẻ Lewis Koumas ở nửa sau hiệp hai đã tạo ra bước ngoặt quyết định cho trận đấu. Sự cơ động của bộ đôi này liên tục xé nát hàng thủ Sunderland. Phút 72, đón đường chuyền thuận lợi từ Calvin Ramsay, Chiesa dứt điểm tinh tế ở góc hẹp nâng tỷ số lên 3-2. Đến phút 85, Lewis Koumas đệm bóng gọn gàng vào chính giữa khung thành, ấn định chiến thắng 4-2 chung cuộc cho Liverpool.

Đội hình ra sân của 2 đội.

Tín hiệu tích cực cho mùa giải mới

Màn trình diễn ấn tượng của các nhân tố dự bị cùng dàn cầu thủ trẻ đã mang lại những tín hiệu hết sức khả quan cho Liverpool trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch mới. Mặc dù vẫn còn những chệch choạc nhất định ở khâu phòng ngự, khả năng bùng nổ của hàng công đã giúp Lữ đoàn đỏ hoàn tất màn ngược dòng đầy thuyết phục.

Thông tin trận đấu: