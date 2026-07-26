Liverpool ngược dòng thắng Sunderland 4-2: Màn phô diễn đẳng cấp và chiều sâu lực lượng Bị dẫn trước đầu hiệp hai, Liverpool bùng nổ trong 30 phút cuối với sự tỏa sáng của Szoboszlai và Chiesa để khép lại chiến thắng 4-2 đầy kịch tính.

Màn so tài trên SVĐ GEODIS Park đã mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn. Dù chỉ là một trận giao hữu thử nghiệm đội hình, Liverpool vẫn cho thấy dáng dấp của một đội bóng lớn với bản lĩnh lội ngược dòng cùng chiều sâu lực lượng đáng nể. Bị Sunderland bất ngờ vượt lên dẫn 2-1 ở phút 49, Lữ đoàn đỏ đã tràn lên ép sân nghẹt thở và ghi liên tiếp 3 bàn thắng trong 30 phút cuối trận để khép lại thắng lợi 4-2 chung cuộc.

Các CĐV cuồng nhiệt của Liverpool. Ảnh: Getty Images.

Bước ngoặt từ Dominik Szoboszlai và sức ép dồn dập

Dấu ấn đậm nét nhất của Liverpool ở trận đấu này chính là tinh thần không bỏ cuộc. Việc bất ngờ nhận gáo nước lạnh ở phút 49 khi Tymur Tutierov nâng tỷ số lên 2-1 cho Sunderland đã đặt đội bóng vào thế rượt đuổi đầy thử thách. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Dominik Szoboszlai ở đầu hiệp hai đã thay đổi hoàn toàn cục diện khu trung tuyến.

Phút 56, Szoboszlai khẳng định đẳng cấp bằng cú vung chân quyết đoán từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới gỡ hòa 2-2. Không dừng lại ở đó, chính tiền vệ người Hungary đã tung đường kiến tạo dọn cỗ ở phút 85 để Lewis Koumas lập công. Với sự xuất hiện của anh, các đợt lên bóng của Liverpool trở nên thanh thoát, có định hướng và mang tính sát thương cao hơn hẳn. Toàn đội tung ra tổng cộng 14 cú sút với 9 lần dứt điểm trong vòng cấm và tạo ra 4 cơ hội rõ rệt.

Khát khao của Chiesa và dấu ấn từ lò đào tạo trẻ

Được xếp đá lệch phải trong hiệp hai, Federico Chiesa liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Sunderland bằng những pha di chuyển không bóng thông minh. Phút 72, cựu sao Juventus thể hiện trọn vẹn tốc độ cùng khả năng dứt điểm hiểm hóc ở góc hẹp để nâng tỷ số lên 3-2, giải tỏa hoàn toàn áp lực cho toàn đội.

Kieran Morrison toả sáng đúng lúc. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh các ngôi sao đội một, các tài năng trẻ từ Học viện Liverpool cũng tranh thủ cơ hội bước ra ánh sáng. Hai trong số bốn bàn thắng được ghi do công của các cầu thủ trẻ: Kieran Morrison mở tỷ số ở phút 13 và Lewis Koumas chốt hạ ở phút 85. Những cái tên như Trey Nyoni, Calum Scanlon hay Ifeanyi Ndukwe (người vào thay Joe Gomez chấn thương từ phút thứ 9) đều thi đấu vô cùng chững chạc với lối chơi tự tin, ban bật nhịp nhàng ở phạm vi hẹp.

Thống kê chuyên môn áp đảo

Sự vượt trội của Liverpool không chỉ thể hiện qua tỷ số mà còn phản ánh qua các chỉ số thống kê ấn tượng trên sân:

Chỉ số chuyên môn Liverpool Kiểm soát bóng 64% Tổng số đường chuyền 517 Số đường chuyền thành công 467 (Tỷ lệ 90%) Chuyền bóng nửa sân nhà / nửa sân đối phương 261 / 206 Tổng số cú sút (Trong vòng cấm) 14 (9) Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối thủ 18

Khả năng luân chuyển bóng linh hoạt ở cả hai tuyến đã giúp Liverpool làm chủ hoàn toàn thế trận, khép lại trận đấu bằng màn thể hiện thuyết phục cả về tỷ số lẫn tư duy chơi bóng.