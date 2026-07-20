Liverpool nhắm trung vệ 63 triệu euro của PSG: Mắt xích hoàn hảo cho kỷ nguyên mới Với sự thúc đẩy từ Richard Hughes và Andoni Iraola, Liverpool đang cân nhắc chiêu mộ Illia Zabarnyi để gia cố hàng thủ. Tuy nhiên, mức giá khổng lồ và lập trường từ PSG là rào cản lớn nhất.

Liverpool đang bắt đầu những bước đi chiến lược trên thị trường chuyển nhượng nhằm tái thiết hàng phòng ngự. Mục tiêu hàng đầu được đưa vào tầm ngắm là Illia Zabarnyi, trung vệ hiện thuộc biên chế Paris Saint-Germain. Đội chủ sân Anfield đánh giá cao tài năng của tuyển thủ Ukraine, đặc biệt khi anh nhận được sự bảo chứng từ những nhân vật am hiểu nội tình CLB.

Illia Zabarnyi lọt tầm ngắm Liverpool. Ảnh: Getty.

Mối lương duyên từ Bournemouth đến Anfield

Theo các báo cáo từ Fichajes, kế hoạch chiêu mộ Illia Zabarnyi đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi Giám đốc thể thao Richard Hughes và HLV Andoni Iraola. Cả hai nhân vật này đều từng có thời gian làm việc trực tiếp với trung vệ người Ukraine tại Bournemouth, nơi Zabarnyi đã khẳng định được giá trị tại môi trường Ngoại hạng Anh khắc nghiệt.

Sự am hiểu về phong cách chơi bóng của Iraola được xem là chìa khóa quan trọng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha không chỉ hiểu rõ tiềm năng của học trò cũ mà còn biết cách tối ưu hóa những điểm mạnh trong hệ thống phòng ngự dâng cao. Mặc dù hiện tại chưa có thỏa thuận chính thức nào được thiết lập, nhưng sự hiện diện của những người quen cũ tại Liverpool đang tạo ra lợi thế không nhỏ cho đội bóng vùng Merseyside.

Phân tích kỹ thuật: Tại sao là Zabarnyi?

Ở tuổi 23, Zabarnyi hội tụ đầy đủ các tố chất của một trung vệ hiện đại. Anh nổi bật với khả năng bọc lót thông minh, tranh chấp mạnh mẽ và đặc biệt là khả năng làm chủ không gian phía sau lưng hàng thủ – một yếu tố cực kỳ quan trọng trong lối chơi pressing tầm cao mà Liverpool đang theo đuổi.

Đáng chú ý, việc từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh giúp trung vệ này không mất thời gian thích nghi với cường độ và tốc độ của giải đấu. Đây là một "điểm cộng" lớn giúp giảm thiểu rủi ro cho các thương vụ bom tấn. Trước đó, Zabarnyi đã gia nhập Paris Saint-Germain vào năm 2025 với mức giá kỷ lục 63 triệu euro, chứng minh giá trị của anh trên bản đồ bóng đá thế giới.

Rào cản từ Paris và bài toán tài chính

Dù Liverpool rất khao khát, nhưng thương vụ này đang vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ phía Paris Saint-Germain. Đại diện Ligue 1 coi trung vệ người Ukraine là nhân tố không thể thay thế cho cả hiện tại lẫn tương lai dài hạn, nhất là khi hợp đồng của anh còn kéo dài đến năm 2030.

PSG hiện tại không chịu bất kỳ áp lực tài chính nào buộc phải bán người. Do đó, Quỷ đỏ vùng Merseyside chỉ có thể gửi đề nghị chính thức nếu nhận được tín hiệu sẵn sàng đàm phán từ đối tác Pháp. Nếu Paris đồng ý ngồi vào bàn thương lượng với một mức phí hợp lý, Liverpool sẵn sàng kích hoạt "bom tấn" này để hoàn thiện đội hình, sẵn sàng cho những mục tiêu đầy tham vọng trong mùa giải mới.

Việc theo đuổi Zabarnyi không chỉ đơn thuần là mua sắm nhân sự, mà còn là minh chứng cho chiến lược trẻ hóa và nâng cấp chiều sâu đội hình của Liverpool dưới sự điều hành của bộ sậu mới.