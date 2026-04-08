Liverpool ra giá hơn 100 triệu euro cho Bradley Barcola nhằm thay thế Mohamed Salah Liverpool gửi đề nghị hơn 100 triệu euro hỏi mua Bradley Barcola của PSG, đánh dấu bước chuẩn bị chiến lược cho kỷ nguyên hậu Mohamed Salah.

Sau khi nhận thấy khả năng chiêu mộ Yan Diomande suy giảm do sự can thiệp từ Real Madrid, Liverpool đã nhanh chóng chuyển hướng chiến lược sang Bradley Barcola của Paris Saint-Germain. Đội chủ sân Anfield xác định tiền đạo cánh 23 tuổi người Pháp là mục tiêu hàng đầu nhằm tăng cường sức mạnh hàng công và chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu Mohamed Salah.

Liverpool đặt giá cho Barcola. (Ảnh: Getty Images)

Khoảng cách trên bàn đàm phán giữa Liverpool và PSG

Chuyên gia tin tức chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận cuộc đàm phán chính thức giữa hai câu lạc bộ đã chính thức khởi động. Liverpool gửi đề nghị đầu tiên vượt mốc 100 triệu euro để thuyết phục nhà vô địch nước Pháp nhả người. Dù đây là khoản kinh phí rất lớn, con số này vẫn còn khoảng cách xa so với định giá lên tới 170 triệu euro mà phía PSG đưa ra.

Đội ngũ lãnh đạo The Kop quyết định chi đậm sau khi chứng kiến bước phát triển vượt bậc của Barcola. Ở tuổi 23, tuyển thủ người Pháp vừa trải qua mùa giải thi đấu ấn tượng tại Parc des Princes với 13 bàn thắng cùng 7 đường kiến tạo sau 49 lần ra sân trên mọi đấu trường. Đặc biệt, màn trình diễn rực rỡ tại World Cup 2026 với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo đã giúp giá trị của anh tăng vọt trên thị trường chuyển nhượng.

Sự chủ động từ Barcola và phương án thay thế của PSG

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, động thái từ chối gia hạn hợp đồng (vốn còn thời hạn đến năm 2028) của Barcola đang mở ra lợi thế lớn cho Liverpool. Cựu tiền đạo Lyon bày tỏ nguyện vọng ưu tiên gia nhập đại diện nước Anh nếu rời Paris trong phiên chợ hè này. Đại diện của cầu thủ đã trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo Liverpool để tìm hiểu về dự án thể thao dưới thời tân HLV Andoni Iraola.

Dù nắm lợi thế về mặt hợp đồng, PSG bắt đầu cân nhắc phương án bán trụ cột trước nguyện vọng ra đi rõ ràng từ phía cầu thủ. Nhằm chuẩn bị lực lượng cho kịch bản Barcola rời đi, đội bóng thủ đô nước Pháp đã gửi lời đề nghị tới Ajax Amsterdam để tiếp cận tài năng trẻ 21 tuổi Mika Godts như một sự thay thế chiến lược.