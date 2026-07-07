Liverpool rộng cửa đón Khephren Thuram nhờ nước đi bất ngờ từ Juventus Việc Juventus dồn lực chiêu mộ Franck Kessie đang tạo điều kiện thuận lợi để Liverpool sở hữu Khephren Thuram, mảnh ghép chiến lược trong kế hoạch tái thiết của HLV Andoni Iraola.

Liverpool đang đứng trước cơ hội lớn để hoàn tất thương vụ Khephren Thuram khi Juventus bắt đầu có những động thái dọn đường cho các tân binh mới. Trong bối cảnh đội hình tại Anfield cần một cuộc cải tổ sâu rộng sau kỷ nguyên của Mohamed Salah, tiền vệ người Pháp nổi lên như một mục tiêu ưu tiên nhờ sự đa năng và sức mạnh thể chất vượt trội.

Khephren Thuram lọt tầm ngắm Liverpool. Ảnh: Getty Images.

Mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý của Andoni Iraola

Sau một mùa giải 2025-2026 đầy biến động, Liverpool bước vào chương mới dưới sự dẫn dắt của tân HLV Andoni Iraola. Sự ra đi của huyền thoại Mohamed Salah không chỉ để lại khoảng trống trên hàng công mà còn buộc "The Reds" phải thay đổi cách tiếp cận trận đầu. Iraola cần những tiền vệ có khả năng bao quát sân, kéo bóng tốt và đặc biệt là sự nhạy bén trong các tình huống chuyển trạng thái từ thủ sang công.

Khephren Thuram, ở tuổi 25, hội tụ đầy đủ các yếu tố này. Với 96 lần ra sân cho Juventus, ghi 9 bàn và có 13 đường kiến tạo, con trai của huyền thoại Lilian Thuram đã chứng minh được đẳng cấp tại Serie A. Khả năng pressing tầm cao và tư duy chiến thuật hiện đại của anh được đánh giá là sự bổ sung lý tưởng cho lối chơi mà Iraola đang xây dựng tại vùng Merseyside.

Hiệu ứng domino từ thương vụ Franck Kessie

Cánh cửa chuyển nhượng của Thuram mở rộng phần lớn nhờ vào kế hoạch tái cấu trúc của Juventus. Đội bóng thành Turin đang ưu tiên chiêu mộ Franck Kessie, người hiện là cầu thủ tự do sau khi chia tay Al-Ahli. Kessie đã công khai xác nhận các cuộc thảo luận với "Bà đầm già", tạo nên một sự chồng chéo vị trí tại Allianz Stadium.

Bên cạnh Kessie, Juventus còn nhắm đến Stanislav Lobotka của Napoli. Để có đủ ngân sách và quỹ lương cho các thương vụ này, Juventus buộc phải cân nhắc bán đi những trụ cột có giá trị cao như Thuram. Đây chính là thời điểm vàng để Liverpool nhảy vào đàm phán.

Con số 34,7 triệu bảng và bài toán tài chính

Juventus ra giá 50 triệu euro bán Khephren Thuram. (Ảnh: Getty Images)

Ban đầu, Juventus đưa ra mức định giá 50 triệu euro (khoảng 42,9 triệu bảng) cho tiền vệ người Pháp. Tuy nhiên, áp lực phải cân bằng sổ sách có thể khiến đội bóng Italy chấp nhận một con số thấp hơn. Các nguồn tin uy tín cho biết, một lời đề nghị trị giá khoảng 34,7 triệu bảng có thể thuyết phục được Juventus nhả người.

Đối với Liverpool, đây là mức giá hợp lý cho một cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp và có tiềm năng phát triển lớn tại Premier League. Việc chiêu mộ thành công Thuram không chỉ giúp củng cố tuyến giữa mà còn là lời khẳng định cho tham vọng trở lại vị thế số 1 của đội chủ sân Anfield trong mùa giải mới.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 đang chứng kiến những bước đi đầy toan tính của các ông lớn. Nếu các quân cờ tiếp tục di chuyển theo đúng quỹ đạo, Khephren Thuram rất có thể sẽ là bản hợp đồng quan trọng nhất của Liverpool dưới triều đại Andoni Iraola.