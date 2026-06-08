Liverpool sẵn sàng chi 100 triệu bảng mua Bradley Barcola, kích hoạt chuỗi domino chuyển nhượng Tiền đạo Bradley Barcola ưu tiên gia nhập Liverpool với mức giá 100 triệu bảng. Sự xuất hiện của ngôi sao PSG có thể mở đường cho Cody Gakpo sang Tottenham.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến sự chủ động quyết liệt từ Liverpool dưới thời huấn luyện viên Andoni Iraola. Đội chủ sân Anfield không chỉ dừng lại ở mục tiêu gia cố hàng công mà còn chuẩn bị cho cuộc canh tân toàn diện, với hạt nhân trung tâm là thương vụ bom tấn Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain.

Barcola là thương vụ bom tấn thực sự nếu cập bến Liverpool. Ảnh: Getty Images

Cuộc đua 100 triệu bảng và ưu thế của Anfield

Quyết tâm rời Paris Saint-Germain của Bradley Barcola đã châm ngòi cho cuộc đại chiến giữa Liverpool và Arsenal. Dù cả hai ông lớn nước Anh đều khao khát chữ ký của tài năng trẻ người Pháp, lợi thế cạnh tranh đang nghiêng rõ rệt về phía nửa đỏ vùng Merseyside.

Chuyên gia chuyển nhượng Ben Jacobs xác nhận: "Theo hiểu biết của tôi, nếu Liverpool và Arsenal cùng đạt được thỏa thuận cho Barcola, cậu ấy đang nghiêng về phía Liverpool." Điều này minh chứng cho sức hút chiến thuật lớn từ triều đại Iraola cũng như định hướng phát triển hấp dẫn mà Liverpool đưa ra.

Để nhanh chóng chốt hạ thương vụ, ban lãnh đạo The Kop thể hiện quyết tâm tài chính cực lớn. Mức giá dạm mua ban đầu 86 triệu bảng đã được nâng lên thành 100 triệu bảng. Không dừng lại ở đó, Liverpool còn tiến hành đàm phán song song với PSG cho trường hợp của cầu thủ chạy cánh trẻ Ibrahim Mbaye, hướng tới việc nâng cấp toàn diện hai hành lang cánh.

Bài toán hàng thủ và phương án Raul Asencio

Bên cạnh mặt trận tấn công, bài toán phòng ngự tại Anfield cũng bước vào giai đoạn then chốt. Sự ra đi của Ibrahima Konate sang Real Madrid, kết hợp với việc trung vệ thủ lĩnh Virgil van Dijk bước sang tuổi 35, buộc Liverpool phải tìm kiếm các nhân tố trẻ trung nhằm bảo đảm tính liên tục trong hệ thống phòng ngự.

Trong bối cảnh đó, các đơn vị trung gian đã chủ động đề xuất Raul Asencio cho đội bóng nước Anh. Trung vệ 23 tuổi thuộc biên chế Real Madrid dù nhận được sự đánh giá cao từ tân huấn luyện viên Jose Mourinho, nhưng lại không nằm trong kế hoạch dài hạn của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Chiêu mộ Asencio được xem là bước đi chiến lược giúp Liverpool giải quyết bài toán nhân sự trước mắt lẫn tầm nhìn dài hạn.

Barcola đến, Cody Gakpo sẽ phải rời đi. Ảnh: Getty Images

Tương lai bấp bấp của Cody Gakpo và kịch bản domino

Làn sóng tân binh tiềm năng cập bến Anfield trực tiếp tác động đến vị trí của những nhân tố hiện hữu, đặc biệt là Cody Gakpo. Tottenham Hotspur đang theo sát tình hình của tiền đạo người Hà Lan nhằm tiếp tục tăng cường hỏa lực sau bản hợp đồng Savinho.

Đánh giá về khả năng chuyển nhượng này, Ben Jacobs chia sẻ: "Liverpool không muốn bán Cody Gakpo, nhưng nếu họ bổ sung thêm một hoặc hai cầu thủ tấn công, tình hình của Gakpo có thể thay đổi. Hiện tại cậu ấy không phải để bán, nhưng lập trường đó chưa chắc giữ nguyên trong suốt tháng 8 nếu Liverpool đạt được mục đích trên thị trường."

Sở hữu mức định giá khoảng 72 triệu bảng cho Gakpo, Liverpool hoàn toàn giữ thế chủ động. Nguồn thu tài chính đáng kể từ tuyển thủ Hà Lan sẽ trở thành bệ phóng quan trọng giúp The Kop cân bằng ngân sách sau khi kích hoạt bom tấn Bradley Barcola, sẵn sàng cho mùa giải mới đầy thách thức.