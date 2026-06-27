Liverpool sẵn sàng chi 112 triệu bảng cho Yan Diomande: Kế hoạch tứ trụ hành lang cánh của Iraola Tân HLV Andoni Iraola đang hoàn tất cuộc cách mạng nhân sự tại Anfield với mục tiêu Yan Diomande từ RB Leipzig. Chiến lược xoay tua 4 ngôi sao chạy cánh hứa hẹn sẽ định hình lối chơi tốc độ cao của Liverpool trong mùa giải 2026/27.

Dưới triều đại mới của huấn luyện viên Andoni Iraola, Liverpool đang cho thấy những bước đi quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng nhằm tái thiết sức mạnh hàng công. Trọng tâm của kế hoạch này là Yan Diomande, tài năng trẻ 19 tuổi thuộc biên chế RB Leipzig, người được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép cuối cùng trong sơ đồ tấn công đa dạng tại sân Anfield.

Bom tấn 112 triệu bảng và tham vọng của Andoni Iraola

Liverpool hiện đang đẩy mạnh các cuộc đàm phán để đưa Yan Diomande về vùng Merseyside. Theo các báo cáo từ nội bộ đội bóng, mức giá để phá vỡ sự kiên định của RB Leipzig không hề rẻ. Đội bóng nước Đức được cho là yêu cầu con số lên tới 112,2 triệu bảng mới chấp nhận để ngôi sao người Bờ Biển Ngà ra đi. Nếu thương vụ này thành công, Diomande sẽ trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ.

Liverpool muốn Diomande là 1 trong 4 chân chạy cánh ở mùa tới. (Ảnh: Getty Imgaes)

Phóng viên James Pearce của The Athletic tiết lộ rằng, HLV Andoni Iraola đã vạch sẵn một lộ trình nhân sự chi tiết. Chiến lược gia này muốn sở hữu một bộ khung gồm 4 cầu thủ chạy cánh chất lượng cao để thực hiện chính sách xoay tua triệt để. Yan Diomande sẽ sát cánh cùng Cody Gakpo, Rio Ngumoha và Victor Munoz để tạo nên hỏa lực ở hai biên.

Chiến lược xoay tua và bài toán thể lực

Quyết định xây dựng đội hình dày dạn ở hành lang cánh xuất phát từ yêu cầu khắt khe về mặt thể lực trong triết lý bóng đá của Iraola. Với cường độ pressing tầm cao và chuyển trạng thái liên tục, việc duy trì phong độ cho các trụ cột trong suốt chiến dịch 2026/27 là ưu tiên hàng đầu.

Sự xuất hiện của Diomande không chỉ mang lại tốc độ mà còn là sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Mùa giải vừa qua, ngôi sao trẻ này đã cày ải hơn 2.700 phút trong màu áo Leipzig trước khi góp mặt tại World Cup 2026. Đây là những con số thống kê ấn tượng đối với một cầu thủ ở độ tuổi teen, minh chứng cho nền tảng thể chất sẵn sàng cho môi trường Premier League khắc nghiệt.

Lấp đầy khoảng trống nhân sự

Kế hoạch của Liverpool càng trở nên cấp thiết khi tiền đạo Hugo Ekitike dính chấn thương dài hạn. Sự thiếu hụt về chiều sâu đội hình đã buộc ban lãnh đạo đội bóng phải đẩy nhanh tiến độ trên bàn đàm phán. Trong khi Cody Gakpo mang lại sự kinh nghiệm và ổn định, những cái tên trẻ như Ngumoha hay Munoz vẫn cần một đối trọng đẳng cấp như Diomande để chia sẻ áp lực.

Bên cạnh mục tiêu Diomande, Liverpool vẫn đang âm thầm tìm kiếm thêm một chân sút đa năng có khả năng chơi tốt cả ở trung lộ lẫn hai biên. Điều này cho thấy tham vọng của Iraola trong việc xây dựng một hàng công không có kẽ hở, sẵn sàng đối phó với mọi biến cố về chấn thương hay thẻ phạt. Việc sớm hoàn tất thương vụ bom tấn từ Leipzig sẽ là chìa khóa để "The Kop" triển khai trơn tru triết lý bóng đá mới ngay từ những vòng đấu đầu tiên.