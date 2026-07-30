Liverpool sẵn sàng chi kỷ lục 145 triệu bảng chiêu mộ Bradley Barcola từ PSG Ngôi sao 23 tuổi bật đèn xanh chuyển tới Anfield, mở đường cho Liverpool đàm phán mức phí đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh với Paris Saint-Germain.

Liverpool đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức đến Paris Saint-Germain nhằm sở hữu chữ ký của Bradley Barcola, sau khi nhận được tín hiệu tích cực từ ngôi sao 23 tuổi. Tiền đạo cánh người Pháp bày tỏ nguyện vọng rõ ràng về việc chuyển đến thi đấu tại sân Anfield, mở ra cơ hội cho một trong những thương vụ chuyển nhượng lớn nhất mùa hè.

Tuy nhiên, thương vụ này đòi hỏi tiềm lực tài chính rất lớn từ phía thượng tầng đội bóng vùng Merseyside. PSG được cho là đưa ra định giá ban đầu vượt mốc 110 triệu bảng, lấy con số 117 triệu bảng mà Chelsea từng bỏ ra cho Morgan Rogers làm mốc tham chiếu. Thậm chí, các nguồn tin từ Pháp khẳng định đại diện Ligue 1 muốn thu về tới 145 triệu bảng — mức phí có thể thiết lập kỷ lục chuyển nhượng mới trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Bradley Barcola muốn đến Liverpool. Ảnh: Getty Images.

Khao khát đến Anfield và tầm nhìn chiến thuật của Iraola

Sau khi từ chối gia hạn hợp đồng với PSG, Barcola đã sẵn sàng mở ra chương mới trong sự nghiệp tại môi trường bóng đá Anh. Mặc dù Arsenal cũng dành sự quan tâm đặc biệt, tuyển thủ Pháp vẫn dành ưu tiên số một cho Liverpool. Ban lãnh đạo The Kop đã trực tiếp làm việc với đại diện của Barcola — đơn vị đang quản lý Ousmane Dembele — và nhận được phản hồi rất khả quan về khả năng gia nhập triều đại của HLV Andoni Iraola.

Đối với nhà cầm quân người Tây Ban Nha, bổ sung nhân tố giàu tốc độ ở hành lang cánh là ưu tiên xuyên suốt nhằm khỏa lấp khoảng trống sau sự ra đi của Mohamed Salah. Trước đó, Liverpool từng theo đuổi tuyển thủ Bờ Biển Ngà Yan Diomande với gói đề nghị trị giá 100 triệu bảng, nhưng thương vụ này lâm vào bế tắc khi cầu thủ chọn gia nhập Real Madrid. Sự quyết tâm của Barcola, một chân sút từng hai lần vô địch UEFA Champions League, mang đến phương án thay thế chất lượng cao cho hàng công The Kop.

Sức mạnh tài chính và mảnh ghép nâng tầm hàng công

Nửa đỏ vùng Merseyside cho thấy họ không ngần ngại phá vỡ các giới hạn tài chính để sở hữu những mục tiêu trọng điểm. Trong vòng 12 tháng qua, Liverpool từng tạo nên chấn động trên thị trường chuyển nhượng khi lần lượt chiêu mộ Alexander Isak với giá 125 triệu bảng và Florian Wirtz với giá 116 triệu bảng. Nếu đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng với PSG, Barcola dự kiến sẽ ký hợp đồng có thời hạn tối thiểu 5 năm với đội chủ sân Anfield.

Sự chủ động của chân sút 23 tuổi là cú hích quan trọng cho HLV Iraola trong nỗ lực làm mới đội hình sau một mùa giải nhiều thách thức. Khả năng bứt tốc vượt trội và kỹ năng xử lý bóng trong không gian hẹp của Barcola hứa hẹn sẽ mang đến luồng sinh khí mới, giúp cỗ máy tấn công của Liverpool vận hành biến ảo và trực diện hơn.