Liverpool tái thiết lực lượng: HLV Andoni Iraola nhắm bộ đôi PSG và giải bài toán tương lai Tân HLV Andoni Iraola đối mặt bài toán tái thiết Liverpool khi nhắm tới bộ đôi sao trẻ từ PSG và quyết định tương lai của Harvey Elliott lẫn Curtis Jones.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến biến động sâu rộng tại Anfield. Sau khi chính thức chia tay biểu tượng Mohamed Salah và gánh chịu tổn thất nặng nề ở hàng phòng ngự, tân HLV Andoni Iraola phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn nhằm hoàn thiện bộ khung cho Liverpool trước khi phiên chợ đóng cửa.

Andoni Iraola đối mặt bài toán nhân sự ở Liverpool.

Báo động nhân sự và khoản đầu tư 94,5 triệu bảng

Đội chủ sân Anfield đã chi ra tổng cộng 94,5 triệu bảng để mang về ba bản hợp đồng gồm Jeremy Jacquet, Victor Munoz và Ronald Araujo. Đây được xem là nền móng đầu tiên cho triều đại của Andoni Iraola. Tuy nhiên, đợt mua sắm này vẫn chưa thể khỏa lấp những khoảng trống do cuộc khủng hoảng nhân sự để lại.

Sự ra đi đồng thời của bộ đôi trụ cột Andy Robertson và Ibrahima Konate, kết hợp cùng chấn thương của Joe Gomez, khiến hệ thống phòng ngự của The Kop rơi vào tình trạng báo động. Ở tuyến trên, khoảng trống khổng lồ do Mohamed Salah để lại buộc ban huấn luyện phải ưu tiên tìm kiếm giải pháp bổ sung cho vị trí chạy cánh.

Chia sẻ về tình hình chuyển nhượng, HLV Iraola nhấn mạnh: "Thật khó để đưa ra con số cụ thể khi thị trường vẫn mở cửa. Có những vị trí chúng tôi biết rõ mình cần nâng cấp, điển hình là một cầu thủ chạy cánh chất lượng".

Canh bạc từ PSG: Bradley Barcola và phương án Ibrahim Mbaye

Bradley Barcola là mục tiêu hàng đầu của Liverpool.

Để giải bài toán hàng công, Liverpool đã chủ động đàm phán sơ bộ với đại diện của Bradley Barcola. Dù đạt được những tín hiệu tích cực từ phía ngôi sao người Pháp, mức phí 145 triệu bảng mà Paris Saint-Germain đưa ra đang trở thành rào cản tài chính quá lớn đối với đội bóng nước Anh.

Song song với Barcola, Liverpool đang cân nhắc một lựa chọn kinh tế hơn cũng thuộc biên chế PSG là Ibrahim Mbaye. Tiền đạo 18 tuổi người Senegal đã ghi 5 bàn thắng sau 30 trận ra sân (11 lần đá chính) ở mùa giải qua. Với mức giá dao động từ 34,2 triệu đến 43 triệu bảng, Mbaye thể hiện nguyện vọng gia nhập Anfield dù nhận được sự quan tâm từ RB Leipzig và Bayer Leverkusen.

Bài toán nội bộ: Tương lai Harvey Elliott và Curtis Jones

Bên cạnh việc chiêu mộ tân binh, HLV Iraola phải nhanh chóng giải quyết tương lai của Harvey Elliott và Curtis Jones khi cả hai đều bước vào năm cuối hợp đồng. Việc đàm phán gia hạn hoặc bán đứt là bắt buộc nhằm tránh kịch bản mất trắng cầu thủ.

Harvey Elliott trở lại sau thời gian cho mượn không mấy ấn tượng tại Aston Villa với vỏn vẹn 277 phút thi đấu. Nếu không thể đảm bảo suất đá chính cho tiền vệ này, Liverpool có thể chấp nhận bán anh cho Leeds United. Trong khi đó, Inter Milan đã gửi lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng cho Curtis Jones. Áp lực thời hạn hợp đồng có thể buộc ban lãnh đạo The Kop chấp thuận thương vụ này để cân bằng ngân sách.

Những tuần còn lại của kỳ chuyển nhượng hè 2026 sẽ mang tính quyết định đến diện mạo và sức mạnh cạnh tranh của Liverpool trong mùa giải mới.