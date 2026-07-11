Liverpool thách thức Man United trong cuộc đua giành Felix Nmecha giá 114 triệu USD Màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2026 đã biến Felix Nmecha thành mục tiêu săn đón hàng đầu của cả Liverpool và Man United, bất chấp mức định giá tăng vọt sau giải đấu.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang nóng lên với cuộc đối đầu trực diện giữa hai "gã khổng lồ" Liverpool và Manchester United. Tâm điểm của sự chú ý lần này là Felix Nmecha, tiền vệ thuộc biên chế Borussia Dortmund, người vừa trải qua một kỳ World Cup 2026 bùng nổ trong màu áo đội tuyển Đức.

Điểm sáng hiếm hoi của đội tuyển Đức

Dù đội tuyển Đức phải dừng bước đầy bất ngờ tại vòng 16 đội trước Paraguay, Felix Nmecha vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét như một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất giải đấu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Julian Nagelsmann, cựu cầu thủ trẻ của Manchester City đã đá chính trong cả 4 trận đấu, đóng góp 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo.

Sự thăng hoa này không phải là ngẫu nhiên. Trước khi bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ, Nmecha đã có một mùa giải 2025-26 cực kỳ ổn định. Anh ra sân tổng cộng 42 lần cho Dortmund trên mọi đấu trường, ghi 5 bàn thắng và có 3 pha dọn cỗ, đóng vai trò then chốt trong hành trình giành ngôi Á quân Bundesliga của đội bóng vùng Ruhr.

Felix Nmecha trong tầm ngắm của nhiều CLB Anh. Ảnh: Getty Images.

Mắt xích hoàn hảo cho hệ thống của Iraola

Trong khi Manchester United được cho là đã theo đuổi tiền vệ này từ lâu, Liverpool mới là đội bóng đang cho thấy những bước đi quyết liệt hơn. Theo nhận định của cựu tuyển thủ Đức Robert Huth, phong cách chơi bóng của Nmecha là mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý mà HLV Iraola đang xây dựng tại Anfield.

"Felix Nmecha là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của tuyển Đức hiện tại. Cậu ấy sở hữu khả năng thu hồi bóng tuyệt vời và luân chuyển trạng thái cực nhanh," Robert Huth chia sẻ trên Who Scored. "Iraola ưa thích lối chơi pressing tầm cao và giành lại bóng ngay bên phần sân đối phương. Nmecha đã chứng minh tại World Cup rằng cậu ấy có thể thực hiện điều đó một cách thuần thục."

Rào cản tài chính và bài toán chiến lược

Tuy nhiên, thương vụ này đang đối mặt với một trở ngại lớn về mặt tài chính. Sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup, mức định giá của Nmecha đã tăng vọt lên khoảng 114,5 triệu USD, gần gấp đôi so với con số 57 triệu USD trước khi mùa hè bắt đầu. Đây là con số khiến ban lãnh đạo Liverpool phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh rơi vào tình trạng mua sắm quá tay.

Bên cạnh đó, một biến số quan trọng khác là điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền vệ 25 tuổi này. Nếu chấp nhận chờ đợi đến mùa hè năm 2027, các đội bóng quan tâm có thể kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 91,5 triệu USD. Đây được xem là một phương án kinh tế hơn, nhưng Liverpool sẽ phải đối mặt với rủi ro mất người vào tay các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là Man United, nếu họ quyết định dốc hầu bao ngay trong kỳ chuyển nhượng này.

Cá nhân Nmecha được cho là khá cởi mở với viễn cảnh trở lại Ngoại hạng Anh để khẳng định bản thân. Cuộc đua giữa hai thế lực đỏ của bóng đá Anh hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ trong thời gian tới, khi cả hai đều đang khao khát nâng cấp tuyến giữa bằng một cái tên đẳng cấp và giàu sức chiến đấu như ngôi sao của Dortmund.