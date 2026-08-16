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    Liverpool và Como chia điểm trong trận hòa không bàn thắng tại Anfield

    Đại Ngàn16/08/2026 12:31

    Chấp nhận kết quả hòa 0-0 trên sân Anfield, Liverpool và Como đành chia điểm trong trận đấu bất phân thắng bại.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Liverpool 0-0 Como: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Liverpool0 - 0ComoKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Liverpool tiếp đón Como.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 56'Lewis Koumas vào sân thế chỗ Federico Chiesa

      Ở phút 56, trận đấu ghi nhận sự thay đổi nhân sự khi Lewis Koumas được tung vào sân để thế chỗ cho Federico Chiesa.

    • 56'Kieran Morrison vào sân thay Víctor Muñoz ở phút 56

      Phút 56, trận đấu có sự thay đổi về mặt nhân sự khi Kieran Morrison được tung vào sân để thế chỗ cho Víctor Muñoz. Sự xuất hiện của Morrison được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi trong thời gian còn lại của hiệp hai.

    • 56'Will Wright vào sân thay cho Harvey Elliott

      Phút 56, ban huấn luyện thực hiện sự thay đổi người trên sân khi Will Wright được tung vào thi đấu để thế chỗ cho Harvey Elliott.

    • 69'Liverpool thay người: Talla Ndiaye thế chỗ Alexis Mac Allister

      Phút 69, Liverpool thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Talla Ndiaye được tung vào sân thay thế cho Alexis Mac Allister. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 0-0, quyết định làm mới tuyến giữa này được kỳ vọng sẽ giúp Liverpool tạo nên sự khác biệt.

    • 77'Josh Sonni-Lambie vào sân thay Calvin Ramsay ở phút 77

      Phút 77, Josh Sonni-Lambie được tung vào sân để thay thế cho Calvin Ramsay. Trong bối cảnh tỷ số giữa Liverpool và Como vẫn đang là 0-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới trong những phút còn lại của trận đấu.

    • 77'Liverpool điều chỉnh nhân sự ở phút 77

      Phút 77, Liverpool thực hiện sự thay đổi người khi Lucas Pitt được tung vào sân thế chỗ James McConnell. Nhân tố mới được bổ sung nhằm tìm kiếm sự đột biến trong bối cảnh tỷ số trận đấu giữa Liverpool và Como vẫn đang là 0-0.

    • KTKết thúc: Liverpool 0-0 Como

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

    Cập nhật lúc 19:03 16/08/2026

    Đội hình chính thức
    Liverpool
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Como
    Sơ đồ 4-2-3-1
    25
    Giorgi Mamardashvili
    47
    Calvin Ramsay
    3
    Wataru Endo
    44
    Luke Chambers
    21
    Konstantinos Tsimikas
    42
    Trey Nyoni
    10
    Alexis Mac Allister
    23
    Víctor Muñoz
    53
    James McConnell
    19
    Harvey Elliott
    14
    Federico Chiesa
    21
    Noel Törnqvist
    28
    Ivan Smolcic
    13
    Alberto Dossena
    2
    Marc Oliver Kempf
    3
    Álex Valle
    8
    Maxence Caqueret
    23
    Máximo Perrone
    19
    Nicolas Kühn
    15
    Adrian Lahdo
    38
    Assane Diao
    7
    Álvaro Morata
    Dự bị
    Liverpool
    67 Lewis Koumas68 Kieran Morrison75 Talla Ndiaye79 Will Wright82 Josh Sonni-Lambie95 Harvey Davies99 Lucas Pitt
    Cập nhật đội hình lúc 17:31 16/08/2026

    Thông tin trước trận đấu

    17h30 ngày 16/08/2026 - Giao hữu CLB

    Trong khuôn khổ loạt trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, Liverpool sẽ có màn tiếp đón câu lạc bộ Como trên thánh địa Anfield vào lúc 17h30 ngày 16/08/2026. Đây là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện hai bên kiểm tra phong độ các cầu thủ và hoàn thiện bộ khung chiến thuật.

    Bối cảnh và mục tiêu thử nghiệm

    Với tính chất của một trận giao hữu câu lạc bộ, kết quả thắng thua không phải là ưu tiên hàng đầu của Liverpool cũng như Como. Việc được thi đấu trên sân nhà Anfield mang lại cho đại diện nước Anh điểm tựa tinh thần tốt, giúp các cầu thủ thi đấu thanh thoát và tự tin thể hiện kỹ năng.

    Ở chiều ngược lại, chuyến làm khách tới sân của đối thủ tầm cỡ như Liverpool là bài kiểm tra chất lượng dành cho Como. Những trận giao hữu đỉnh cao thế này sẽ giúp đội khách thử nghiệm khả năng chịu áp lực và vận hành hệ thống phòng ngự phản công trước một hàng công mạnh mẽ.

    Dự đoán cục diện trận đấu

    Mặc dù không áp lực về mặt điểm số, trận đấu giữa Liverpool và Como vẫn thu hút sự chú ý nhờ tinh thần thi đấu cởi mở. Khán giả trên sân Anfield kỳ vọng được thưởng thức màn trình diễn hấp dẫn với nhiều thử nghiệm nhân sự mới từ cả hai đội.

    Liverpool
    5 trận gần nhất
    BBTTH
    Como
    5 trận gần nhất
    HTTTH
    Tình hình lực lượng
    Liverpool
    Hugo Ekitiké (Achilles tendon rupture)
    Stefan Bajcetic (Surgery)
    Giovanni Leoni (Cruciate Ligament Tear)
    Joe Gomez (Muscle Injury)
    Vitezslav Jaros (Knee Injury)
    Jérémy Jacquet (Knee Injury)
    Conor Bradley (Knee Surgery)
    Como
    Không có thông tin

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Liverpool và Como chia điểm trong trận hòa không bàn thắng tại Anfield
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