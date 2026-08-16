Liverpool và Como chia điểm trong trận hòa không bàn thắng tại Anfield Chấp nhận kết quả hòa 0-0 trên sân Anfield, Liverpool và Como đành chia điểm trong trận đấu bất phân thắng bại.

Liverpool 0 - 0 Como Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Liverpool tiếp đón Como.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' Lewis Koumas vào sân thế chỗ Federico Chiesa Ở phút 56, trận đấu ghi nhận sự thay đổi nhân sự khi Lewis Koumas được tung vào sân để thế chỗ cho Federico Chiesa .

56' Kieran Morrison vào sân thay Víctor Muñoz ở phút 56 Phút 56, trận đấu có sự thay đổi về mặt nhân sự khi Kieran Morrison được tung vào sân để thế chỗ cho Víctor Muñoz . Sự xuất hiện của Morrison được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi trong thời gian còn lại của hiệp hai.

56' Will Wright vào sân thay cho Harvey Elliott Phút 56, ban huấn luyện thực hiện sự thay đổi người trên sân khi Will Wright được tung vào thi đấu để thế chỗ cho Harvey Elliott .

69' Liverpool thay người: Talla Ndiaye thế chỗ Alexis Mac Allister Phút 69, Liverpool thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Talla Ndiaye được tung vào sân thay thế cho Alexis Mac Allister. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 0-0, quyết định làm mới tuyến giữa này được kỳ vọng sẽ giúp Liverpool tạo nên sự khác biệt.

77' Josh Sonni-Lambie vào sân thay Calvin Ramsay ở phút 77 Phút 77, Josh Sonni-Lambie được tung vào sân để thay thế cho Calvin Ramsay . Trong bối cảnh tỷ số giữa Liverpool và Como vẫn đang là 0-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới trong những phút còn lại của trận đấu.

77' Liverpool điều chỉnh nhân sự ở phút 77 Phút 77, Liverpool thực hiện sự thay đổi người khi Lucas Pitt được tung vào sân thế chỗ James McConnell . Nhân tố mới được bổ sung nhằm tìm kiếm sự đột biến trong bối cảnh tỷ số trận đấu giữa Liverpool và Como vẫn đang là 0-0.

KT Kết thúc: Liverpool 0-0 Como Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 19:03 16/08/2026

Đội hình chính thức Liverpool Sơ đồ 4-2-3-1 Como Sơ đồ 4-2-3-1 25 Giorgi Mamardashvili 47 Calvin Ramsay 3 Wataru Endo 44 Luke Chambers 21 Konstantinos Tsimikas 42 Trey Nyoni 10 Alexis Mac Allister 23 Víctor Muñoz 53 James McConnell 19 Harvey Elliott 14 Federico Chiesa 21 Noel Törnqvist 28 Ivan Smolcic 13 Alberto Dossena 2 Marc Oliver Kempf 3 Álex Valle 8 Maxence Caqueret 23 Máximo Perrone 19 Nicolas Kühn 15 Adrian Lahdo 38 Assane Diao 7 Álvaro Morata Dự bị Liverpool 67 Lewis Koumas 68 Kieran Morrison 75 Talla Ndiaye 79 Will Wright 82 Josh Sonni-Lambie 95 Harvey Davies 99 Lucas Pitt Cập nhật đội hình lúc 17:31 16/08/2026

Thông tin trước trận đấu

17h30 ngày 16/08/2026 - Giao hữu CLB

Trong khuôn khổ loạt trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, Liverpool sẽ có màn tiếp đón câu lạc bộ Como trên thánh địa Anfield vào lúc 17h30 ngày 16/08/2026. Đây là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện hai bên kiểm tra phong độ các cầu thủ và hoàn thiện bộ khung chiến thuật.

Bối cảnh và mục tiêu thử nghiệm

Với tính chất của một trận giao hữu câu lạc bộ, kết quả thắng thua không phải là ưu tiên hàng đầu của Liverpool cũng như Como. Việc được thi đấu trên sân nhà Anfield mang lại cho đại diện nước Anh điểm tựa tinh thần tốt, giúp các cầu thủ thi đấu thanh thoát và tự tin thể hiện kỹ năng.

Ở chiều ngược lại, chuyến làm khách tới sân của đối thủ tầm cỡ như Liverpool là bài kiểm tra chất lượng dành cho Como. Những trận giao hữu đỉnh cao thế này sẽ giúp đội khách thử nghiệm khả năng chịu áp lực và vận hành hệ thống phòng ngự phản công trước một hàng công mạnh mẽ.

Dự đoán cục diện trận đấu

Mặc dù không áp lực về mặt điểm số, trận đấu giữa Liverpool và Como vẫn thu hút sự chú ý nhờ tinh thần thi đấu cởi mở. Khán giả trên sân Anfield kỳ vọng được thưởng thức màn trình diễn hấp dẫn với nhiều thử nghiệm nhân sự mới từ cả hai đội.

Liverpool 5 trận gần nhất B B T T H Como 5 trận gần nhất H T T T H

Tình hình lực lượng Liverpool ✚ Hugo Ekitiké (Achilles tendon rupture) ✚ Stefan Bajcetic (Surgery) ✚ Giovanni Leoni (Cruciate Ligament Tear) ✚ Joe Gomez (Muscle Injury) ✚ Vitezslav Jaros (Knee Injury) ✚ Jérémy Jacquet (Knee Injury) ✚ Conor Bradley (Knee Surgery) Como Không có thông tin