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    Liverpool vượt qua Wrexham trong trận giao hữu tại Yankee Stadium

    Đại Ngàn30/07/2026 01:35

    Liverpool thắng Wrexham 1-0 trong trận giao hữu cấp câu lạc bộ tại Yankee Stadium, New York City, khép lại màn so tài với chiến thắng dành cho Liverpool và thất bại cho Wrexham.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Liverpool 1-0 Wrexham: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Liverpool1 - 0WrexhamKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Liverpool tiếp đón Wrexham.

    • 13'Liverpool kiểm soát thế trận

      Phút 13', Liverpool đang chiếm ưu thế rõ rệt với thời lượng cầm bóng 65 - 35 và dứt điểm 2 - 0. Wrexham chủ động lùi sâu chịu sức ép, trong khi Liverpool duy trì quyền kiểm soát nhưng chưa thể phá vỡ thế hòa.

    • 25'Liverpool cầm bóng, Wrexham tạo cơ hội

      Phút 25, Liverpool nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 56-44, nhưng Wrexham mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 2-4. Hai bên vẫn tạo ra thế trận khá cân bằng khi số pha trúng đích cùng là 1-1.

    • 37'Liverpool nhỉnh bóng, Wrexham sắc bén hơn

      Đến phút 37', Liverpool nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 54-46, nhưng Wrexham lại dứt điểm nhiều hơn, 2-4. Thế trận vì vậy vẫn khá cân bằng khi số cú sút trúng đích là 1-1.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 49'Liverpool kiểm soát bóng, Wrexham sắc bén hơn

      Phút 49, Liverpool kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 58 - 42 nhưng chưa tạo được áp lực đủ lớn, khi số pha dứt điểm chỉ là 3 - 6. Wrexham tỏ ra sắc bén hơn trong những tình huống lên bóng, dù thế trận vẫn giằng co với phạt góc 2 - 2.

    • 61'Liverpool kiểm soát nhưng chưa tạo cách biệt

      Phút 61, Liverpool đang chủ động kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 61 - 39 và nhỉnh hơn về dứt điểm 8 - 6. Wrexham vẫn phòng ngự khá vững, khi khoảng cách số cú sút trúng đích chỉ là 3 - 2, khiến tỷ số chưa được mở.

    • 73'Liverpool kiểm soát, Wrexham vẫn bám đuổi

      Phút 73, Liverpool đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62 - 38, nhưng ưu thế chưa đủ tạo khác biệt khi tỷ số vẫn là 0-0. Đội chủ nhà dứt điểm 8 - 7, còn Wrexham vẫn duy trì sức ép đáng kể với khoảng cách không lớn.

    • 85'Liverpool kiểm soát, Wrexham vẫn đáp trả

      Phút 85', Liverpool vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60-40 và đang dẫn 1-0. Dù vậy, cách biệt dứt điểm chỉ là 9-8, cho thấy Wrexham vẫn tạo được sức ép nhất định, trong khi Liverpool nhỉnh hơn về khả năng đưa bóng trúng đích với 4-2.

    • KTKết thúc: Liverpool 1-0 Wrexham

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

    Cập nhật lúc 08:28 30/07/2026

    Đội hình chính thức
    Liverpool
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Wrexham
    Sơ đồ 4-3-3
    25
    Giorgi Mamardashvili
    48
    Calum Scanlon
    44
    Luke Chambers
    83
    Ifeanyi Ndukwe
    6
    Milos Kerkez
    42
    Trey Nyoni
    19
    Harvey Elliott
    47
    Calvin Ramsay
    8
    Dominik Szoboszlai
    40
    Joshua Abe
    67
    Lewis Koumas
    21
    Danny Ward
    26
    Zak Vyner
    2
    Callum Doyle
    47
    Ryan Longman
    24
    Dan Scarr
    27
    Lewis O'Brien
    20
    Oliver Rathbone
    14
    George Thomason
    7
    Davis Keillor-Dunn
    37
    Matty James
    28
    Sam Smith
    Dự bị
    Liverpool
    17 Curtis Jones21 Konstantinos Tsimikas28 Freddie Woodman30 Jeremie Frimpong53 James McConnell68 Kieran Morrison73 Rio Ngumoha75 Talla Ndiaye79 Will Wright
    Wrexham
    3 Lewis Brunt4 Max Cleworth5 Dominic Hyam11 Bailey Cadamarteri13 Liberato Cacace15 George Dobson19 Kieffer Moore25 Callum Burton29 Ryan Barnett
    Cập nhật đội hình lúc 06:08 30/07/2026
    LiverpoolThống kêWrexham
    61%
    Kiểm soát bóng
    39%
    9
    Dứt điểm
    11
    4
    Trúng đích
    3
    3
    Phạt góc
    4
    2
    Phạm lỗi
    3
    1
    Việt vị
    2
    3
    Thủ môn cứu thua
    3
    Cầu thủ nổi bật
    Rio Ngumoha
    Rio Ngumoha
    Liverpool
    1 bàn
    Dominik Szoboszlai
    Dominik Szoboszlai
    Liverpool
    1 kiến tạo · điểm 7.5

    Thông tin trận đấu

    Liverpool sẽ đối đầu Wrexham trong khuôn khổ Giao hữu CLB tại Yankee Stadium. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 30/07/2026, theo thời gian được cung cấp.

    Đây là cuộc so tài mang tính giao hữu, vì vậy giá trị lớn nhất nằm ở cách hai đội tổ chức trận đấu, thử nghiệm nhân sự và duy trì nhịp thi đấu. Tuy nhiên, thông tin hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí giải đấu, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai bên.

    Bối cảnh trước trận

    Yankee Stadium sẽ là địa điểm diễn ra màn chạm trán giữa Liverpool và Wrexham. Việc thi đấu tại một sân vận động có quy mô lớn tạo thêm điểm nhấn cho trận giao hữu, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận đội nào chiếm ưu thế về chuyên môn.

    Trong bối cảnh không có dữ liệu về kết quả những trận gần nhất, mọi đánh giá về phong độ của Liverpool và Wrexham cần được giữ ở mức thận trọng. Không thể xác định xu hướng thắng, hòa hoặc thua của hai đội, cũng như không thể đưa ra so sánh định lượng về hiệu quả tấn công và phòng ngự.

    Điểm đáng chú ý về chiến thuật

    Trận đấu có thể được nhìn nhận qua cách hai đội triển khai bóng, tổ chức pressing và chuyển đổi trạng thái. Liverpool và Wrexham sẽ cần tìm sự cân bằng giữa việc kiểm soát thế trận với yêu cầu duy trì cường độ phù hợp của một trận giao hữu.

    Đặc biệt, những phút đầu có thể cho thấy ý tưởng chiến thuật mà mỗi đội muốn thử nghiệm. Khả năng thoát pressing, cách các tuyến giữ cự ly và mức độ hiệu quả trong những pha chuyển từ phòng ngự sang tấn công sẽ là các chi tiết cần theo dõi.

    Bên cạnh đó, việc phân bổ thời lượng thi đấu cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp trận. Do chưa có danh sách đội hình hoặc thông tin nhân sự, chưa thể xác định những cầu thủ nào sẽ đảm nhiệm vai trò then chốt hay sơ đồ nào được sử dụng.

    Nhận định trước giờ bóng lăn

    Liverpool vs Wrexham hứa hẹn là trận đấu đáng chú ý tại Yankee Stadium, nhưng dữ liệu hiện có chưa cho phép đưa ra kết luận chắc chắn về tương quan lực lượng, phong độ hay kết quả. Tâm điểm hợp lý nhất sẽ là cách hai đội vận hành lối chơi và phản ứng trước những thay đổi trong trận.

    Nhìn chung, đây là cơ hội để người hâm mộ theo dõi hai đội trong một cuộc thử nghiệm chuyên môn. Những diễn biến trên sân, thay vì các thống kê lịch sử chưa được cung cấp, sẽ là cơ sở quan trọng nhất để đánh giá màn trình diễn của Liverpool và Wrexham.

    Liverpool
    5 trận gần nhất
    THBHB
    Wrexham
    5 trận gần nhất
    TTHHB
    Tình hình lực lượng
    Liverpool
    Hugo Ekitiké (Achilles tendon rupture)
    Stefan Bajcetic (Surgery)
    Giovanni Leoni (Cruciate Ligament Tear)
    Wataru Endo (Foot Injury)
    Conor Bradley (Knee Surgery)
    Wrexham
    Sebastian Revan (Hamstring Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Liverpool vượt qua Wrexham trong trận giao hữu tại Yankee Stadium
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