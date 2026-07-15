Lộ diện 3 tựa game mới đạt chuẩn Steam Frame Verified trước ngày Valve ra mắt kính VR Valve bổ sung Underdogs, Slots & Diapers và Ancient Dungeon vào danh sách tương thích của Steam Frame, cho thấy ngày ra mắt kính VR mới đang đến rất gần.

Valve đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái cho Steam Frame, mẫu kính thực tế ảo (VR) rất được mong đợi. Mới đây, hãng đã chính thức cấp chứng chỉ tương thích cho thêm 3 tựa game mới, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn bị phát hành thiết bị.

Mở rộng danh sách trò chơi đạt chuẩn Steam Frame Verified

Sau những cái tên đầu tiên như Portal 2, Into Black và Titan Isles, danh sách trò chơi đạt chuẩn "Steam Frame Verified" vừa ghi nhận thêm 3 thành viên mới: Underdogs, Slots & Diapers và Ancient Dungeon. Đây là những trò chơi được xác nhận hoạt động hoàn hảo trên mẫu kính VR mới của Valve mà không cần tùy chỉnh thêm từ phía người dùng.

The Steam Frame.

Để đạt được chứng chỉ Verified, các trò chơi phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về trải nghiệm người dùng, bao gồm:

Tương thích hoàn toàn với cấu hình điều khiển mặc định của thiết bị.

Tối ưu hóa các thiết lập đồ họa khuyến nghị để đảm bảo hiệu suất ổn định.

Văn bản trong game hiển thị rõ ràng, dễ đọc trong môi trường VR.

Các biểu tượng điều khiển (controller icons) hiển thị chính xác, giúp người chơi dễ dàng thao tác.

Dấu hiệu cho thấy Steam Frame sắp chính thức trình làng

Các tựa game mới được phê duyệt hiện đã xuất hiện trên trang "Great on Frame" của Steam. Đây là chuyên mục mới được Valve thiết lập nhằm quảng bá những nội dung chất lượng cao nhất và tương thích tốt nhất cho mẫu kính VR sắp tới.

Mặc dù Valve vẫn chưa công bố mức giá hay ngày phát hành cụ thể, nhưng những động thái "hậu trường" đang cho thấy sự khẩn trương. Bên cạnh việc liên tục kiểm thử trò chơi, Valve cũng được cho là đã nhận được một lô hàng lớn liên quan đến các linh kiện VR trong thời gian gần đây. Điều này củng cố niềm tin rằng một thông báo chính thức có thể sẽ được đưa ra trong tương lai gần.

Steam Frame được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép tiếp theo trong chiến lược phần cứng của Valve, bên cạnh Steam Machine và Steam Controller đã có mặt trên thị trường. Với việc tập trung vào trải nghiệm "cắm là chạy" (plug-and-play) thông qua hệ thống chứng chỉ Verified, Valve đang muốn xóa bỏ rào cản kỹ thuật cho người dùng khi tiếp cận thực tế ảo.