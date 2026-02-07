Lộ diện 5 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026: Brazil đại chiến Na Uy, Anh gặp thử thách Mexico Sau loạt trận kịch tính ngày 2/7, World Cup 2026 đã xác định được 5 cặp đấu đầu tiên tại vòng knock-out. Tâm điểm là màn so tài giữa Brazil - Na Uy và cuộc đối đầu giữa tuyển Anh với Mexico.

Vòng bảng World Cup 2026 vừa khép lại những diễn biến cuối cùng của vòng 32 đội, mở ra một cục diện đầy hấp dẫn cho vòng 16 đội. Tính đến sáng 2/7, 5 trên 8 cặp đấu tại vòng loại trực tiếp thứ hai đã chính thức lộ diện, hứa hẹn những cuộc đối đầu nảy lửa giữa các đại diện ưu tú từ khắp các châu lục.

Cú ngược dòng lịch sử của tuyển Bỉ và thử thách cho chủ nhà Mỹ

Một trong những điểm nhấn đáng kinh ngạc nhất loạt trận vừa qua là màn lội ngược dòng không tưởng của tuyển Bỉ trước Senegal. Bị đại diện châu Phi dẫn trước 0-2 đến tận phút 85, "Quỷ đỏ" đã tạo nên một kịch bản chưa từng có trong lịch sử World Cup khi ghi liên tiếp các bàn thắng để giành chiến thắng 3-2 sau 120 phút thi đấu nghẹt thở.

Đáng chú ý, trong bối cảnh đội nhà đang ở sát bờ vực bị loại, thủ môn dự bị Senne Lammens lại gây sốt mạng xã hội với hình ảnh thản nhiên ngồi ăn táo trên băng ghế dự bị. Sự ung dung này sau đó đã trở thành biểu tượng cho bản lĩnh thép của người Bỉ. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội chủ nhà Mỹ, những người vừa khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Bosnia & Herzegovina.

Đại chiến Brazil - Na Uy và bản lĩnh Tam sư

Brazil, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, tiếp tục hành trình chinh phục cúp vàng bằng chiến thắng sát nút 2-1 trước Nhật Bản. Tuy nhiên, thử thách tiếp theo của đại diện Nam Mỹ sẽ không hề dễ dàng khi họ phải chạm trán Na Uy. Đội bóng Bắc Âu đang sở hữu phong độ cực cao sau khi vượt qua Bờ Biển Ngà với cùng tỷ số 2-1.

Màn so tài đáng chờ đợi giữa Brazil và Na Uy ở vòng 16 đội.

Trong khi đó, tuyển Anh cũng ghi tên mình vào vòng kế tiếp sau màn ngược dòng trước CHDC Congo. Harry Kane một lần nữa sắm vai người hùng với cú đúp đẳng cấp ở đêm 1/7, giúp "Tam sư" thắng ngược 2-1. Đối thủ của thầy trò HLV Gareth Southgate tại vòng 16 đội là Mexico, đội bóng vừa có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Ecuador.

Sức mạnh của Les Bleus và những ẩn số thú vị

Tuyển Pháp (Les Bleus) đang cho thấy dáng dấp của một nhà vô địch khi đè bẹp Thụy Điển với tỷ số 3-0. Sự ổn định và chiều sâu đội hình giúp Pháp được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ tiếp theo là Paraguay. Dù vậy, Paraguay không phải là đối thủ dễ bắt nạt khi họ vừa tạo nên cú sốc lớn bằng việc loại tuyển Đức sau loạt sút luân lưu cân não.

5 cặp đấu được xác định ở vòng 16 đội.

Ở một diễn biến khác, Canada sẽ đối đầu với Morocco trong một cặp đấu được đánh giá là cân tài cân sức. Canada gây ấn tượng mạnh khi loại Nam Phi, trong khi Morocco tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích của bóng đá châu Phi sau khi đánh bại Hà Lan trên chấm luân lưu.

Chờ đợi 3 tấm vé cuối cùng

Hiện tại, World Cup 2026 chỉ còn 3 suất vào vòng 16 đội chưa có chủ. Các trận đấu còn lại của vòng 32 đội sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4/7 với những cặp đấu rất đáng xem:

Tây Ban Nha gặp Áo

Bồ Đào Nha chạm trán Croatia

Thụy Sĩ đối đầu Algeria

Argentina gặp Cape Verde

Australia đấu Ai Cập

Colombia so tài Ghana

Với sự góp mặt của những siêu sao như Messi hay Cristiano Ronaldo trong các lượt trận tới, người hâm mộ đang kỳ vọng vào những màn trình diễn bùng nổ để hoàn thiện bức tranh vòng 16 đội đầy màu sắc tại kỳ World Cup năm nay.