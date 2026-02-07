Lộ diện 5 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2026: Pháp, Anh và Brazil đối mặt thử thách Vòng 32 đội World Cup 2026 dần ngã ngũ với 5 cặp đấu vòng 1/8 được xác định. Trong khi Pháp và Brazil khẳng định sức mạnh, tuyển Anh và Bỉ phải trải qua những giây phút thót tim để đi tiếp.

Vòng 32 đội World Cup 2026 đang chứng kiến những kịch bản điên rồ nhất của bóng đá hiện đại. Khi giải đấu chỉ còn 6 trận đấu nữa là kết thúc giai đoạn knock-out đầu tiên, bức tranh về vòng 1/8 đã dần hiện rõ với 5 cặp đấu chính thức lộ diện, hứa hẹn những cuộc đối đầu đỉnh cao về cả chiến thuật lẫn cảm xúc.

Sức mạnh tuyệt đối của Les Bleus và 'hiện tượng' Paraguay

Ở nhánh đấu đầu tiên, đội chủ nhà Canada đã tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để vượt qua Nam Phi với tỷ số tối thiểu 1-0. Đối thủ của họ ở vòng kế tiếp sẽ là Morocco - đội bóng vừa tái hiện tinh thần quật cường của kỳ World Cup trước bằng cách loại Hà Lan trên chấm luân lưu đầy may rủi sau 120 phút nghẹt thở.

Tuy nhiên, tâm điểm của nhánh đấu này đổ dồn vào cặp đấu giữa Pháp và Paraguay. Tuyển Pháp của HLV Didier Deschamps đang cho thấy dáng dấp của một nhà vô địch khi duy trì thành tích toàn thắng. Tại vòng 32 đội, Kylian Mbappe một lần nữa khẳng định đẳng cấp thế giới với cú đúp giúp Les Bleus đè bẹp Thụy Điển 3-0. Với sự già rơ của đội hình từng lọt vào hai trận chung kết World Cup gần nhất, Pháp đang là thử thách cực đại cho bất kỳ đối thủ nào.

Phía bên kia chiến tuyến, Paraguay đang viết nên câu chuyện cổ tích tại giải lần này. Việc quật ngã ứng cử viên vô địch Đức sau loạt đấu súng cân não không chỉ là một cú sốc, mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh của đại diện Nam Mỹ. Cuộc đụng độ giữa hàng công nguyên tử của Pháp và hệ thống phòng ngự kỷ luật của Paraguay chắc chắn sẽ là bài toán chiến thuật thú vị.

Tam Sư và Selecao: Bản lĩnh của những gã khổng lồ

Đội đồng chủ nhà Mexico đã hoàn thành mục tiêu đi tiếp sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Ecuador. Thế nhưng, con đường phía trước của họ sẽ đầy chông gai khi đối thủ là tuyển Anh. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, "Tam Sư" vừa trải qua một phen hú vía trước CHDC Congo.

Dù giành chiến thắng 2-1, lối chơi của tuyển Anh vẫn để lại nhiều dấu hỏi. Tuy nhiên, trong những thời điểm khó khăn nhất, đẳng cấp của những ngôi sao như Harry Kane hay Jude Bellingham vẫn là điểm tựa vững chắc để người hâm mộ xứ sở sương mù tin vào một tấm vé đi sâu hơn.

Tuyển Anh vừa giành thắng lợi nghẹt thở để đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Ở một diễn biến khác, Brazil của Carlo Ancelotti cũng đã ghi tên mình vào vòng 1/8 sau khi vượt qua Nhật Bản với tỷ số 2-1. Selecao vẫn duy trì phong cách tấn công rực lửa với những Vinicius Jr hay Gabriel Martinelli, nhưng sự thực dụng đã được tăng cường đáng kể dưới thời chiến lược gia người Ý.

Thử thách tiếp theo của Brazil mang tên Na Uy – đội bóng đang sở hữu "quái vật" Erling Haaland. Với 5 bàn thắng đã ghi được, chân sút thuộc biên chế Manchester City đang là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ. Cuộc đối đầu giữa các trung vệ Brazil và Haaland sẽ quyết định trực tiếp đến cục diện của cặp đấu này.

Mỹ và Bỉ: Những cuộc ngược dòng cảm xúc

Cặp đấu thứ 5 đã được xác định là cuộc đọ sức giữa Bỉ và Mỹ. Tuyển Bỉ vừa tạo nên một trong những màn lội ngược dòng ấn tượng nhất lịch sử giải đấu. Bị Senegal dẫn trước 0-2 đến tận phút 85, "Quỷ đỏ" đã vùng lên mạnh mẽ để thắng ngược 3-2 sau hiệp phụ, chứng minh rằng thế hệ mới của họ cũng sở hữu DNA không bao giờ bỏ cuộc.

Đối thủ của họ, tuyển Mỹ dưới thời Mauricio Pochettino, cũng cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Dù phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Folarin Balogun, đội bóng xứ cờ hoa vẫn hạ gục Bosnia & Herzegovina 2-0 để tiến vào vòng trong với tư thế ngẩng cao đầu.

Toàn cảnh các nhánh đấu và cặp đấu đã được xác định tính đến thời điểm này ở World Cup 2026. Ảnh: Fotmob.

Chờ đợi những cái tên cuối cùng

Hiện tại, World Cup 2026 chỉ còn 6 trận đấu cuối cùng ở vòng 32 đội để hoàn thiện danh sách 16 anh hào xuất sắc nhất. Những cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha - Croatia, Tây Ban Nha - Áo hay Argentina - Cape Verde hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những bất ngờ thú vị cho người hâm mộ bóng đá toàn cầu.

Nhìn chung, với sự góp mặt của những đội bóng hàng đầu và những "ngựa ô" đầy tiềm năng, vòng 1/8 World Cup 2026 đang dần trở thành một trong những vòng đấu knock-out đáng xem nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.