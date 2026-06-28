Lộ diện cấu hình Xiaomi Smart Storage: NAS đầu tiên của Xiaomi dùng chip Realtek, giá từ 8 triệu Thiết bị lưu trữ mạng (NAS) đầu tiên của Xiaomi vừa rò rỉ thông số kỹ thuật chi tiết với chip Realtek RTD1619B, hỗ trợ dung lượng tới 40TB và mức giá cực kỳ cạnh tranh.

Xiaomi vừa chính thức xác nhận sẽ gia nhập thị trường thiết bị lưu trữ mạng với sản phẩm NAS đầu tiên mang tên Xiaomi Smart Storage. Thiết bị dự kiến sẽ bắt đầu chiến dịch gây quỹ cộng đồng tại Trung Quốc từ ngày 01/07/2026. Ngay trước thời điểm ra mắt, các thông số kỹ thuật chi tiết của phiên bản thử nghiệm (engineering sample) đã bị rò rỉ, hé lộ sức mạnh phần cứng của tân binh này.

Cấu hình phần cứng: Tương đồng với các đối thủ lâu đời

Theo thông tin rò rỉ từ tài khoản 6GHz trên Weibo, Xiaomi Smart Storage được trang bị bộ vi xử lý Realtek RTD1619B. Đáng chú ý, đây cũng chính là con chip đang vận hành mẫu NAS DiskStation DS223j phổ biến của Synology. Việc sử dụng một vi xử lý đã được kiểm chứng trong ngành cho thấy Xiaomi ưu tiên sự ổn định cho dòng sản phẩm lưu trữ đầu tay của mình.

Xiaomi Smart Storage được cho là sẽ sử dụng vi xử lý Realtek RTD1619B.

Bên cạnh vi xử lý 4 nhân, phiên bản thử nghiệm của Xiaomi NAS đi kèm với 2GB RAM chuẩn DDR3L và 8GB bộ nhớ trong cho hệ điều hành. Mặc dù RAM DDR3L không phải là công nghệ mới nhất, nhưng nó vẫn đáp ứng tốt các tác vụ lưu trữ, sao lưu ảnh và truyền tải dữ liệu đa phương tiện trong gia đình.

Khả năng lưu trữ và kết nối mạng

Về khả năng mở rộng, Xiaomi Smart Storage thiết kế theo dạng 2 khay ổ cứng (2-bay), hỗ trợ cả ổ cứng SATA chuẩn 2,5 inch và 3,5 inch. Tổng dung lượng lưu trữ tối đa mà thiết bị có thể nhận diện lên tới 40TB, một con số ấn tượng cho nhu cầu lưu trữ cá nhân và hộ gia đình.

Thông số Chi tiết rò rỉ (Bản thử nghiệm) Vi xử lý (CPU) Realtek RTD1619B (4 nhân) Bộ nhớ RAM 2GB DDR3L Bộ nhớ trong 8GB Số khay ổ cứng 2 khay (SATA 2.5/3.5 inch) Dung lượng tối đa 40TB Cổng kết nối Gigabit Ethernet (Kỳ vọng 2.5GbE bản chính thức)

Một điểm gây chú ý là cổng kết nối mạng. Trong khi bản thử nghiệm kỹ thuật chỉ xuất hiện cổng Gigabit Ethernet, giới phân tích kỳ vọng phiên bản thương mại chính thức sẽ được trang bị ít nhất một cổng 2.5GbE để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ cùng phân khúc hiện nay.

Thông số kỹ thuật được cho là của phiên bản thử nghiệm (đã được dịch bằng máy).

Giá bán và các phiên bản thương mại

Xiaomi đã xác nhận NAS sẽ được cung cấp với ba cấu hình lưu trữ sẵn có thay vì chỉ bán vỏ máy (diskless): 4TB, 8TB và 16TB. Trong giai đoạn gây quỹ cộng đồng, phiên bản tiêu chuẩn 4TB sẽ có mức giá 2.299 Nhân dân tệ (khoảng 338 USD, tương đương hơn 8,6 triệu đồng).

Về ngoại hình, thiết bị sở hữu ngôn ngữ thiết kế tối giản đặc trưng của hệ sinh thái Xiaomi với khung gầm thanh lịch, dễ dàng hòa hợp với không gian nội thất hiện đại. Với mức giá này, Xiaomi đang đặt mục tiêu phá vỡ rào cản về giá của các thiết bị NAS chuyên dụng, giúp người dùng phổ thông dễ dàng tiếp cận giải pháp lưu trữ đám mây cá nhân an toàn và riêng tư.