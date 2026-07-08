Lộ diện giá bán và cấu hình Google Pixel 11: Loại bỏ bản 128GB, tăng giá toàn bộ dòng máy Google chuẩn bị trình làng dòng Pixel 11 vào tháng 8 với thay đổi lớn về bộ nhớ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, mức giá dự kiến tại thị trường châu Âu và Anh sẽ tăng đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Google đã chính thức xác nhận sự kiện ra mắt các dòng điện thoại cao cấp và thiết bị màn hình gập thế hệ mới. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất từ chuyên gia tin đồn billbil-kun, dòng Pixel 11 sẽ chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về cấu hình bộ nhớ tiêu chuẩn cũng như chiến lược giá tại thị trường quốc tế.

Google đã hé lộ thiết kế của dòng điện thoại Pixel 11 series.

Nâng cấp bộ nhớ tiêu chuẩn và điều chỉnh mức giá

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên thế hệ Pixel 11 là việc loại bỏ hoàn toàn phiên bản bộ nhớ trong 128 GB. Đây vốn là mức dung lượng cơ bản trên dòng Pixel 10 và các thế hệ trước đó. Thay vào đó, tất cả các mẫu máy thuộc Pixel 11 series sẽ bắt đầu với mức dung lượng tối thiểu từ 256 GB.

Tuy nhiên, việc nâng cấp bộ nhớ này đi kèm với sự gia tăng về chi phí. Báo cáo cho biết giá bán tại khu vực Eurozone sẽ tăng thêm khoảng 100 Euro, trong khi tại thị trường Anh, mức tăng dự kiến là 80 Bảng so với các phiên bản tương ứng của năm ngoái. Đáng chú ý, phiên bản bộ nhớ cao nhất 1 TB sẽ chỉ xuất hiện duy nhất trên tùy chọn màu Midnight Haze (Đen).

Chi tiết giá bán dự kiến tại thị trường châu Âu và Anh

Dưới đây là bảng tổng hợp mức giá dự kiến cho các phiên bản thuộc dòng Pixel 11:

Dòng máy Cấu hình Giá tại Eurozone Giá tại Anh (UK) Pixel 11 256 GB 999 € 879 £ 512 GB 1.129 € 999 £ Pixel 11 Pro 256 GB 1.199 € 1.079 £ 512 GB 1.329 € 1.199 £ 1 TB 1.589 € 1.429 £ Pixel 11 Pro XL 256 GB 1.399 € 1.279 £ 512 GB 1.529 € 1.399 £ 1 TB 1.789 € 1.629 £ Pixel 11 Pro Fold 256 GB 1.999 € 1.799 £ 512 GB 2.129 € 1.919 £ 1 TB 2.389 € 2.149 £

Tùy chọn màu sắc và ngày phát hành

Bên cạnh cấu hình, các tùy chọn màu sắc cho dòng sản phẩm mới cũng đã được tiết lộ. Dòng Pixel 11 tiêu chuẩn sẽ có các màu: Fuschia (Hồng), Light Sterling (Xám), Midnight Haze (Đen) và Moss (Xanh lá). Trong khi đó, các dòng Pro và Pro XL sẽ sở hữu bảng màu sang trọng hơn bao gồm Dune (Hồng), Light Fog (Trắng), Midnight Haze và Pine (Xanh lá). Riêng mẫu điện thoại gập Pixel 11 Pro Fold sẽ chỉ có hai lựa chọn màu sắc là Midnight Haze và Pine.

Google dự kiến sẽ tổ chức sự kiện ra mắt vào ngày 12/08/2026. Sau đó, một chiến dịch đặt hàng trước ngắn hạn sẽ được triển khai trước khi sản phẩm chính thức lên kệ vào ngày 20/08/2026. Với việc đẩy sớm thời gian ra mắt và nâng cấp cấu hình cơ bản, Google đang cho thấy tham vọng cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc smartphone cao cấp cuối năm.