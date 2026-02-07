Lộ diện MacBook Pro 14 inch chip M7: Thiết kế siêu mỏng như bản Ultra ra mắt sớm hơn dự kiến Apple có kế hoạch nâng cấp dòng MacBook Pro giá rẻ nhất với chip M7 và ngôn ngữ thiết kế của MacBook Ultra vào đầu năm 2027, hứa hẹn cuộc lột xác về ngoại hình và hiệu năng AI.

Apple đang thực hiện một bước đi đầy bất ngờ khi đẩy nhanh lộ trình ra mắt các dòng máy tính Mac thế hệ mới. Theo các báo cáo mới nhất từ Bloomberg, mẫu MacBook Pro 14 inch giá rẻ nhất sẽ nhận được bản nâng cấp toàn diện với chip xử lý Apple M7 và ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, kế thừa từ dòng MacBook Ultra cao cấp.

Chiến lược tăng tốc của Apple trước áp lực cạnh tranh AI

Trong bối cảnh cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở nên gay gắt, Apple dường như đang rút ngắn chu kỳ ra mắt sản phẩm để duy trì lợi thế cạnh tranh. Các nguồn tin rò rỉ cho thấy Apple sẽ tung ra tới hai thế hệ MacBook Pro chỉ trong vòng 12 tháng tới. Điều này phản ánh nỗ lực của hãng trong việc cải thiện hiệu suất xử lý AI thông qua các thế hệ chip Silicon mới nhất.

Apple dự kiến ra mắt hai thế hệ MacBook Pro trong vòng 12 tháng tới.

Từ chip M6 đến bước nhảy vọt M7 trong thời gian ngắn

Theo lộ trình hiện tại, mẫu MacBook Pro 14 inch khởi điểm (hiện có giá khoảng 1.849 USD) dự kiến sẽ được nâng cấp lên chip Apple M6 vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên, phiên bản này được cho là vẫn giữ nguyên thiết kế cũ. Đáng chú ý, chip M6 có thể chỉ tồn tại trên thị trường trong vài tháng trước khi bị thay thế bởi thế hệ kế nhiệm.

Cụ thể, Apple đang nhắm tới việc ra mắt phiên bản MacBook Pro chạy chip M7 ngay trong nửa đầu năm 2027. Việc chuyển dịch nhanh chóng từ M6 sang M7 cho thấy hãng đang ưu tiên tối ưu hóa kiến trúc chip để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các mô hình ngôn ngữ lớn và tính năng AI tích hợp sâu vào hệ điều hành.

Thiết kế MacBook Ultra xuất hiện trên dòng máy phổ thông

Điểm gây phấn khích nhất trong báo cáo lần này chính là việc MacBook Pro 14 inch sử dụng chip M7 sẽ sở hữu chung ngôn ngữ thiết kế với dòng MacBook Ultra. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng không cần phải chi trả một khoản tiền lớn cho dòng máy đắt nhất để sở hữu bộ khung vỏ mỏng hơn và hiện đại hơn.

Bên cạnh độ mỏng ấn tượng, mẫu máy này dự kiến sẽ thay thế phần "tai thỏ" (notch) truyền thống bằng Dynamic Island – tính năng đã rất thành công trên các dòng iPhone cao cấp. Sự thay đổi này không chỉ giúp tối ưu không gian hiển thị mà còn tạo ra sự đồng nhất trong hệ sinh thái sản phẩm của Apple.

Bảng so sánh dự kiến các thế hệ MacBook Pro 14 inch

Đặc điểm MacBook Pro 14 inch (Hiện tại) MacBook Pro 14 inch (Cuối 2024) MacBook Pro 14 inch (Đầu 2027) Chip xử lý Apple M3 Apple M6 Apple M7 Thiết kế Nguyên bản (Dày) Nguyên bản (Dày) Thiết kế Ultra (Siêu mỏng) Màn hình Mini-LED (Notch) Mini-LED (Notch) Tandem OLED / Mini-LED (Dynamic Island) Trọng tâm Hiệu năng tổng thể Cải thiện hiệu suất Tối ưu AI & Tính di động

Những nâng cấp về công nghệ hiển thị và rủi ro chuỗi cung ứng

Hiện vẫn còn một số tranh luận về việc liệu mẫu MacBook Pro chip M7 này có được trang bị màn hình Tandem OLED cảm ứng giống như MacBook Ultra hay không. Một số nguồn tin cho rằng Apple có thể vẫn giữ lại màn hình Mini-LED 120 Hz hiện tại để phân cấp sản phẩm và tối ưu chi phí cho phiên bản khởi điểm.

Tuy nhiên, kế hoạch đầy tham vọng này của Apple đang đứng trước một thách thức lớn: cuộc khủng hoảng DRAM toàn cầu. Sự thiếu hụt linh kiện nhớ có thể khiến tiến độ sản xuất bị đình trệ, dẫn đến việc lùi ngày ra mắt so với dự kiến ban đầu. Nếu chuỗi cung ứng ổn định, nửa đầu năm 2027 sẽ là thời điểm đánh dấu bước ngoặt lớn nhất của dòng MacBook Pro kể từ khi chuyển sang Apple Silicon.